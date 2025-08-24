Renault Kiger Facelift में मिल सकते हैं ये बड़े अपडेट्स, आज ही भारत में करेगी दमदार एंट्री
Advertisement
trendingNow12894706
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Renault Kiger Facelift में मिल सकते हैं ये बड़े अपडेट्स, आज ही भारत में करेगी दमदार एंट्री

Renault Kiger Facelift Launch: नई काइगर में नए डिज़ाइन की ग्रिल और रेनॉल्ट का नया 2D डायमंड लोगो होगा. इसके अलावा, इसमें नए हेडलैंप भी हो सकते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 02:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Renault Kiger Facelift में मिल सकते हैं ये बड़े अपडेट्स, आज ही भारत में करेगी दमदार एंट्री

Renault Kiger Facelift Launch: रेनॉल्ट काइगर फेसलिफ्ट के इंडिया लॉन्च में अब कुछ घंटे का समय रह गया है. जानकारी के अनुसार इस कार में कुछ बड़े अपडेट्स दिए जाएंगे, ऐसे में आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं. कंपनी लंबे समय के बाद इसे अपडेट कर रही है, ऐसे में सभी की नजरें इस कार पर टिकी हुई हैं. आज हम आपको इसके कुछ एक्सपेक्टेड फीचर्स और सपेक्स के बारे में बताने जा रहे हैं. 

डिज़ाइन
जैसा कि लेटेस्ट टीज़र में देखा गया है, नई काइगर में नए डिज़ाइन की ग्रिल और रेनॉल्ट का नया 2D डायमंड लोगो होगा. इसके अलावा, इसमें नए हेडलैंप भी हो सकते हैं. अन्य बदलावों में नए डिज़ाइन वाले बंपर, पिछले टीज़र की तरह नए C-आकार के एलईडी टेललैंप और अलॉय व्हील्स का नया डिज़ाइन शामिल हो सकता है। संभावना है कि उपरोक्त सभी बदलावों के साथ नए पेंट स्कीम विकल्प भी उपलब्ध होंगे.

केबिन
काइगर के इंटीरियर में अपग्रेड के बारे में जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जापानी मॉडल निसान मैग्नाइट की तरह, डैशबोर्ड में मामूली बदलाव, सॉफ्ट-टच मटीरियल और सीटों व डोर पैनल के लिए अपडेटेड अपहोल्स्ट्री की उम्मीद है. ट्राइबर की तरह, काइगर में भी सुरक्षा बढ़ाने के लिए छह एयरबैग स्टैंडर्ड दिए जा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्पेसिफिकेशन 
उम्मीद है कि इसके उपकरणों में कोई खास बदलाव नहीं होंगे, और इसमें मौजूदा मॉडल के कई प्रमुख फीचर्स बरकरार रहेंगे, जिनमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच फुल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जिंग और रियर एसी वेंट के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं. सेफ़्टी फीचर्स में मानक के रूप में छह एयरबैग, सेंसर वाला रियरव्यू कैमरा, हिल-स्टार्ट असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) शामिल हो सकते हैं.

पावरट्रेन
2025 रेनॉल्ट काइगर एसयूवी में वर्तमान में 72 एचपी 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन और 100 एचपी 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प उपलब्ध हैं. 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मानक है, जबकि नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन को एएमटी और टर्बो-पेट्रोल इंजन को सीवीटी ऑटोमैटिक के साथ भी जोड़ा जा सकता है. जैसा कि पहले बताया गया है, फेसलिफ़्टेड काइगर के पावरट्रेन में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है. काइगर सीएनजी, जो रेट्रोफिटमेंट के माध्यम से उपलब्ध है, के भी उपलब्ध रहने की संभावना है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Renault Kiger Facelift

Trending news

संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
Kiren Rijiju
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
CJI
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
;