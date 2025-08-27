Renault Kiger Facelift या Tata Punch: फैमिली के लिए कौन सी कार बेस्ट? जानें कौन है सेफ और पावरफुल
Renault Kiger Facelift vs Tata Punch: Renault कंपनी ने हाल में Kiger Facelift मॉडल को लॉन्च किया है. काइगर की इस एसयूवी का सीधा मुकाबला Tata Punch, Citroen C3x जैसी कारों से है. लेकिन आज हम काइगर फेसलिफ्ट और टाटा पंच के बारे में बताएंगे कि बजट और सेफ्टी के हिसाब से कौन-सी कार बेस्ट है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:09 PM IST
Renault Kiger Facelift vs Tata Punch: अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक बेहतरीन और सेफ कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं. लेकिन बजट कम है, तो आज हम आपके लिए 2 कार लेकर आए हैं, जो कम बजट में जबरदस्त सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती हैं. हम जिस कार की बात कर रहे हैं, वो Renault Kiger Facelift और Tata Punch है. हम आपको इस खबर में दोनों कार के फीचर्स, सेफ्टी, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे, जिसके बाद आप बड़ी आसानी से खुद के लिए 1 कार सेलेक्ट कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.

Renault Kiger Facelift और Tata Punch के फीचर्स और सेफ्टी

Renault Kiger Facelift के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनर, एयर क्वालिटी कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, ऑटोमैटिक हेडलैंप, फॉलो मी होम हेडलैंप्स, इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनिंग, LED DRLs, LED टेल लाइट, LED फॉग लाइट और LED हेडलाइट जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है. इस कार में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स दिए गए हैं. 

वहीं टाटा पंच के फीचर्स की बात करें, तो इसमें हेलोजन हेडलाइट, एंड्राइड ऑटो/एप्पल कार प्ले, 4 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, क्रूज कंट्रोल, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लाइट और सनरूफ जैसे फीचर्स को दिया गया है. इस कार में सेफ्टी के लिए 2 एयरबैग्स दिए गए हैं. 

Renault Kiger Facelift और Tata Punch के इंजन और कीमत

टाटा पंच कार के इंजन की बात करें, तो इस कार में 1199 cc का इंजन दिया गया है, जो 87 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 37 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है. वहीं काइगर फेसलिफ्ट कार में 1 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड और टर्बो इंजन दिया गया है. नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन 72 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि टर्बो पेट्रोल इंजन 100 bhp की पावर और 160 Nm  का टॉर्क जनरेट करता है. टाटा पंच कार को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 6.20 लाख रुपये खर्च करने होंगे. वहीं Renault Kiger Facelift कार की (एक्स-शोरूम) कीमत 6.30 लाख रुपये है.

Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

Renault kiger facelift vs tata punchCar Tips

;