Renault Kwid ने महज 5.15 लाख में उतारा 10th एनिवर्सरी एडिशन, जानें किन खूबियों से है लैस
Renault Kwid ने महज 5.15 लाख में उतारा 10th एनिवर्सरी एडिशन, जानें किन खूबियों से है लैस

Renault launched Kwid 10th Anniversary Edition: एनिवर्सरी एडिशन मॉडल केवल 500 यूनिट्स तक सीमित रहने वाला है जिसमें ग्राहकों को डुअल कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा. क्विड के टॉप-स्पेक वेरिएंट में अब 6 एयरबैग ग्राहकों को दी जाएंगे.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 06:06 AM IST
Renault Kwid ने महज 5.15 लाख में उतारा 10th एनिवर्सरी एडिशन, जानें किन खूबियों से है लैस

Renault launched Kwid 10th Anniversary Edition: रेनॉल्ट ने भारत में क्विड का नया 10वीं एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च कर दिया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.15 लाख रुपये से शुरू होती है. भारत में क्विड के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, यह एनिवर्सरी एडिशन मॉडल इंटीरियर और एकसटीरियार अपडेट के साथ आता है. रेनॉल्ट ने इस मौके पर रेगुलर क्विड को एक्स्ट्रा फीचर्स से लैस कर दिया है साथ ही इसका नाम भी चेंज किया है. क्विड एनिवर्सरी एडिशन मॉडल केवल 500 यूनिट्स तक सीमित रहने वाला है जिसमें ग्राहकों को डुअल कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा. क्विड के टॉप-स्पेक वेरिएंट में अब 6 एयरबैग ग्राहकों को दी जाएंगे. 

रेनॉल्ट क्विड की कीमतें (एक्स-शोरूम)

ऑथेंटिक 4.30 लाख रुपये
इवोल्यूशन 4.67 लाख रुपये
इवोल्यूशन एएमटी 5.00 लाख रुपये
टेक्नो 5.00 लाख रुपये
टेक्नो एएमटी 5.49 लाख रुपये
10वीं वर्षगांठ संस्करण 5.15 लाख रुपये
10वीं वर्षगांठ संस्करण एएमटी 5.64 लाख रुपये
क्लाइंबर 5.47 लाख रुपये
क्लाइंबर एएमटी 5.88 लाख रुपये

भारतीय बाज़ार में अपने 10 सालों के दौरान, क्विड को 2019 में सिर्फ़ एक बड़ा फेसलिफ्ट मिला है. हाल के वर्षों में इस एंट्री-लेवल हैचबैक की बिक्री में गिरावट आई है, लेकिन जीएसटी सुधार के साथ-साथ कीमतों में नई कटौती इसे एक नया आयाम दे सकती है.

जानें क्या है खासियतें 

केवल 500 यूनिट तक सीमित क्विड एनिवर्सरी एडिशन, मिड-स्पेक टेक्नो ट्रिम पर आधारित है और दो डुअल-टोन एक्सटीरियर पेंट शेड्स में उपलब्ध है: ब्लैक रूफ के साथ फ़िएरी रेड और ब्लैक रूफ के साथ नया शैडो ग्रे. इसमें ग्रिल पर नया पीला एक्सेंट, दरवाज़ों और सी-पिलर पर नए डेकल्स और नए ग्लॉस-ब्लैक फ्लेक्सी व्हील विकल्प भी हैं.

अंदर, क्विड एनिवर्सरी एडिशन में पीले रंग की कंट्रास्ट सिलाई के साथ नया लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है. पीले रंग के एक्सेंट इंफोटेनमेंट स्क्रीन के आसपास, सीटों और डोर पैड्स पर भी दिखाई देते हैं; आगे की सीटों के हेडरेस्ट पर 10वें एनिवर्सरी एडिशन के लोगो भी हैं. रेनॉल्ट ने क्विड एनिवर्सरी एडिशन में पडल लैंप और इल्युमिनेटेड स्कफ प्लेट्स भी जोड़े हैं.

रेनॉल्ट क्विड के वेरिएंट का नाम अपडेट किया गया
क्विड अब चार ट्रिम्स - ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो और क्लाइंबर - में उपलब्ध है. नए नाम के साथ यह अपडेटेड ट्राइबर और काइगर के अनुरूप है. इससे पहले, क्विड RXE, RXL, RXT और क्लाइंबर ट्रिम्स में उपलब्ध थी.

टॉप-स्पेक क्लाइंबर ट्रिम को भी 6 एयरबैग्स के साथ अपडेट किया गया है, जो पहले 2 एयरबैग्स से ज़्यादा है. इसके अलावा, क्विड के सभी वेरिएंट्स में अब सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट मिलते हैं.

रेनॉल्ट क्विड के पावरट्रेन ऑप्शन 
क्विड के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो 68 hp और 91 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल या AMT शामिल हैं. एंट्री-लेवल हैचबैक सेगमेंट में क्विड का मुकाबला मारुति ऑल्टो K10 और S-प्रेसो जैसी कारों से है.

;