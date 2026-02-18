ट्राइबर और काईगर के बाद अब Kwid का नंबर, नए लुक और हाई-टेक फीचर्स के साथ जल्द होगी लॉन्च

Renault Kwid Facelift: भारतीय बाजार के एंट्री-लेवल हैचबैक सेगमेंट में धाक जमाने वाली Renault Kwid के फेसलिफ्ट मॉडल पर काम शुरू हो चुका है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कार को हाल ही में सड़क पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. हालांकि कार को पूरी तरह से कवर किया गया था, लेकिन इससे यह संकेत मिलता है कि कंपनी इसके डिजाइन में बड़े बदलाव करने जा रही है. उम्मीद की जा रही है कि रेनो इस नई क्विड को 2026 के मध्य तक आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर सकती है.

एक्सटीरियर में दिखेंगे बड़े बदलाव

टेस्टिंग के दौरान देखी गई तस्वीरों से पता चलता है कि नई क्विड के फ्रंट और रियर प्रोफाइल में काफी बदलाव होंगे. इसमें नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड लोगो और नए डिजाइन के एलईडी टेल लैंप्स देखने को मिल सकते हैं. साथ ही, कार के बंपर और हेडलाइट सेटअप को भी नया लुक दिया जा सकता है ताकि यह पहले से अधिक आधुनिक और मस्कुलर नजर आए. ये बदलाव उन ग्राहकों को आकर्षित करेंगे जो कम बजट में एक स्टाइलिश गाड़ी की तलाश में रहते हैं.

हाइटेक होगा कार का इंटीरियर

बाहरी बदलावों के साथ-साथ कार के केबिन को भी प्रीमियम बनाने की तैयारी है. रिपोर्ट्स की मानें तो नई क्विड फेसलिफ्ट में पहले से बड़ा और बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है. इसके अलावा, इसमें पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नए डैशबोर्ड लेआउट की उम्मीद है. इंटीरियर में बेहतर क्वालिटी के मटेरियल और नई कलर थीम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कार के अंदर बैठने के अनुभव को और भी आरामदायक बनाएगा.

इंजन और परफॉरमेंस

भले ही डिजाइन और फीचर्स बदल रहे हों, लेकिन उम्मीद है कि कंपनी इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं करेगी. नई क्विड में मौजूदा 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलना जारी रहेगा, जो 68 PS की पावर और 91 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT (ऑटोमैटिक) गियरबॉक्स के विकल्प मिलते रहेंगे. यह इंजन अपनी बेहतरीन परफॉरमेंस और अच्छे माइलेज के लिए पहले से ही ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है.

सेफ्टी और फीचर्स

रेनो अपनी नई क्विड में सुरक्षा का भी खास ख्याल रखेगी. इसमें ABS, EBD, डुअल एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर और रियर व्यू कैमरा जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए जा सकते हैं. इसके अलावा, हिल स्टार्ट असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे एडवांस फीचर्स भी इस फेसलिफ्ट मॉडल का हिस्सा हो सकते हैं. 184 मिमी की शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस और एलईडी डीआरएल जैसी खूबियां इसे अपने सेगमेंट की अन्य कारों से अलग और खास बनाए रखती हैं.