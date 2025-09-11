Triber Facelift: महज 5.7 लाख की 7 सीटर कार, जीएसटी रेट कम होते ही ग्राहकों की हुई मौज
Advertisement
trendingNow12917161
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Triber Facelift: महज 5.7 लाख की 7 सीटर कार, जीएसटी रेट कम होते ही ग्राहकों की हुई मौज

Renault Triber Facelift: GST रेट्स घटने के बाद रेनॉल्ट की सबसे सस्ती सेवन सीटर के दाम में भारी कटौती हुई है और अब इसके बेस मॉडल को 6 लाख से भी कम कीमत पर खरीदा जा सकता है, हालांकि ये कीमत 22 सितंबर से लागू होगी. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 06:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Triber Facelift: महज 5.7 लाख की 7 सीटर कार, जीएसटी रेट कम होते ही ग्राहकों की हुई मौज

Renault Triber Facelift: हाल ही में GST 2.0 लागू होने के बाद अब कार कार खरीदने वालों की मौज हो गई है. कंपनियों ने अपनी कारों के दाम घटाने शुरू कर दिए हैं. ऐसे में हाल ही में लॉन्च Renault की Triber Facelift के दामों में भी भारी कटौती की गई है. जीएसटी कम होने के बाद अब ट्राइबर फेसलिफ्ट को खरीदना ऐसा हो गया है कि मानों आप हैचबैक के दाम में कोई सेवन सीटर कार खरीद रहे हों. ग्राहकों के लिए दिवाली से पहले आई ये खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है. चलिए जानते हैं कि नई लॉन्च हुई ट्राइबर किन खासियतों से लैस है और अब इसे खरीदने के लिए आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी. 

यह भी पढ़ें: Yamaha Bikes Price Drop: यामाहा ने घटाए टू-ह्वीलर्स के दाम, जानें कितनी

 

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी हो गई है नई कीमत 

रेनॉल्ट ट्राइबर के सभी वेरिएंट्स की कीमतों की जानकारी हाल ही में सामने आई है, जो ग्राहकों के लिए आकर्षक विकल्प पेश करती है. Authentic वेरिएंट की कीमत 5,76,300 रुपये, Evolution वेरिएंट की 6,63,200 रुपये, Techno वेरिएंट की 7,31,800 रुपये, Emotion वेरिएंट की 7,91,200 रुपये, Emotion Dual Tone वेरिएंट की 8,12,300 रुपये, Emotion AMT वेरिएंट की 8,38,800 रुपये और Emotion AMT Dual Tone वेरिएंट की 8,59,800 रुपये है. 

इंजन और पावर 

ट्राइबर फेसलिफ्ट में 1 लीटर, 3 सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो, 72 HP की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और (AMT) ऑटोमेटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन दिया गया है. आप इस कार में सीएनजी रेट्रोफिटमेंट भी कर सकते हैं जो की रेनॉल्ट के डीलरशिप लेवल पर उपलब्ध है लेकिन इसके लिए ग्राहकों को अलग से पैसे चुकाने पड़ेंगे. 

फीचर्स 

ट्राइबर फेसलिफ्ट में ग्राहकों को वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो मिलेगा जिससे आपका म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा. साथ ही कार के अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के साथ वायरलेस चार्जर भी देखने को मिल जाता है. इस कार में आपको रेन सेन्सिंग वाइपर और ड्राइवर डिजिटल डिस्प्ले भी दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: Honda Cars पर अब तक का सबसे बंपर डिस्काउंट, कार खरीद पर होगी 95,500 की बचत

सेफ्टी 

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो कार में ग्राहकों को 6 ऐरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं, इसके अलावा इस सेवन सीटर एमपीवी में ग्राहकों को एलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम EBD भी मिल जाता है जो ब्रेकिंग को स्टेबल और एक्यूरेट बनाता है. कार की बिल्ड दमदार है और ये मजबूती के भरोसे के साथ आएगी. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Renault Triber facelift

Trending news

Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
Air India News
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
;