खत्म हुआ इंतजार Renault Kiger Facelift आज करेगी एंट्री, डिजाइन और फीचर्स में होंगे बड़े अपडेट्स

Renault Kiger Facelift 2025: फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले ही Renault ने भारत में तहलका मचाने की तैयारी कर ली है. बता दें कि Renault Triber के लॉन्च के बाद आज कंपनी की शुरुआत हो चुकी है और आज भारत में Renault Kiger Facelift को लॉन्च करने जा रही है. ये एक दमदार बजट रेंज एसयूवी है जिसमें काफी मेजर अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं. अगर आप भी इस एसयूवी को लेकर एक्साइटेड हैं तो आज हम आपको इस एसयूवी के एक्सपेक्टेड फीचर्स और सपेक्स के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Sankalp 2025 में पेश हुई Ola Diamondhead आखिर क्यों है खास? जानें इससे जुड़ी 5 बातें

Renault Kiger Facelift में हो सकती हैं ये खूबियां

Add Zee News as a Preferred Source

Renault Kiger Facelift मिडसाइज़ एसयूवी और इसमें कई सारी खूबियां ऑफर की जा सकती हैं. रेनॉल्ट काइगर सबकॉम्पैक्ट एसयूवी को मिडलाइफ अपडेट मिलने वाला है. आधिकारिक टीज़र से पता चलता है कि अपडेटेड मॉडल में सी-आकार के टेललैंप, एक स्पोर्टी रियर बंपर और एक शार्क फिन एंटीना होगा. स्पाई इमेज से पता चलता है कि 2025 रेनॉल्ट काइगर में काफी बदलाव किए गए फ्रंट फेशिया के साथ रेनॉल्ट के नए लोगो के साथ एक नए डिज़ाइन की ग्रिल और एक ज़्यादा उभरी हुई सीधी नोज होगी. केबिन के अंदर भी कुछ छोटे-मोटे बदलाव होने की उम्मीद है.

इंजन और पावर

2025 रेनॉल्ट काइगर फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.0 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ही दिए जा सकते हैं, जो क्रमशः 72 PS और 100 PS की पावर देते हैं. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स उपलब्ध होंगे. रेट्रोफिट के तौर पर एक CNG किट भी उपलब्ध रहेगी.

यह भी पढ़ें: जोरदार परफॉर्मेंस चाहिए तो Ola S1 Pro Sport रहेगा जोरदार, जानें हर एक खासियत

कीमत

मौजूदा काइगर की बात करें तो भारत में इसकी कीमत ₹ 6.14 लाख से शुरू हो जाती है जो कि मैनुअल वेरिएंट के लिए है, अगर आप औटोमैटिक वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत ₹ 7.39 लाख से शुरू हो जाती है, वहीं इसके टर्बो वेरिएंट की कीमत ₹ 9.99 लाख रुपये से शुरू हो जाती है. ऐसे में माना जा रहा है कि नई काइगर की कीमत 6.50 लाख रुपये से से शुरू हो सकती है. हालांकि ये सिर्फ अनुमान है. एसयूवी की असल कीमत का खुलासा लॉन्च के बाद ही हो पाएगा.