ऑटोमैटिक हेडलैंप, रेन सेन्सिंग वाइपर और सबसे तगड़ा माइलेज, महज 6.29 लाख की है ये धाकड़ एसयूवी
Hindi Newsऑटोमोबाइल

2025 Renault Kiger Facelift: रेनॉल्ट की इस कार में ग्राहकों को साधारण एसयूवीज से हटकर कई दमदार और हाइटेक फीचर्स दिए गए हैं जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेहतर बनाते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:20 AM IST
2025 Renault Kiger Facelift: रेनॉल्ट आज हर भारतीय के बीच में अपनी एक खास जगह बना चुकी है, दरअसल कंपनी ने अपनी Renault Kiger Facelift को मार्केट में उतार दिया है, जो एक एंट्री लेवल एसयूवी है. हालांकि इसमें किसी महंगी एसयूवी जैसे फीचर्स ऑफर की गए हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं. एसयूवी का डिजाइन बेहद ही शानदार है. ये अग्रेसिव और बोल्ड नजर आती है. कंपनी ने पुरानी काइगर के डिजाइन को खोया नहीं है लेकिन नई काइगर फेसलिफ्ट का डिजाइन फिर भी काफी अलग और स्टाइलिश नजर आता है. अगर आप कम कीमत में एक धाकड़ डिजाइन वाली एसयूवी घर लाना चाहते हैं तो ये अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. 

इंजन
2025 Renault Kiger के इंजन की बात करें तो इसमें दो ऑप्शन मौजूद है, पहला 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और और दूसरा 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है दोनों इंजन को E-20 फ्यूल के अनुसार बनाया गया है,  ये कार ट्रांसमिशन के लिए 5-स्पीड मैनुअल के साथ आता है, वहीं माइलेज की बात करें तो इसके एनए इंजन में 19.83kmpl और टर्बो इंजन में 20.38kmpl का माइलेज मिलता है.

डिजाइन
2025 Renault Kiger के डिजाइन की बात करें तो इसमें हल्के पर कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं जो इसके लुक को नया करने का काम करता है, साथ हीं इसमें नए बंपर दिए गए हैं, और इसमें LED हेड लैंप्स, LED फाग लैम्प्स दिए गए हैं, इसके अलावा इसे अलॉय व्हील्स की बात करें तो इसकी ऊंचाई 16 इंच दी गई है,जो इसके लुक को बेस्ट बनाने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें: 50 लाख से कम में मिलेगा लग्जरी का असली मजा! फीचर्स और लुक्स में बेस्ट ये 5 सबसे सस्ती Luxury Cars

फीचर्स 
2025 Renault Kiger के फीचर्स की बात करें तो इस कार के इंटीरियर को पूरी तरीके से प्रीमियम बना दिया गया है, इसमें रेन सेन्सिंग वाइपर्स, ऑटोमैटिक हेडलैम्प, 6 एयरबैग्स दिए गए हैं जो आपकी सुरक्षा को बढ़ाने का काम करता है, और ये कार 21 एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है, साथ हीं इसके डैशबोर्ड को पूरी तरीके से नया कर दिया गया है, जिसमें 8 इंच का नया टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड कार प्ले दोनों का इस्तेमाल हो सकता है, इस कार में पार्किंग के लिए मल्टी-व्यू कैमरा वाला सिस्टम भी मिलता है,  साथ हीं इसमें 3D Arkamys सराउंड साउंड सिस्टम के साथ छह स्पीकर दिया गया है जो आपके म्यूजिक सुनने के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का काम करता है और कूल्ड ग्लव बॉक्स, कई USB चार्जिंग पॉइंट और रियर AC वेंट्स भी हैं जो इस कार को फीचर्स के मामले में बेहतर बनानें का काम करता है, इस कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज शामिल है

कीमत
2025 Renault Kiger के कीमत की बात करें तो इस कार की शुरुआत 6.29 लाख रुपये से होती है और इस कार के टॉप मॉडल की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस 9.15 लाख रुपये है.

