Renault ने घटाएं कारों के दाम, अब बंपर डिस्काउंट के साथ खरीद पाएंगे ग्राहक
Advertisement
trendingNow12934777
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Renault ने घटाएं कारों के दाम, अब बंपर डिस्काउंट के साथ खरीद पाएंगे ग्राहक

Renault Car Price Drop: ग्राहक देश भर के सभी डीलरशिप पर नई कीमतों पर अपनी रेनॉल्ट कार की बुकिंग तुरंत शुरू कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कि कंपनी ने किस कार के मॉडल के दाम में कितनी कमी की है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 01:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Renault ने घटाएं कारों के दाम, अब बंपर डिस्काउंट के साथ खरीद पाएंगे ग्राहक

Renault Car Price Drop: रेनॉल्ट इंडिया ने जीएसटी 2.0 का पूरा फायदा ग्राहकों को देने के लिए कारों की कीमतें घटा दी हैं. बता दें कि कंपनियों की गाड़ियों की खरीद पर ₹96,395 तक का धांसू डिस्काउंट दिया जा रहा है जो नवरात्र और दिवाली का मजा दोगुना कर देगा. ग्राहक देश भर के सभी डीलरशिप पर नई कीमतों पर अपनी रेनॉल्ट कार की बुकिंग तुरंत शुरू कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कि कंपनी ने किस कार के मॉडल के दाम में कितनी कमी की है. 

ट्राइबर 

ऑथेंटिक वेरिएंट की पुरानी कीमत 6,29,995 रुपये थी, जो अब 5,76,300 रुपये हो गई है, यानी 53,695 रुपये की कमी. एवोल्यूशन वेरिएंट की कीमत 7,24,995 रुपये से घटकर 6,63,200 रुपये हो गई है, जिसमें 61,795 रुपये की कमी आई है. टेक्नो वेरिएंट की कीमत 7,99,995 रुपये से कम होकर 7,31,800 रुपये हो गई है, यानी 68,195 रुपये की कमी. इमोशन वेरिएंट की कीमत 8,64,995 रुपये से घटकर 7,91,200 रुपये हो गई है, जिसमें 73,795 रुपये की कमी हुई है. इमोशन AMT वेरिएंट की कीमत 9,16,995 रुपये से कम होकर 8,38,800 रुपये हो गई है, यानी 78,195 रुपये की कमी. इमोशन MT DT वेरिएंट की कीमत 8,87,995 रुपये से घटकर 8,12,300 रुपये हो गई है, जिसमें 75,695 रुपये की कमी हुई है. अंत में, इमोशन AMT DT वेरिएंट की कीमत 9,39,995 रुपये से कम होकर 8,59,800 रुपये हो गई है, यानी 80,195 रुपये की कमी आई है.

Add Zee News as a Preferred Source

काईगर 

ऑथेंटिक MT वेरिएंट की पुरानी कीमत 6,29,995 रुपये थी, जो अब 5,76,300 रुपये हो गई है, यानी 53,695 रुपये की कमी. एवोल्यूशन MT की कीमत 7,09,995 रुपये से घटकर 6,49,500 रुपये हो गई है, जिसमें 60,495 रुपये की कमी हुई है. एवोल्यूशन AMT की कीमत 7,59,995 रुपये से कम होकर 6,95,200 रुपये हो गई है, यानी 64,795 रुपये की कमी. टेक्नो MT की कीमत 8,19,995 रुपये से घटकर 7,50,100 रुपये हो गई है, जिसमें 69,895 रुपये की कमी हुई है. टेक्नो DT MT की कीमत 8,42,995 रुपये से कम होकर 7,71,100 रुपये हो गई है, यानी 71,895 रुपये की कमी. इमोशन MT की कीमत 9,14,995 रुपये से घटकर 8,37,000 रुपये हो गई है, जिसमें 77,995 रुपये की कमी हुई है. इमोशन DT MT की कीमत 9,37,995 रुपये से कम होकर 8,58,000 रुपये हो गई है, यानी 79,995 रुपये की कमी. टेक्नो AMT की कीमत 8,69,995 रुपये से घटकर 7,95,800 रुपये हो गई है, जिसमें 74,195 रुपये की कमी हुई है. टेक्नो DT AMT की कीमत 8,92,995 रुपये से कम होकर 8,16,800 रुपये हो गई है, यानी 76,195 रुपये की कमी. इमोशन MT 1L T और इमोशन DT MT 1L T दोनों की कीमत 9,99,995 रुपये से घटकर 9,14,700 रुपये हो गई है, जिसमें 85,295 रुपये की कमी हुई है. टेक्नो CVT 1L T और टेक्नो DT CVT 1L T की कीमत भी 9,99,995 रुपये से घटकर 9,14,700 रुपये हो गई है, यानी 85,295 रुपये की कमी. इमोशन CVT 1L T और इमोशन DT CVT 1L T की कीमत 11,29,995 रुपये से कम होकर 10,33,600 रुपये हो गई है, जिसमें 96,395 रुपये की कमी हुई है.

क्विड 

विभिन्न वेरिएंट्स की पुरानी और नई कीमतों में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं. RXE MT वेरिएंट की पुरानी कीमत 4,69,995 रुपये थी, जो अब 4,29,900 रुपये हो गई है, यानी 40,095 रुपये की कमी. RXL MT की कीमत 5,09,995 रुपये से घटकर 4,66,500 रुपये हो गई है, जिसमें 43,495 रुपये की कमी हुई है. RXL AMT की कीमत 5,54,995 रुपये से कम होकर 4,99,900 रुपये हो गई है, यानी 55,095 रुपये की कमी. RXT MT की कीमत 5,54,995 रुपये से घटकर 4,99,900 रुपये हो गई है, जिसमें 55,095 रुपये की कमी हुई है. RXT AMT की कीमत 5,99,995 रुपये से कम होकर 5,48,800 रुपये हो गई है, यानी 51,195 रुपये की कमी. क्लाइंबर की कीमत 5,87,995 रुपये से घटकर 5,37,900 रुपये हो गई है, जिसमें 50,095 रुपये की कमी हुई है. क्लाइंबर AMT की कीमत 6,32,995 रुपये से कम होकर 5,79,000 रुपये हो गई है, यानी 53,995 रुपये की कमी. क्लाइंबर DT की कीमत 5,99,995 रुपये से घटकर 5,48,800 रुपये हो गई है, जिसमें 51,195 रुपये की कमी हुई है. क्लाइंबर AMT DT की कीमत 6,44,995 रुपये से कम होकर 5,90,000 रुपये हो गई है, यानी 54,995 रुपये की कमी हुई है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Renault Price Drop

Trending news

सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Hyderabad
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
mumbai
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
snake
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
Asaram
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
Weather
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
;