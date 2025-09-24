Renault ने घटाएं कारों के दाम, अब बंपर डिस्काउंट के साथ खरीद पाएंगे ग्राहक

Renault Car Price Drop: रेनॉल्ट इंडिया ने जीएसटी 2.0 का पूरा फायदा ग्राहकों को देने के लिए कारों की कीमतें घटा दी हैं. बता दें कि कंपनियों की गाड़ियों की खरीद पर ₹96,395 तक का धांसू डिस्काउंट दिया जा रहा है जो नवरात्र और दिवाली का मजा दोगुना कर देगा. ग्राहक देश भर के सभी डीलरशिप पर नई कीमतों पर अपनी रेनॉल्ट कार की बुकिंग तुरंत शुरू कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कि कंपनी ने किस कार के मॉडल के दाम में कितनी कमी की है.

ट्राइबर

ऑथेंटिक वेरिएंट की पुरानी कीमत 6,29,995 रुपये थी, जो अब 5,76,300 रुपये हो गई है, यानी 53,695 रुपये की कमी. एवोल्यूशन वेरिएंट की कीमत 7,24,995 रुपये से घटकर 6,63,200 रुपये हो गई है, जिसमें 61,795 रुपये की कमी आई है. टेक्नो वेरिएंट की कीमत 7,99,995 रुपये से कम होकर 7,31,800 रुपये हो गई है, यानी 68,195 रुपये की कमी. इमोशन वेरिएंट की कीमत 8,64,995 रुपये से घटकर 7,91,200 रुपये हो गई है, जिसमें 73,795 रुपये की कमी हुई है. इमोशन AMT वेरिएंट की कीमत 9,16,995 रुपये से कम होकर 8,38,800 रुपये हो गई है, यानी 78,195 रुपये की कमी. इमोशन MT DT वेरिएंट की कीमत 8,87,995 रुपये से घटकर 8,12,300 रुपये हो गई है, जिसमें 75,695 रुपये की कमी हुई है. अंत में, इमोशन AMT DT वेरिएंट की कीमत 9,39,995 रुपये से कम होकर 8,59,800 रुपये हो गई है, यानी 80,195 रुपये की कमी आई है.

काईगर

ऑथेंटिक MT वेरिएंट की पुरानी कीमत 6,29,995 रुपये थी, जो अब 5,76,300 रुपये हो गई है, यानी 53,695 रुपये की कमी. एवोल्यूशन MT की कीमत 7,09,995 रुपये से घटकर 6,49,500 रुपये हो गई है, जिसमें 60,495 रुपये की कमी हुई है. एवोल्यूशन AMT की कीमत 7,59,995 रुपये से कम होकर 6,95,200 रुपये हो गई है, यानी 64,795 रुपये की कमी. टेक्नो MT की कीमत 8,19,995 रुपये से घटकर 7,50,100 रुपये हो गई है, जिसमें 69,895 रुपये की कमी हुई है. टेक्नो DT MT की कीमत 8,42,995 रुपये से कम होकर 7,71,100 रुपये हो गई है, यानी 71,895 रुपये की कमी. इमोशन MT की कीमत 9,14,995 रुपये से घटकर 8,37,000 रुपये हो गई है, जिसमें 77,995 रुपये की कमी हुई है. इमोशन DT MT की कीमत 9,37,995 रुपये से कम होकर 8,58,000 रुपये हो गई है, यानी 79,995 रुपये की कमी. टेक्नो AMT की कीमत 8,69,995 रुपये से घटकर 7,95,800 रुपये हो गई है, जिसमें 74,195 रुपये की कमी हुई है. टेक्नो DT AMT की कीमत 8,92,995 रुपये से कम होकर 8,16,800 रुपये हो गई है, यानी 76,195 रुपये की कमी. इमोशन MT 1L T और इमोशन DT MT 1L T दोनों की कीमत 9,99,995 रुपये से घटकर 9,14,700 रुपये हो गई है, जिसमें 85,295 रुपये की कमी हुई है. टेक्नो CVT 1L T और टेक्नो DT CVT 1L T की कीमत भी 9,99,995 रुपये से घटकर 9,14,700 रुपये हो गई है, यानी 85,295 रुपये की कमी. इमोशन CVT 1L T और इमोशन DT CVT 1L T की कीमत 11,29,995 रुपये से कम होकर 10,33,600 रुपये हो गई है, जिसमें 96,395 रुपये की कमी हुई है.

क्विड

विभिन्न वेरिएंट्स की पुरानी और नई कीमतों में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं. RXE MT वेरिएंट की पुरानी कीमत 4,69,995 रुपये थी, जो अब 4,29,900 रुपये हो गई है, यानी 40,095 रुपये की कमी. RXL MT की कीमत 5,09,995 रुपये से घटकर 4,66,500 रुपये हो गई है, जिसमें 43,495 रुपये की कमी हुई है. RXL AMT की कीमत 5,54,995 रुपये से कम होकर 4,99,900 रुपये हो गई है, यानी 55,095 रुपये की कमी. RXT MT की कीमत 5,54,995 रुपये से घटकर 4,99,900 रुपये हो गई है, जिसमें 55,095 रुपये की कमी हुई है. RXT AMT की कीमत 5,99,995 रुपये से कम होकर 5,48,800 रुपये हो गई है, यानी 51,195 रुपये की कमी. क्लाइंबर की कीमत 5,87,995 रुपये से घटकर 5,37,900 रुपये हो गई है, जिसमें 50,095 रुपये की कमी हुई है. क्लाइंबर AMT की कीमत 6,32,995 रुपये से कम होकर 5,79,000 रुपये हो गई है, यानी 53,995 रुपये की कमी. क्लाइंबर DT की कीमत 5,99,995 रुपये से घटकर 5,48,800 रुपये हो गई है, जिसमें 51,195 रुपये की कमी हुई है. क्लाइंबर AMT DT की कीमत 6,44,995 रुपये से कम होकर 5,90,000 रुपये हो गई है, यानी 54,995 रुपये की कमी हुई है.