625 लीटर का बूट स्पेस और गजब की सीटिंग कपैसिटी, ये है भारत की सबसे सस्ती 7 सीटर कार
Cheapest Seven Seater Car: अगर आप अच्छे बूट स्पेस और सीटिंग कपैसिटी वाली एक कार की तलाश में हैं तो ट्राइबर फेसलिफ्ट आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 01:51 PM IST
Cheapest Seven Seater Car: भारत में हाल ही में Renault Triber Facelift को लॉन्च किया गया है. ये एक सस्ती सेवन सीटर कार है. लेकिन सेवन सीटर होने के साथ ही एक और खास चीज है और वो है इसका बूट स्पेस जो कि 625 लीटर का है. इस बूट स्पेस में आप अपना काफी सारा सामान रख सकते हैं. अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो चलिए हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं. 

पावरट्रेन 

नई ट्राइबर में ग्राहकों को पहले की तरह 1 लीटर, 3 सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, 72 HP की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और (AMT) ऑटोमेटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन दिया गया है. 

डिजाइन 

Renault Triber Facelift के डिजाइन में काफी सारे अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं जिनमें नया 2डी लोगो भी आपको काफी पसंद आएगा, साथ ही इसमें एक दमदार एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप और डीआरअल दिया गया है, जो पूरी तरह से औटोमैटिक हैं और रात होते ही अपने आप ऑन हो जाते हैं. इसके कार में फॉग लैंप भी दिया गया है. कार में रीडिजाइन ग्रिल कार का पूरा डिजाइन ही बदल देती है. इसके साथ ही ब्लैक फिनिश वाले टेल लैंप काफी स्टाइलिश और ट्रेंडी हैं. 

फीचर्स 

गाड़ी में आपको अब वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो देखने को मिलेगा जो म्यूजिक का बेहतरीन एक्सपीरियंस ऑफर करेगा, इसके साथ ही कार के अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के साथ वायरलेस चार्जर भी देखने को मिल जाता है. इस कार में आपको रेन सेन्सिंग वाइपर और ड्राइवर डिजिटल डिस्प्ले भी जाता है. 

सेफ्टी 

सेफ्टी फीचर्स के मामले में इस कार का कोई तोड़ नहीं है क्योंकि ग्राहकों को इसमें 6 ऐरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं, इसके अलावा इस सेवन सीटर एमपीवी में ग्राहकों को एलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम EBD भी मिल जाता है जो ब्रेकिंग को स्टेबल और एक्यूरेट बनाता है. कार की बिल्ड दमदार है और ये मजबूती के भरोसे के साथ आएगी. इस कार की शुरुआती कीमत 6.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.  

