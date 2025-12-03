'राइडर्स म्यूजिक फेस्टिवल 2026' के चौथे एडिशन का ऐलान, जानें इस बार क्या होगा खास

Riders Music Festival: राइडर्स म्यूजिक फेस्टिवल (RMF) के चौथे संस्करण का ऐलान कर दिया गया है. पिछले साल की ज़बरदस्त वापसी के बाद, RMF 2026 और भी बड़ा होने जा रहा है, जिसमें शो-स्टॉपिंग आर्टिस्ट परफॉर्मेंस, जोरदार एक्सपीरियंस और कई रोमांचक नए सेगमेंट शामिल होंगे.

कब होगा फेस्ट

तारीख: 21-22 फरवरी 2026

स्थान: द ग्रेट इंडिया प्लेस (GIP), नोएडा

Add Zee News as a Preferred Source

RMF 2026 एक बार फिर संगीत प्रेमियों, बाइक राइडर्स, क्रिएटर्स और संस्कृति के प्रति उत्साही लोगों के समुदायों को संगीत, मशीनरी, लाइफस्टाइल, कॉमेडी, भोजन और एड्रेनालाईन-आधारित अनुभवों के मिश्रण के माध्यम से एकजुट करेगा.

लॉन्च इवेंट और मुख्य आकर्षण

दिल्ली में इस फेस्टिवल का लॉन्च, स्टूडियो XO, नोएडा में एक विशेष 'सनडाउनर' इवेंट में हुआ. इस इवेंट में Ducati Panigale V2, Ducati Streetfighter V4, Kawasaki KLX 450R, Honda X-ADV 750 और Kawasaki Z1100 जैसी अद्वितीय विंटेज और अत्याधुनिक परफॉर्मेंस बाइक्स का एक विशेष अनावरण और प्रदर्शन किया गया. Ducati Streetfighter V4 का दिल्ली लॉन्च भी इसी इवेंट में हुआ, जिसने RMF 2026 में बाइक प्रेमियों के लिए आने वाले रोमांच की झलक दी.

फेस्टिवल में क्या होगा खास?

RMF 2026 म्यूजिक, राइडिंग कल्चर और लाइफस्टाइल के एक मजबूत फ्यूजन के साथ फेस्टिवल के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएगा.

एडवेंचर और राइडिंग: FMX स्टंट्स, डर्ट बाइकिंग ज़ोन, और अपैक्स रेसिंग एकेडमी के साथ बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 100 राइडर्स ट्रैक डे का आयोजन.

कम्युनिटी एंगेजमेंट: प्रमुख शहरों में 50 से अधिक 'ब्रेकफास्ट राइड वीकेंड्स' और चियांग माई तक एक अंतर्राष्ट्रीय राइड का आयोजन.

शोकेस और ज़ोन: कस्टम और विंटेज मोटरसाइकिल शोकेस, स्ट्रीटवियर अनुभव, राइडिंग गियर, प्री-ओन्ड सुपरबाइक और एक अपग्रेडेड EV एरिना.

मनोरंजन: मीका सिंह और हर्ष गुजराल जैसे कलाकारों सहित स्टैंड-अप कॉमेडी, बॉलीवुड, पॉप और इंडी संगीत की एक ताज़ा और विविध लाइनअप होगी.

रेड एफएम की सीओओ और डायरेक्टर, निशा नारायणन ने कहा कि RMF 2026 पूरे राइडिंग समुदाय के लिए अधिक समावेशी और बड़ा बनाया जा रहा है, जो गतिशीलता, रचनात्मकता और समुदाय को एक साझा उत्सव में एक साथ लाएगा.

टिकट: राइडर्स म्यूजिक फेस्टिवल 2026 के टिकट BookMyShow पर उपलब्ध हैं.