Advertisement
trendingNow13070674
Hindi Newsऑटोमोबाइलभारत में पहली बार स्पॉट हुई रेनो राफेल! 12.3-इंच क्लस्टर, 647 लीटर बूट और हाइब्रिड पावर के साथ प्रीमियम SUV का ग्लोबल लुक

भारत में पहली बार स्पॉट हुई रेनो राफेल! 12.3-इंच क्लस्टर, 647 लीटर बूट और हाइब्रिड पावर के साथ प्रीमियम SUV का ग्लोबल लुक

renault raphael: भारत में पहली बार रेनो की फ्लैगशिप कूप-SUV राफेल सड़कों पर नजर आई, जो फिलहाल केवल इंटरनल या वन-ऑफ मॉडल लगती है. इसमें एडवांस हाइब्रिड इंजन, डिजिटल कॉकपिट, पैनोरमिक ग्लास रूफ और 647 लीटर बूट स्पेस जैसे प्रीमियम फीचर्स हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 01:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत में पहली बार स्पॉट हुई रेनो राफेल! 12.3-इंच क्लस्टर, 647 लीटर बूट और हाइब्रिड पावर के साथ प्रीमियम SUV का ग्लोबल लुक

renault raphael: भारत में पहली बार रेनो की फ्लैगशिप कूप-SUV रेनो राफेल को सड़कों पर देखा गया है. इसकी तस्वीरें ऑटोमोटिव फोटोग्राफर पोनसाम चार्ल्स ने साझा की हैं. माना जा रहा है कि यह कार आम बिक्री के लिए नहीं लाई गई है. यह एक वन-ऑफ इम्पोर्ट मॉडल हो सकता है, जिसे रेनो इंडिया के किसी सीनियर अधिकारी के इंटरनल इस्तेमाल के लिए मंगाया गया है. फिलहाल कंपनी ने भारत में इसके लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

रेनो राफेल की डिजाइन 
रेनो राफेल को ग्लोबल मार्केट में कंपनी के हेलो प्रोडक्ट के तौर पर पेश किया गया है. इसका नाम और डिजाइन एविएशन से प्रेरित है. यह SUV रेनो की नई डिजाइन लैंग्वेज और एडवांस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को दिखाती है. इसे CMF-CD प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो ऑस्ट्रेल और एस्पेस जैसे मॉडलों में भी इस्तेमाल होता है. हालांकि राफेल का बॉडी डिजाइन और कूप-स्टाइल रूफ इसे बाकी मॉडलों से अलग बनाता है.

आकार की बात करें तो राफेल D-SUV सेगमेंट में आती है. इसकी लंबाई करीब 4.71 मीटर है और व्हीलबेस लगभग 2.74 मीटर का है. फ्रंट में तीर के आकार के LED DRLs, पतले हेडलैंप और खास ग्रिल डिजाइन दी गई है. ढलान वाली रूफलाइन इसे स्पोर्टी कूप लुक देती है. पीछे की तरफ Y-शेप LED टेललैंप, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और साफ-सुथरा बंपर इसका प्रीमियम अंदाज बढ़ाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रेनो राफेल के फीचर्स 
केबिन के अंदर रेनो का OpenR डिजिटल कॉकपिट मिलता है. इसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. कुछ वेरिएंट में हेड-अप डिस्प्ले भी मिलता है. खास फीचर सोलरबे पैनोरमिक ग्लास रूफ है, जिसे जरूरत के हिसाब से गहरा या हल्का किया जा सकता है. कूप डिजाइन के बावजूद इसमें 647 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है.

इंजन के तौर पर राफेल को दुनिया भर में सिर्फ हाइब्रिड ऑप्शन के साथ बेचा जाता है. स्टैंडर्ड मॉडल में 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर्स मिलकर करीब 200 PS की पावर देते हैं. एक ज्यादा पावरफुल प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन भी है, जो 296 PS तक की ताकत देता है. फिलहाल भारत में इसका लॉन्च मुश्किल माना जा रहा है, लेकिन इसकी मौजूदगी ने ऑटो सेक्टर में जरूर चर्चा तेज कर दी है.

यह भी पढ़ें: दुलहस्ती प्रोजेक्ट पर PAK की गीदड़भभकी पर भारत का पलटवार, कहा-'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते'

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

renault raphael

Trending news

'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'
Asaduddin Owaisi
'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'
भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही ED... I-PAC रेड पर कांग्रेस नेता ने BJP को घेरा
I-PAC Raids
भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही ED... I-PAC रेड पर कांग्रेस नेता ने BJP को घेरा
दफन हो गया गजनी... पीएम बोले- सोमनाथ के पुनर्निर्माण पर आपत्ति जताने वाले आज भी हैं
PM Modi
दफन हो गया गजनी... पीएम बोले- सोमनाथ के पुनर्निर्माण पर आपत्ति जताने वाले आज भी हैं
धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
mumbai
धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने सदियोंं की विरासत को किया नमन
Somnath temple
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने सदियोंं की विरासत को किया नमन
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
Raj Thackeray
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
congress
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
Asaduddin Owaisi
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
weather alert
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
Asaduddin Owaisi
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा