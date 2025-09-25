Advertisement
Renault Triber Facelift Review: कैसी है भारत की सबसे सस्ती 7 सीटर? जानें इस पर पैसे लगाने का फैसला सही या गलत

2025 Renault Triber Facelift: रेनॉल्ट ने ट्राइबर में 6 एयरबैग (टॉप वेरिएंट में) और ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स ऑफर किए हैं साथ ही इसमें रिवर्सिंग कैमरा और सेंसर्स भी हैं, जो पार्किंग को आसान बनाते हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 25, 2025, 02:16 PM IST
2025 Renault Triber Facelift: रेनॉल्ट की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, ट्राइबर, का नया फेसलिफ्ट मॉडल भारतीय बाजार में आ चुका है. यह कार अपनी कीमत और स्पेस के चलते हमेशा से ही परिवारों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प रही है. लेकिन, क्या नया मॉडल अपनी पहचान कायम रख पाएगा? क्या इसमें किए गए बदलाव इसे अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले बेहतर बनाते हैं? आइए, इस रिव्यू में जानते हैं कि ट्राइबर फेसलिफ्ट में पैसे लगाना सही फैसला है या गलत.

डिज़ाइन और लुक्स
नई ट्राइबर के एक्सटीरियर में कुछ माइक्रो, लेकिन जरूरी अपडेट्स किए गए हैं. सबसे पहले, इसकी नई ग्रिल पर क्रोम का इस्तेमाल इसे प्रीमियम लुक देता है. इसके हेडलाइट्स को भी थोड़ा शार्प बनाया गया है, जो कार को आधुनिक बनाता है. साइड से देखें, तो इसमें नए अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो इसकी प्रोफाइल को बेहतर बनाते हैं. पीछे की तरफ, टेललाइट्स का डिज़ाइन भी नया है, जो इसे पहले से ज्यादा आकर्षक बनाता है. कुल मिलाकर, बाहरी बदलावों ने ट्राइबर को एक फ्रेश और स्टाइलिश लुक दिया है, जो इसे आज की कॉम्पिटिशन में बनाए रखता है.

इंटीरियर और फ़ीचर्स
इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव नया 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है. यह पहले से ज्यादा रेस्पॉन्सिव है और इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की सुविधा भी मिलती है. यह एक बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इससे ड्राइवर और पैसेंजर्स के लिए कनेक्टिविटी और नेविगेशन आसान हो जाता है. इसके अलावा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी नया डिज़ाइन है, जो जानकारी को और अधिक स्पष्टता से दिखाता है.

सीटिंग की बात करें, तो ट्राइबर का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी मॉड्यूलर सीटिंग है. इसकी तीसरी पंक्ति की सीटों को आसानी से हटाया जा सकता है, जिससे आपको ज्यादा बूट स्पेस मिल जाता है. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें कभी ज्यादा लोगों को ले जाना हो और कभी सामान. हालाँकि, तीसरी पंक्ति की सीटें वयस्कों के लिए लंबी यात्रा के लिए थोड़ी तंग हो सकती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए यह पर्याप्त है.

इंजन और परफॉर्मेंस
ट्राइबर फेसलिफ्ट में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. यह उसी 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और AMT (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है. शहर में चलाने के लिए यह इंजन काफी अच्छा है. यह ट्रैफिक में भी आसानी से निकल जाती है. हालाँकि, हाईवे पर जब आप गाड़ी को पूरी तरह से लोड कर लेते हैं, तो इंजन को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है.

एएमटी गियरबॉक्स शहर की भीड़भाड़ में काफी मददगार है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बहुत स्मूथ नहीं है. अगर आप बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो मैनुअल वेरिएंट एक बेहतर विकल्प हो सकता है.

सेफ्टी
सुरक्षा के मामले में, रेनॉल्ट ने ट्राइबर को बेहतर बनाया है. अब इसमें 6 एयरबैग (टॉप वेरिएंट में) और ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा, इसमें रिवर्सिंग कैमरा और सेंसर्स भी हैं, जो पार्किंग को आसान बनाते हैं.

हमारा फैसला: क्या खरीदें या नहीं?
रेनॉल्ट ट्राइबर फेसलिफ्ट एक अच्छी अपडेट है, खासकर इसके इंटीरियर और फ़ीचर्स के मामले में. यह आज भी भारत की सबसे सस्ती 7-सीटर है, और अपने कीमत के हिसाब से यह बहुत कुछ देती है. अगर आपका बजट सीमित है और आपको एक ऐसी कार चाहिए जो 7 लोगों को बैठा सके और जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो ट्राइबर एक बढ़िया विकल्प है.

लेकिन, अगर आप हाईवे पर ज्यादा चलते हैं और आपको पावरफुल इंजन चाहिए, तो आपको अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए. संक्षेप में, ट्राइबर फेसलिफ्ट उन भारतीय परिवारों के लिए एक सही फैसला है जो कम बजट में एक प्रैक्टिकल और फीचर-पैक कार चाहते हैं. यह अपने वादे पर खरी उतरती है और एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट बनी हुई है.

