खत्म हुआ इंतजार Renault Kiger Facelift आज करेगी एंट्री, डिजाइन और फीचर्स में होंगे बड़े अपडेट्स
Advertisement
trendingNow12894175
Hindi Newsऑटोमोबाइल

खत्म हुआ इंतजार Renault Kiger Facelift आज करेगी एंट्री, डिजाइन और फीचर्स में होंगे बड़े अपडेट्स

Renault Kiger Facelift: रेनॉल्ट काइगर फेसलिफ्ट भारत में आज लॉन्च कर दी जाएगी, इसे कुछ मेजर अपडेट्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 06:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खत्म हुआ इंतजार Renault Kiger Facelift आज करेगी एंट्री, डिजाइन और फीचर्स में होंगे बड़े अपडेट्स

Renault Kiger Facelift 2025: फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले ही Renault ने भारत में तहलका मचाने की तैयारी कर ली है. बता दें कि Renault Triber के लॉन्च के बाद आज कंपनी की शुरुआत हो चुकी है और आज भारत में Renault Kiger Facelift को लॉन्च करने जा रही है. ये एक दमदार बजट रेंज एसयूवी है जिसमें काफी मेजर अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं. अगर आप भी इस एसयूवी को लेकर एक्साइटेड हैं तो आज हम आपको इस एसयूवी के एक्सपेक्टेड फीचर्स और सपेक्स के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: Sankalp 2025 में पेश हुई Ola Diamondhead आखिर क्यों है खास? जानें इससे जुड़ी 5 बातें

Renault Kiger Facelift में हो सकती हैं ये खूबियां 

Add Zee News as a Preferred Source

Renault Kiger Facelift मिडसाइज़ एसयूवी और इसमें कई सारी खूबियां ऑफर की जा सकती हैं. रेनॉल्ट काइगर सबकॉम्पैक्ट एसयूवी को मिडलाइफ अपडेट मिलने वाला है. आधिकारिक टीज़र से पता चलता है कि अपडेटेड मॉडल में सी-आकार के टेललैंप, एक स्पोर्टी रियर बंपर और एक शार्क फिन एंटीना होगा. स्पाई इमेज से पता चलता है कि 2025 रेनॉल्ट काइगर में काफी बदलाव किए गए फ्रंट फेशिया के साथ रेनॉल्ट के नए लोगो के साथ एक नए डिज़ाइन की ग्रिल और एक ज़्यादा उभरी हुई सीधी नोज होगी. केबिन के अंदर भी कुछ छोटे-मोटे बदलाव होने की उम्मीद है. 

इंजन और पावर 

2025 रेनॉल्ट काइगर फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.0 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ही दिए जा सकते हैं, जो क्रमशः 72 PS और 100 PS की पावर देते हैं. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स उपलब्ध होंगे. रेट्रोफिट के तौर पर एक CNG किट भी उपलब्ध रहेगी. 

यह भी पढ़ें: जोरदार परफॉर्मेंस चाहिए तो Ola S1 Pro Sport रहेगा जोरदार, जानें हर एक खासियत

कीमत

मौजूदा काइगर की बात करें तो भारत में इसकी कीमत ₹ 6.14 लाख से शुरू हो जाती है जो कि मैनुअल वेरिएंट के लिए है, अगर आप औटोमैटिक वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत ₹ 7.39 लाख से शुरू हो जाती है, वहीं इसके टर्बो वेरिएंट की कीमत ₹ 9.99 लाख रुपये से शुरू हो जाती है. ऐसे में माना जा रहा है कि नई काइगर की कीमत 6.50 लाख रुपये से से शुरू हो सकती है. हालांकि ये सिर्फ अनुमान है. एसयूवी की असल कीमत का खुलासा लॉन्च के बाद ही हो पाएगा.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Renault Kiger Facelift

Trending news

बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
BSF
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
DNA
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
Criminal Cases CM
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
Jihadi Terror
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
Gujarat news
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
uddhav thackeray
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
Punjab
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
;