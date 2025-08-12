आजादी का जश्न: Revolt Motors दे रही 20,000 की बचत का मौका, जानें क्या है ऑफर
आजादी का जश्न: Revolt Motors दे रही 20,000 की बचत का मौका, जानें क्या है ऑफर

Revolt Motors Offer: इस ऑफर में जीरो बीमा शुल्क शामिल है, जिससे ग्राहकों को ₹7,000 तक का मुफ़्त बीमा कवरेज और ₹13,000 तक की आकर्षक नकद बचत मिलेगी.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 01:39 PM IST
Revolt Motors Offer: आगामी 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके को और ज्यादा खास बनाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड, रिवोल्ट मोटर्स ने अपना विशेष "पेट्रोल से आज़ादी" ऑफर लॉन्च किया है, जो राइडर्स को बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से छुटकारा दिलाकर स्मार्ट और टिकाऊ मोबिलिटी अपनाने में ग्राहकों को सुविधा प्रदान करता है. इस लिमिटेड पीरियड ऑफर में ग्राहक किसी भी रिवोल्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की खरीद पर ₹20,000 तक के लाभ प्राप्त कर सकते हैं. 

इस ऑफर में जीरो बीमा शुल्क शामिल है, जिससे ग्राहकों को ₹7,000 तक का मुफ़्त बीमा कवरेज और ₹13,000 तक की आकर्षक नकद बचत मिलेगी. रिवॉल्ट के प्रोडक्ट लाइनअप में फ़ीचर-पैक्ट RV400, बिल्कुल नई RV400 BRZ, RV1, RV1+ और हाल ही में लॉन्च हुई RV BlazeX शामिल हैं. रिवॉल्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें अपने AI-सक्षम फ़ीचर्स, ईंधन पर शून्य निर्भरता, कम रनिंग कॉस्ट और बेजोड़ राइडिंग अनुभव के लिए जानी जाती हैं. 

 RV400 BRZ बाइक की रेंज है जोरदार 

रिवोल्ट मोटर्स ने RV400 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सीरीज में नया मॉडल लॉन्च किया है. इसे रिवोल्ट  RV400 BRZ नाम दिया गया है, इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस 1.38 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. RV400 BRZ में 72V, 3.24 kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है. दावा है कि यह इको मोड में 150 किमी, नॉर्मल मोड में 100 किमी और स्पोर्ट मोड में 80 किमी तक की रेंज दे सकती है. बैटरी को 3 घंटे में 0 से 75% तक चार्ज किया जा सकता है और 4.5 घंटे में पूरा 0-100% चार्ज किया जा सकता है. बाइक में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है.

इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए डिजिटल डिस्प्ले दी गई है, जो स्पीड, बैटरी लेवल, राइडिंग मोड और टेंपरेचर की रियल-टाइम जानकारी देता है. बाइक में इग्निशन के लिए स्टैंड उठाने और कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) की जरूरत होती है. इसे रिवोल्ट मोटर्स की आधिकारिक वेबसाइट से या अधिकृत डीलरशिप से किया जा सकता है.

About the Author
author img
विनीत सिंह

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

