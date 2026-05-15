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हादसा होने से पहले ही मिलेगा अलर्ट! अब खुद टायर बोलेगा- सड़क पर खतरा है, जानें क्या है यह Cyber Tyre टेक्नोलॉजी

Cyber Tire Technology: तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में अब कारों के टायर भी स्मार्ट होते जा रहे हैं. AI से लैस Cyber Tyre टेक्नोलॉजी इसी का उदाहरण है, जो सड़क पर मौजूद खतरों को पहले से पहचानकर ड्राइवर को अलर्ट दे सकती है. ये स्मार्ट टायर सड़क की पकड़, तापमान, हवा का दबाव और मौसम जैसी कई जरूरी जानकारियों को रियल टाइम में एनालाइज करते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 15, 2026, 06:23 AM IST
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हादसा होने से पहले ही मिलेगा अलर्ट! अब खुद टायर बोलेगा- सड़क पर खतरा है, जानें क्या है यह Cyber Tyre टेक्नोलॉजी

Cyber Tire Technology: आज के डिजिटल दौर में कारें स्मार्ट हो गई हैं, इंजन एडवांस हो गए हैं और सड़कें हाइटेक. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वाहन का वह हिस्सा जो सीधे जमीन के टच में रहता है यानी आपका टायर, आपसे बातें करने लगे तो? संभावित खतरों को बताने लगे तो? सुनने में यह किसी साइंस-फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन साइबर टायर टेक्नोलॉजी ने इसे हकीकत में बदल दिया है. अब टायर सिर्फ रबर का एक गोल पहिया ही नहीं, बल्कि एक स्मार्ट डिवाइस की तरह काम करेगा. यह टेक्नोलॉजी न सिर्फ आपको सड़क पर मौजूद खतरों से सतर्क करेगी,  बल्कि हादसा होने से पहले ही अलर्ट जारी कर आपकी जान भी बचाएगी.

साइबर टायर की दिशा में एक बड़ा कदम Pirelli ने बढ़ाया है. हाल ही में इसके नए वर्जन AI से जुड़े अपग्रेड को लेकर चर्चा हो रही है, जो कुछ समय में ड्राइविंग को न सिर्फ और ज्यादा सेफ बनाएगा, बल्कि खतरों से पहले अलर्ट भी देगा.

सरल भाषा में बात करें तो साइबर टायर, ऐसा स्मार्ट टायह है जिसमें छोटे-छोटे सेंसर लगे हुए होते हैं. यही सेंसर टायर के अंदर की स्थिति हवा का प्रेशर, सड़क की पकड़, टायर की स्थिति और टायर का तापमान जैसे जानाकरी रिकार्ड करते रहते हैं, साथ ही डेटा सीधे सिस्टम तक भी पहुंचाते रहते हैं.  इन डेटा के मुताबिक कार खुद तय करती है कि सड़क पर कैसे सही और सेफ तरीके से चलना चाहिए. साथ ही इन डेटा से ड्राइवर को भी अलर्ट मिल जाता है.

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साइबर टायर कैसे करता है काम?

स्मार्ट टायर टेक्नोलॉजी अब और तेजी से एडवांस होती जा रही है. नए दौर के इन टायरों में AI और वर्चुअल इंटेलिजेंस जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी जोड़ी जा रही है, जिससे ये सिर्फ डेटा जुटाने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उसे एनालाइज भी कर सकते हैं. ये सिस्टम सड़क की स्थिति, टायर की पकड़ और मौसम जैसे संकेतों को समझकर कार के दूसरे फीचर्स को पहले से अलर्ट कर देता है. मसलन, अगर सड़क गीली या फिसलन भरी हो तो कार का ब्रेकिंग और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम खुद ही सेटिंग बदल सकता है, जिससे गाड़ी का कंट्रोल बना रहे और हादसे का खतरा कम हो.

ड्राइविंग एक्सपीरियंस होगा बेहतर

साइबर टायर का सबसे बड़ा फायदा वाहन सुरक्षा को मजबूत बनाना है. चूंकि टायर सीधे सड़क के टच में रहता है, इसलिए सड़क की स्थिति को सबसे पहले वही महसूस करता है. चाहे रास्ते में गड्ढे हों, पानी जमा हो या सड़क फिसलन भरी हो, स्मार्ट टायर तुरंत इन बदलावों को पहचानकर कार के सिस्टम को जानकारी भेज देता है. इससे वाहन पहले से सतर्क हो जाता है और एक्सीडेंट की आशंका काफी हद तक कम हो सकती है.

सिर्फ सेफ्टी ही नहीं, यह तकनीक ड्राइविंग एक्सपीरियंस को भी ज्यादा स्मार्ट और आसान बनाती है. कार की स्क्रीन पर ड्राइवर को टायर की ग्रिप, उसकी मौजूदा स्थिति और मेंटेनेंस से जुड़ी जरूरी जानकारी रियल टाइम में मिलती रहती है. इससे ड्राइवर को गाड़ी पर बेहतर नियंत्रण मिलता है और सफर ज्यादा भरोसेमंद महसूस होता है.

(ये भी पढ़ेंः Tower vs Window Cooler: चिलचिलाती गर्मी में कौन सा कूलर करेगा कमरे को शिमला?)

इस साइबर टायर की खासियत यह भी है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सामान्य कारों तक सीमित नहीं रहने वाला. आने वाले सालों में स्मार्ट टायर सिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, प्रीमियम गाड़ियों और सेल्फ-ड्राइविंग टेक्नोलॉजी वाले वाहनों का अहम हिस्सा बन सकता है. आसान शब्दों में कहें तो भविष्य के टायर सिर्फ सड़क पर चलने वाले रबर के पहिए नहीं होंगे, बल्कि ऐसे स्मार्ट सिस्टम बन जाएंगे जो लगातार कार के दूसरे फीचर्स से जुड़कर जानकारी साझा करेंगे और ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित व एडवांस बनाएंगे.

(ये भी पढे़ंः PF का फंसा हुआ पैसा अब सीधे खाते में! EPFO ला रहा है E-PRAAPTI' पोर्टल, बिना UAN...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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