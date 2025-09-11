Triber Facelift: महज 5.7 लाख की 7 सीटर कार, जीएसटी रेट कम होते ही ग्राहकों की हुई मौज

Renault Triber Facelift: हाल ही में GST 2.0 लागू होने के बाद अब कार कार खरीदने वालों की मौज हो गई है. कंपनियों ने अपनी कारों के दाम घटाने शुरू कर दिए हैं. ऐसे में हाल ही में लॉन्च Renault की Triber Facelift के दामों में भी भारी कटौती की गई है. जीएसटी कम होने के बाद अब ट्राइबर फेसलिफ्ट को खरीदना ऐसा हो गया है कि मानों आप हैचबैक के दाम में कोई सेवन सीटर कार खरीद रहे हों. ग्राहकों के लिए दिवाली से पहले आई ये खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है. चलिए जानते हैं कि नई लॉन्च हुई ट्राइबर किन खासियतों से लैस है और अब इसे खरीदने के लिए आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी.

कितनी हो गई है नई कीमत

रेनॉल्ट ट्राइबर के सभी वेरिएंट्स की कीमतों की जानकारी हाल ही में सामने आई है, जो ग्राहकों के लिए आकर्षक विकल्प पेश करती है. Authentic वेरिएंट की कीमत 5,76,300 रुपये, Evolution वेरिएंट की 6,63,200 रुपये, Techno वेरिएंट की 7,31,800 रुपये, Emotion वेरिएंट की 7,91,200 रुपये, Emotion Dual Tone वेरिएंट की 8,12,300 रुपये, Emotion AMT वेरिएंट की 8,38,800 रुपये और Emotion AMT Dual Tone वेरिएंट की 8,59,800 रुपये है.

इंजन और पावर

ट्राइबर फेसलिफ्ट में 1 लीटर, 3 सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो, 72 HP की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और (AMT) ऑटोमेटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन दिया गया है. आप इस कार में सीएनजी रेट्रोफिटमेंट भी कर सकते हैं जो की रेनॉल्ट के डीलरशिप लेवल पर उपलब्ध है लेकिन इसके लिए ग्राहकों को अलग से पैसे चुकाने पड़ेंगे.

फीचर्स

ट्राइबर फेसलिफ्ट में ग्राहकों को वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो मिलेगा जिससे आपका म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा. साथ ही कार के अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के साथ वायरलेस चार्जर भी देखने को मिल जाता है. इस कार में आपको रेन सेन्सिंग वाइपर और ड्राइवर डिजिटल डिस्प्ले भी दिया गया है.

सेफ्टी

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो कार में ग्राहकों को 6 ऐरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं, इसके अलावा इस सेवन सीटर एमपीवी में ग्राहकों को एलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम EBD भी मिल जाता है जो ब्रेकिंग को स्टेबल और एक्यूरेट बनाता है. कार की बिल्ड दमदार है और ये मजबूती के भरोसे के साथ आएगी.