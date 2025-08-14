Discount: बंपर डिस्काउंट के साथ खरीदें Renault की ये धांसू हैचबैक, जानें कितनी बचत पर पाएंगे ग्राहक
Discount: बंपर डिस्काउंट के साथ खरीदें Renault की ये धांसू हैचबैक, जानें कितनी बचत पर पाएंगे ग्राहक

Renault Discount Offer: रेनॉल्ट की क्विड 2025 पर विशेष ऑफर की पेशकश की जा रही है, इस ऑफर में आप सभी को काफी ज्यादा बचत करने का मौका मिलने वाला है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 07:21 AM IST
Discount: बंपर डिस्काउंट के साथ खरीदें Renault की ये धांसू हैचबैक, जानें कितनी बचत पर पाएंगे ग्राहक

Renault Discount Offer: फेस्टिव सीजन शुरू होते ही रेनॉल्ट क्विड (Renault Kwid) 2025 के लिए कंपनी ने दमदार ऑफर की पेशकश कर दी है जिसमें ग्राहक काफी ज्यादा बचत कर सकते हैं. आपको बता दें कि इस पॉपुलर हैचबैक को भारत में काफी पसंद किया जाता है क्योंकि इसका डिजाइन किसी एसयूवी जैसा नजर आता है. अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो चलिए हम इस ऑफर के बारे में आपको सारी जानकारी देने जा रहे हैं.  बता दें कि इस कार की कीमत ₹4.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, वहीं इसके ऑटोमैटिक (AMT) मॉडल की शुरुआती कीमत ₹5.54 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. 

क्या है डिस्काउंट ऑफर 

आपको बता दें कि ये ऑफर पूरे भारत में लागू है चाहे आप किसी भी स्टेट में क्विड खरीदें, हर जगह पर आपको इस कार की खरीद पर पूरे ₹35,000 तक का डिस्काउंट दिया जाएगा. इसके अलावा अगर आप एक कॉर्पोरेट कर्मचारी हैं तो आपके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट की भी पेशकश की जाएगी. अगर आप अपनी पुरानी कार को चेंज करके नई क्विड खरीद रहे हैं तो आपको पुरानी गाड़ी बदलने पर RELIVE स्क्रैपेज प्रोग्राम के तहत ₹35,000 तक की बचत का मौका दिया जाने वाला है. रेफरल ग्राहकों के लिए विशेष डिस्काउंट ऑफर देने की पेशकश की जाएगी. 

महाराष्ट्र और गोवा में मिलेगा ये डिस्काउंट 

अगर आप महाराष्ट्र और गोवा में रहते हैं और क्विड खरीदते हैं तो आपको ₹45,000 तक की छूट मिलेगी. इस ऑफर में कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट की पेशकश की जाएगी. पुरानी गाड़ी बदलने पर RELIVE स्क्रैपेज प्रोग्राम के तहत ₹35,000 तक की बचत का मौका दिया जाएगा. रेफरल ग्राहकों के लिए भी स्पेशल ऑफर रहने वाला है. आपको बता दें कि इस कार को खरीदने के लिए आपको EMI:₹7,999 की शुरुआती EMI का मौका दिया जाएगा. 

