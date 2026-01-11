भारत में पहली बार स्पॉट हुई रेनो राफेल! 12.3-इंच क्लस्टर, 647 लीटर बूट और हाइब्रिड पावर के साथ प्रीमियम SUV का ग्लोबल लुक

renault raphael: भारत में पहली बार रेनो की फ्लैगशिप कूप-SUV रेनो राफेल को सड़कों पर देखा गया है. इसकी तस्वीरें ऑटोमोटिव फोटोग्राफर पोनसाम चार्ल्स ने साझा की हैं. माना जा रहा है कि यह कार आम बिक्री के लिए नहीं लाई गई है. यह एक वन-ऑफ इम्पोर्ट मॉडल हो सकता है, जिसे रेनो इंडिया के किसी सीनियर अधिकारी के इंटरनल इस्तेमाल के लिए मंगाया गया है. फिलहाल कंपनी ने भारत में इसके लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

रेनो राफेल की डिजाइन

रेनो राफेल को ग्लोबल मार्केट में कंपनी के हेलो प्रोडक्ट के तौर पर पेश किया गया है. इसका नाम और डिजाइन एविएशन से प्रेरित है. यह SUV रेनो की नई डिजाइन लैंग्वेज और एडवांस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को दिखाती है. इसे CMF-CD प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो ऑस्ट्रेल और एस्पेस जैसे मॉडलों में भी इस्तेमाल होता है. हालांकि राफेल का बॉडी डिजाइन और कूप-स्टाइल रूफ इसे बाकी मॉडलों से अलग बनाता है.

आकार की बात करें तो राफेल D-SUV सेगमेंट में आती है. इसकी लंबाई करीब 4.71 मीटर है और व्हीलबेस लगभग 2.74 मीटर का है. फ्रंट में तीर के आकार के LED DRLs, पतले हेडलैंप और खास ग्रिल डिजाइन दी गई है. ढलान वाली रूफलाइन इसे स्पोर्टी कूप लुक देती है. पीछे की तरफ Y-शेप LED टेललैंप, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और साफ-सुथरा बंपर इसका प्रीमियम अंदाज बढ़ाते हैं.

रेनो राफेल के फीचर्स

केबिन के अंदर रेनो का OpenR डिजिटल कॉकपिट मिलता है. इसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. कुछ वेरिएंट में हेड-अप डिस्प्ले भी मिलता है. खास फीचर सोलरबे पैनोरमिक ग्लास रूफ है, जिसे जरूरत के हिसाब से गहरा या हल्का किया जा सकता है. कूप डिजाइन के बावजूद इसमें 647 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है.

इंजन के तौर पर राफेल को दुनिया भर में सिर्फ हाइब्रिड ऑप्शन के साथ बेचा जाता है. स्टैंडर्ड मॉडल में 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर्स मिलकर करीब 200 PS की पावर देते हैं. एक ज्यादा पावरफुल प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन भी है, जो 296 PS तक की ताकत देता है. फिलहाल भारत में इसका लॉन्च मुश्किल माना जा रहा है, लेकिन इसकी मौजूदगी ने ऑटो सेक्टर में जरूर चर्चा तेज कर दी है.

