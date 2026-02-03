Renault Kiger Review: नए अवतार और प्रीमियम फीचर्स के साथ वापसी, जानें कैसी है नई काइगर

Renault Kiger Review: रेनो ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV 'काइगर' (Kiger) का फेसलिफ्ट अवतार कुछ महीनों पहले ही लॉन्च किया है. ट्राइबर के बाद अब काइगर में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम और हाइटेक बनाते हैं. आइए जानते हैं 8 पॉइंट्स में कि यह नई कार कैसी है:

1. डिजाइन में नयापन और 'फ्रेंच फ्लेयर'

2025 रेनो काइगर के फ्रंट डिजाइन में काफी बदलाव किए गए हैं. अब इसमें रेनो का नया और स्लिम लोगो दिया गया है, जो इसकी पतली ग्रिल के साथ काफी आकर्षक लगता है. कार में नई LED फॉग लाइट्स और मस्कुलर बोनट दिया गया है, जो इसे एक स्पोर्टी लुक देता है. हालांकि यह एक SUV है, लेकिन इसका डिजाइन इसे एक प्रीमियम 'स्पोर्टी क्रॉसओवर' जैसा अहसास कराता है.

2. साइड और रियर प्रोफाइल के अपडेट

कार के साइड प्रोफाइल में 16-इंच के नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. इसके साथ ही फ्रंट ब्रेक कैलीपर्स को लाल रंग में रंगा गया है, जो कार को रेसिंग लुक देता है. पिछले हिस्से में अब नए LED टेल-लाइट्स और नया 'Kiger' लोगो मिलता है. इसकी रूफ रेल्स भी केवल दिखावे के लिए नहीं हैं, बल्कि ये 50 किलो तक का वजन उठा सकती हैं.

3. प्रीमियम और खुला-खुला इंटीरियर

इंटीरियर के मामले में काइगर अब पहले से ज्यादा प्रीमियम लगती है. पुराने ऑल-ब्लैक केबिन की जगह अब लाइट ग्रे कलर का इस्तेमाल किया गया है. डैशबोर्ड, सीटों और स्टीयरिंग व्हील पर पीले रंग की सिलाई (Contrast Stitching) और रेनो लोगो की कढ़ाई इसे काफी मॉडर्न लुक देती है. केबिन में स्पेस की कोई कमी नहीं है और पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी पर्याप्त लेगरूम मिलता है.

4. नए और आरामदायक फीचर्स

इस फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा आकर्षण वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स (हवादार सीटें) हैं, जो गर्मियों के लिए बेहतरीन हैं. इसके अलावा, अब इसमें 360-डिग्री कैमरा भी जोड़ दिया गया है, जिससे तंग जगहों पर पार्किंग करना आसान हो जाता है. कार में एम्बिएंट लाइटिंग और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जो ड्राइविंग अनुभव को आरामदायक बनाते हैं.

5. इंजन और परफॉरमेंस

मैकेनिकली कार में कोई बदलाव नहीं है. इसमें अभी भी 1.0-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 100 hp की पावर और 160 Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन काफी फुर्तीला है और थ्रॉटल दबाते ही तुरंत रिस्पांस देता है. इसके अलावा, उन लोगों के लिए जो बजट कार चाहते हैं, 72hp वाला नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी उपलब्ध है. 6. गियरबॉक्स और ड्राइविंग मोडकाइगर में 5-स्पीड मैनुअल के साथ CVT ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है. रिव्यू के अनुसार, इसका CVT गियरबॉक्स सेगमेंट में सबसे बेहतरीन है क्योंकि इसमें 'रबरबैड इफेक्ट' बहुत कम महसूस होता है. कार में तीन ड्राइविग मोड— Eco, Normal और Sport दिए गए हैं, जो शहर और हाईवे की ड्राइविंग के हिसाब से इंजन की पावर को एडजस्ट करते है. 7. सुरक्षा और माइलेजसुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेनो ने अब सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दिए हैं. इसके साथ ही इसमें ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. माइलेज की बात करें तो टर्बो-मैनुअल वेरिएंट के लिए कंपनी 20.38 kmpl का दावा करती है, जो एक कॉम्पैक्ट SUV के लिहाज से काफी अच्छा है.

8. निष्कर्ष: क्या आपको इसे खरीदना चाहिए?

2025 रेनो काइगर की कीमत ₹6.41 लाख से ₹12.04 लाख (ऑन-रोड) के बीच है. हालाकि इसके टचस्क्रीन की क्वालिटी और केबिन के अंदर आने वाले शोर (Insulation) में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन अपनी कीमत के हिसाब से यह एक बेहतरीन पैकेज है. अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो दिखने में स्टाइलिश हो, जिसमें स्पेस अच्छा हो और जिसकी परफॉरमेंस दमदार हो, तो काइगर एक बेहतरीन विकल्प है.