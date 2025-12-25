सस्ती Honda कार खरीदने का सबसे सही मौका, एक हफ्ते की देर की तो जेब करनी पड़ेगी ढीली

Advertisement
Honda Cars India: होंडा कार्स इंडिया ने ऐलान किया है कि वह अगले साल यानी जनवरी 2026 से अपनी सभी कारों की कीमतों में इजाफा करने जा रही है. अगर आप बढ़ी हुई कीमतों से बचना चाहते हैं, तो खरीदारी के लिए दिसंबर का यह समय आपके लिए सबसे सही हो सकता है.

Dec 25, 2025
Honda Cars India Price Hike: अगर आप होंडा की नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. होंडा कार्स इंडिया ने ऐलान किया है कि वह अगले साल यानी जनवरी 2026 से अपनी सभी कारों की कीमतों में इजाफा करने जा रही है. अगर आप बढ़ी हुई कीमतों से बचना चाहते हैं, तो खरीदारी के लिए दिसंबर का यह समय आपके लिए सबसे सही हो सकता है.

क्यों बढ़ रहे हैं दाम?
कंपनी का कहना है कि कारों को बनाने की लागत (input cost) और ऑपरेशनल खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पिछले कुछ महीनों से होंडा इन बढ़ते खर्चों का बोझ खुद उठा रही थी ताकि ग्राहकों पर असर न पड़े, लेकिन अब कंपनी के लिए पुरानी कीमतों पर गाड़ियां बेचना मुश्किल हो रहा है. हालांकि, किस मॉडल पर कितने पैसे बढ़ेंगे, इसकी सटीक जानकारी अभी साझा नहीं की गई है.

होंडा अमेज (Honda Amaze)
होंडा की सबसे सस्ती और पॉपुलर कॉम्पैक्ट सेडान 'अमेज' भी महंगी होने वाली है. फिलहाल इसकी शुरुआती कीमत 7.41 लाख रुपये है जो 10 लाख रुपये (ex-showroom) तक जाती है. इसमें 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो शहर में ड्राइविंग के लिए बहुत आरामदायक माना जाता है. मध्यमवर्गीय परिवारों के बीच यह कार अपनी मजबूती और माइलेज के लिए काफी मशहूर है.

होंडा सिटी (Honda City)
भारत की पसंदीदा सेडान 'होंडा सिटी' की कीमत भी जनवरी से बढ़ जाएगी. अभी इसकी शुरुआती कीमत 11.95 लाख रुपये है. यह कार अपने प्रीमियम लुक और 1.5-लीटर के दमदार पेट्रोल इंजन के लिए जानी जाती है. इसके अलावा, होंडा की सबसे महंगी और ज्यादा माइलेज देने वाली सिटी हाइब्रिड की कीमत भी बढ़ेगी, जो फिलहाल 19.48 लाख रुपये में बिक रही है.

होंडा एलीवेट (Honda Elevate)
होंडा की नई एसयूवी 'एलीवेट', जिसने मार्केट में आते ही धूम मचा दी है, अब वह भी आपकी जेब पर थोड़ा भारी पड़ेगी. एलीवेट की मौजूदा कीमत 11 लाख रुपये से लेकर 16.67 लाख रुपये के बीच है. इसमें भी वही भरोसेमंद इंजन और गियरबॉक्स मिलता है जो होंडा सिटी में दिया गया है. एसयूवी पसंद करने वालों के लिए यह होंडा का सबसे बेहतरीन विकल्प है.

खरीदने का सही मौका
साल के अंत में कीमतों के बढ़ने की खबर के साथ एक अच्छी बात यह भी है कि अभी डीलरशिप्स पर साल 2025 का बचा हुआ स्टॉक निकालने के लिए भारी डिस्काउंट मिल सकते हैं. अगर आप जनवरी तक का इंतजार करते हैं, तो आपको न केवल नई कीमतें चुकानी होंगी, बल्कि ऑफर्स का फायदा भी शायद न मिले. इसलिए, नई होंडा कार घर लाने का यह सबसे समझदारी भरा समय हो सकता है.

