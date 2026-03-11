Advertisement
Hindi Newsऑटोमोबाइलरेनो का धमाका: भारत से दुनिया फतह करेगी नई ब्रिजर SUV, 2027 तक होगी एंट्री

रेनो का धमाका: भारत से दुनिया फतह करेगी नई 'ब्रिजर' SUV, 2027 तक होगी एंट्री

Renault Bridger Concept SUV: ब्रिजर को सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में रखा गया है, लेकिन इसके फीचर्स बड़े दमदार हैं. इसमें 200 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और रियर सीट के लिए 200 mm का नी-रूम मिलेगा. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 11, 2026, 06:58 AM IST
Renault Bridger Concept SUV: अपनी ग्लोबल स्ट्रेटजी 'futuREady' के तहत रेनो ने नई Bridger कॉन्सेप्ट SUV को पेश कर दिया है. भारत पहला देश होगा जहां सबसे पहले इस कार को लॉन्च किया जाएगा. साल 2027 के आखिर तक भारतीय सड़कों पर इस गाड़ी को उतारा जाएगा, इसके बाद इसे दुनिया भर के अन्य बाजारों में एक्सपोर्ट किया जाएगा. 

सब-4 मीटर एसयूवी
ब्रिजर को सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में रखा गया है, लेकिन इसके फीचर्स बड़े दमदार हैं. इसमें 200 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और रियर सीट के लिए 200 mm का नी-रूम मिलेगा. इसमें ग्राहकों को 400 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जो इस सेगमेंट की सबसे बड़ी बूट स्पेस वाली कार सिरोस से भी 10 लीटर ज्यादा है. 

RGMP मॉड्यूल प्लेटफॉर्म 
ये कार रेनो के 'RGMP' मॉड्यूल प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है. इसकी खूबी इसका 'मल्टी-एनर्जी' प्लेटफॉर्म है. इसका मतलब है कि ये गाड़ी पेट्रोल, हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक (EV) वर्जन में उपलब्ध होगी. कंपनी का दावा है कि इसका इलेक्ट्रिक अवतार अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा रेंज ऑफर करेगा. ऐसे में जो भी ग्राहक इलेक्ट्रिक कार का ऑप्शन तलाश रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. 

भारत में बड़ा होगा मुकाबला 
भारतीय बाजार में ब्रिजर का मुकाबला कड़ा होने वाला है. ये कार सीधे तौर पर मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट और महिंद्रा XUV 3XO जैसी स्थापित गाड़ियों को चुनौती देगी. रेनो ने इसे स्टाइल और मजबूती का कॉम्बो बताया है. इस एसयूवी को भारतीय रोड कंडीशन को एनालाइज करके तैयार किया जाएगा जिससे ये अपनी कैटेगरी की सबसे ज्यादा कम्फर्टेबल सब-4 मीटर एसयूवी बन जाती है जो सड़कों पर चलाने में भी आसान है, साथ ही साथ इसमें अच्छा खासा रियर सीट स्पेस मिल जाता है साथ ही इसमें अच्छा बूट स्पेस भी मिलता है. 

