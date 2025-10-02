Advertisement
River Indie Gen 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर 1.46 लाख में लॉन्च, भर-भर कर मिलेंगे हाइटेक फीचर्स

River Indie Gen 3 Electric Scooter: ये स्कूटर 161 किमी की रेंज देता है साथ ही साथ इसमें तीन राइडिंग मोड्स (Eco, Ride, Rush) मिलते हैं ओ राइडिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 09:34 AM IST
River Indie Gen 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर 1.46 लाख में लॉन्च, भर-भर कर मिलेंगे हाइटेक फीचर्स

River Indie Gen 3 Electric Scooter: होमग्रोन इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माता रिवर मोबिलिटी (River Mobility) ने अपनी लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर रिवर इंडी (Indie) का Gen 3 संस्करण लॉन्च कर दिया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत बेंगलुरु में ₹1.46 लाख रखी गई है. कंपनी ने केवल नया मॉडल ही नहीं उतारा है, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपना पहला स्टोर खोलकर एक और बड़ा मील का पत्थर भी हासिल किया है.

यह नया संस्करण, रिवर इंडी Gen 3, सिर्फ़ एक मामूली अपडेट नहीं है; इसमें कई नए ऐप-आधारित फीचर्स और एक हाइटेक सेफ़्टी किट जोड़ी गई है, जो इसे बाज़ार में एक मज़बूत दावेदार बनाती है.

इस Gen 3 मॉडल में आखिर क्या नया 'जादू' है?
सबसे बड़ा बदलाव स्कूटर के ऐप-आधारित फीचर्स में आया है. अब रिवर ऐप यूज़र्स को सीधे अपने स्मार्टफोन पर कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी:



रियल-टाइम चार्जिंग स्टेटस (Real-time charging status): अब आपको पता रहेगा कि आपकी स्कूटर कितनी चार्ज हुई है और चार्जिंग में कितना समय लगेगा.

राइड स्टैटिस्टिक्स (Ride statistics): आपकी पिछली राइड का पूरा डेटा, जैसे दूरी और खपत, आपकी उंगलियों पर होगा.

कस्टमाइज़ेशन (Customization): 6-इंच डिस्प्ले पर दिखने वाले महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स को यूज़र्स अपनी ज़रूरत और पसंद के अनुसार बदल सकते हैं, जिससे राइडिंग अनुभव और बेहतर हो जाएगा.

क्या सवारी और सुरक्षा भी हुई है पहले से बेहतर?
बिल्कुल! कंपनी ने ग्राहक फीडबैक के आधार पर सुरक्षा और राइडिंग डायनामिक्स को बेहतर बनाया है.

हिल-होल्ड असिस्ट (Hill-hold assist): Gen 3 में एक नया हिल-होल्ड असिस्ट फीचर जोड़ा गया है, जो ढलान या चढ़ाव पर स्कूटर को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे राइडर की सुरक्षा बढ़ती है.

ग्रिप वाले टायर: स्कूटर को अब ज़्यादा ग्रिप वाले टायर मिले हैं, जो ख़राब सड़कों, गड्ढों और पानी भरे रास्तों पर भी बेहतर पकड़ बनाए रखते हैं.

बड़े 14-इंच अलॉय व्हील (Alloy wheels): आगे 110/70 और पीछे 120/70 टायर साइज़ वाले 14-इंच के अलॉय व्हील सवारी को हर तरह के वातावरण में स्मूथ बनाते हैं.

स्कूटर का मूल उपयोगितावादी डिज़ाइन (utilitarian approach) बरकरार रखा गया है, जिसमें रेक्टेंगुलर ट्विन बीम LED हेडलाइट्स, फ्लैट फ़्लोरबोर्ड, और सुरक्षा के लिए साइड में प्रोटेक्टिव बार्स दिए गए हैं.

पावर और रेंज में क्या कोई बदलाव आया है?
प्रदर्शन (Performance) और स्पेसिफिकेशन्स के मामले में Gen 3 लगभग पहले जैसा ही है, जो इसकी मज़बूती का संकेत है:

बैटरी और चार्जिंग: इसमें 4-kWh का बैटरी पैक है, जो 750-वॉट चार्जर से 0-80% चार्ज होने में लगभग 5 घंटे लेता है. यह फ़ास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है.

स्पीड और पावर: इसकी पीक पावर 6.7 kW (9.1 PS) है और यह 3.7 सेकंड में 0 से 40 किमी/घंटा की गति पकड़ सकती है (रश मोड में).

रेंज: इसकी IDC रेंज 161 किमी है. तीन राइडिंग मोड्स (Eco, Ride, Rush) में इसकी वास्तविक रेंज क्रमशः 110 किमी, 90 किमी और 70 किमी है, जिसकी टॉप स्पीड 50, 80 और 90 किमी/घंटा है.

ब्रेकिंग: सुरक्षा के लिए इसमें कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) के साथ 240 मिमी फ्रंट और 200 मिमी रियर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं.

रिवर इंडी Gen 3, बेहतर टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के साथ, उन ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन गया है जो एक भरोसेमंद और फ़ीचर-लोडेड इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

River Indie Gen 3

;