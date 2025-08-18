Renault ने बना लिया मार्केट पर कब्जा करने का प्लान, Kiger Facelift का अपडेटेड मॉडल करेगा लॉन्च

Renault Kiger Facelift : भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कार निर्माता कंपनियां इस मौके का फायदा उठाने के लिए अगले 2-3 महीनों में अपने लाइनअप में नई कारों को शामिल करने जा रही हैं. इन्हीं कंपनियों में से एक है Renault जिसने हाल ही में Triber Facelift को मार्केट में उतारा है और अब कंपनी 24 अगस्त को अपनी धाकड़ एसयूवी Renault Kiger Facelift को लॉन्च करने जा रही है जिसमें काफी मेजर अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं. चलिए इस एसयूवी के कुछ एक्सपेक्टेड सपेक्स और फीचर्स की बात कर लेते हैं.

Renault Kiger Facelift में हो सकती हैं ये खूबियां

Renault Kiger Facelift मिडसाइज़ एसयूवी और इसमें कई सारी खूबियां ऑफर की जा सकती हैं. रेनॉल्ट काइगर सबकॉम्पैक्ट एसयूवी को मिडलाइफ अपडेट मिलने वाला है. आधिकारिक टीज़र से पता चलता है कि अपडेटेड मॉडल में सी-आकार के टेललैंप, एक स्पोर्टी रियर बंपर और एक शार्क फिन एंटीना होगा. स्पाई इमेज से पता चलता है कि 2025 रेनॉल्ट काइगर में काफी बदलाव किए गए फ्रंट फेशिया के साथ रेनॉल्ट के नए लोगो के साथ एक नए डिज़ाइन की ग्रिल और एक ज़्यादा उभरी हुई सीधी नोज होगी. केबिन के अंदर भी कुछ छोटे-मोटे बदलाव होने की उम्मीद है.

इंजन और पावर

2025 रेनॉल्ट काइगर फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.0 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ही दिए जा सकते हैं, जो क्रमशः 72 PS और 100 PS की पावर देते हैं. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स उपलब्ध होंगे. रेट्रोफिट के तौर पर एक CNG किट भी उपलब्ध रहेगी.

कीमत

मौजूदा काइगर की बात करें तो भारत में इसकी कीमत ₹ 6.14 लाख से शुरू हो जाती है जो कि मैनुअल वेरिएंट के लिए है, अगर आप औटोमैटिक वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत ₹ 7.39 लाख से शुरू हो जाती है, वहीं इसके टर्बो वेरिएंट की कीमत ₹ 9.99 लाख रुपये से शुरू हो जाती है. ऐसे में माना जा रहा है कि नई काइगर की कीमत 6.50 लाख रुपये से से शुरू हो सकती है. हालांकि ये सिर्फ अनुमान है. एसयूवी की असल कीमत का खुलासा लॉन्च के बाद ही हो पाएगा.