खुशखबरी! Renault की कारों पर मिल रही ₹73,500 तक की भारी छूट, जानें किस मॉडल पर है सबसे ज्यादा फायदा

Renault discount offer: अगर आप इस महीने नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो रेनो इंडिया आपके लिए शानदार ऑफर्स लेकर आई है. कंपनी अपनी 3 सबसे लोकप्रिय कारों, Kwid, Triber और Kiger पर भारी डिस्काउंट दे रही है. यह ऑफर केवल 28 February 2026 तक ही वैध है. अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के आधार पर ग्राहक कुल ₹73,500 तक की बचत कर सकते हैं.

Renault Kwid

रेनो की सबसे किफायती कार क्विड के क्लाइंबर ट्रिम पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है. इसमें ₹20,000 का कैश डिस्काउंट, ₹15,000 का एक्सचेंज बोनस और ₹10,000 का लॉयल्टी बेनिफिट शामिल है, जिससे कुल बचत ₹45,000 हो जाती है. इसके अलावा, नॉन-सीएनजी मॉडल खरीदने वालों को 3 साल का फ्री सर्विस पैकेज (AMC) भी दिया जा रहा है, जिससे मेंटेनेंस का खर्चा कम हो जाएगा.

Renault Triber

फैमिली कार के रूप में मशहूर रेनो ट्राइबर के चुनिंदा वेरिएंट्स (Techno और Emotion) पर ग्राहक ₹55,000 तक बचा सकते हैं. इसमें ₹30,000 का सीधा कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस की सुविधा उपलब्ध है. पुरानी कार को स्क्रैप करने पर ग्राहक ₹25,000 तक का इंसेंटिव भी चुन सकते हैं. ट्राइबर के AMT वर्जन पर भी इसी तरह के आकर्षक ऑफर्स दिए जा रहे हैं.

Renault Kiger

इस महीने सबसे ज्यादा बचत रेनो काइगर पर हो रही है, खासकर इसके टर्बो वेरिएंट पर. काइगर टर्बो सीवीटी (Turbo CVT) पर कंपनी ₹48,500 का भारी कैश डिस्काउट दे रही है. एक्सचेंज और लॉयल्टी बोनस को मिलाकर इस एसयूवी पर कुल ₹73,500 की बचत की जा सकती है. हालांकि, बेस मॉडल और नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाले वेरिएंट्स पर डिस्काउंट थोड़ा कम है.

खास शर्तें और फाइनेंस स्कीम

रेनो ने ग्राहकों की सुविधा के लिए आसान फाइनेंस स्कीम्स भी पेश की हैं, जिससे लोन पर कार लेना सस्ता हो जाएगा. ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्सचेज बोनस और स्क्रैपेज इंसेटिव मे से किसी एक का ही लाभ उठाया जा सकता है. साथ ही, लॉयल्टी बोनस केवल उन ग्राहकों के लिए है जिनके पास पहले से रेनो की कार है. स्टॉक खत्म होने से पहले 28 February तक अपने नजदीकी डीलर से इस ऑफर का लाभ लिया जा सकता है.