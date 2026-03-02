Renault Kiger पर ऑफर्स की बरसात! Holi से पहले ही मिलने लगा छप्परफाड़ डिस्काउंट

Renault Kiger Review: रेनो ने कुछ महीनों पहले ही अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Kiger का फेसलिफ्ट अवतार मार्केट में पेश किया है. ये कंपनी की दमदार तरीके से बिकने वाली एंट्री लेवेल एसयूवी है जिसमें हाईटेक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ इसका डिजाइन भी काफी जोरदार है. इस समय अगर आप इसे खरीदने का फैसला लेते हैं तो यकीन मानिए आप काफी ज्यादा बचत कर सकते हैं. चलिए जानते हैं इस दमदार गाड़ी पर कितना डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है.

डिस्काउंट

रेनो काइगर पर मौजूदा समय में 2025 और 2026 के मॉडल्स के लिए आकर्षक डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस ऑफर में ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार भारी बचत कर सकते हैं. ₹5.76 लाख की शुरुआती (GST सहित) कीमत वाली इस एसयूवी के 2025 मॉडल (VIN 2025) पर ₹63,500 तक का मैक्स डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके साथ एडिशनल रेफरल और कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि बिल्कुल नए 2026 मॉडल (VIN 2026) पर ₹25,000 तक के फायदे के साथ लॉयल्टी बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. इसके अलावा, अगर आप रेनो के 'RELIVE' स्क्रैपेज प्रोग्राम में अपनी पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करते हैं, तो आपको दोनों ही मॉडल्स पर ₹25,000 तक का अलग से एक्सचेंज बेनिफिट भी मिल सकता है.

डिजाइन

2025 रेनो काइगर के फ्रंट डिजाइन में स्लिम लोगो दिया गया है, जो इसकी पतली ग्रिल के साथ काफी आकर्षक लगता है. कार में नई LED फॉग लाइट्स और मस्कुलर बोनट दिया गया है, जो इसे एक स्पोर्टी लुक देता है. हालांकि यह एक SUV है, लेकिन इसका डिजाइन इसे एक प्रीमियम 'स्पोर्टी क्रॉसओवर' जैसा अहसास कराता है.

इंजन और परफॉरमेंस

इसमें 1.0-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 100 hp की पावर और 160 Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन काफी फुर्तीला है और थ्रॉटल दबाते ही तुरंत रिस्पांस देता है. इसके अलावा, उन लोगों के लिए जो बजट कार चाहते हैं, 72hp वाला नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी उपलब्ध है. 6. गियरबॉक्स और ड्राइविंग मोडकाइगर में 5-स्पीड मैनुअल के साथ CVT ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है. रिव्यू के अनुसार, इसका CVT गियरबॉक्स सेगमेंट में सबसे बेहतरीन है क्योंकि इसमें 'रबरबैड इफेक्ट' बहुत कम महसूस होता है.