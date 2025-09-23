Revolt ने शुरू किया फेस्टिव धमाका ऑफर, खरीदारों को मिलेगा 20,000 की बचत का मौका
Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 11:54 AM IST
Revolt Festive Dhamaka Offer: इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड, रिवोल्ट मोटर्स ने इस नवरात्रि अपने स्पेशल कैम्पेन 'रिवोल्ट फेस्टिव धमाका' के लॉन्च की घोषणा की है, जो ग्राहकों को दोपहिया वाहनों पर दमदार डिस्काउंट की पेशकश करता है. इस विशेष ऑफर के तहत, खरीदार ₹20,000 तक के लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें चुनिंदा मॉडलों पर ₹13,000 तक का सीधा नकद लाभ और ₹7,000 तक का मुफ्त बीमा शामिल है. 

रिवोल्ट फेस्टिव धमाका' 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक देश भर के सभी अधिकृत रिवोल्ट हब पर मान्य है और यह RV400, RV400 BRZ, RV1, RV1+ और हाल ही में लॉन्च हुई RV BlazeX पूरी प्रोडक्ट रेंज पर लागू है.

हाल ही में लॉन्च हुआ है नया मॉडल 

रिवोल्ट मोटर्स ने RV400 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सीरीज में नया मॉडल लॉन्च किया है. इसे रिवोल्ट  RV400 BRZ नाम दिया गया है, इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस 1.38 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. RV400 BRZ में 72V, 3.24 kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है. दावा है कि यह इको मोड में 150 किमी, नॉर्मल मोड में 100 किमी और स्पोर्ट मोड में 80 किमी तक की रेंज दे सकती है. बैटरी को 3 घंटे में 0 से 75% तक चार्ज किया जा सकता है और 4.5 घंटे में पूरा 0-100% चार्ज किया जा सकता है. बाइक में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है.

इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए डिजिटल डिस्प्ले दी गई है, जो स्पीड, बैटरी लेवल, राइडिंग मोड और टेंपरेचर की रियल-टाइम जानकारी देता है. बाइक में इग्निशन के लिए स्टैंड उठाने और कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) की जरूरत होती है. इसे रिवोल्ट मोटर्स की आधिकारिक वेबसाइट से या अधिकृत डीलरशिप से किया जा सकता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Revolt Festive Offer

