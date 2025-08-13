रोहित शर्मा ने खरीदी अपनी ड्रीम कार, जानें क्यों नंबर प्लेट में लिखवाया '3015'
रोहित शर्मा ने खरीदी अपनी ड्रीम कार, जानें क्यों नंबर प्लेट में लिखवाया '3015'

Rohit Sharma Buys New Car: इंडियन क्रिकेट टीम के 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने अपने सपनों की कार खरीदी है जिसकी कीमत जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे, साथ ही उन्होंने एक स्पेशल नंबर प्लेट भी चुनी है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 13, 2025, 09:33 AM IST
रोहित शर्मा ने खरीदी अपनी ड्रीम कार, जानें क्यों नंबर प्लेट में लिखवाया '3015'

Rohit Sharma Buys New Car: भारत के स्टार बल्लेबाज़ रोहित शर्मा ने अपने गैराज में एक बेहद ही महंगी लग्जरी कार को शामिल किया है जिसका नाम लेम्बोर्गिनी उरुस एसई है. शर्मा ने इसे लाल रंग में खरीदा है. इस लग्ज़री एसयूवी के लिए रोहित शर्मा ने एक स्पेशल नंबर प्लेट भी चुनी है जिसपर 3015 लिखा है. दरअसल नंबर प्लेट पर ये अंक दर्ज करवाने के पीछे दो बड़ी वजहें हैं. दरअसल इसका संबंध उनके दोनों बच्चों के जन्मदिन और उनकी प्रतिष्ठित जर्सी नंबर 45 से जुड़ा हुआ है और इससे समझ में आता है कि ये नंबर उनके दिल के कितना करीब हैं. उनकी पिछली कार का नंबर 264 था, जो उनके विश्व रिकॉर्ड वनडे स्कोर के सम्मान में था. 

ये है नंबर प्लेट का सीक्रेट 

आपको बता दें कि रोहित शर्मा की नंबर में मौजूद डिजिट बेहद स्पेशल हैं, जिनमें 30 नंबर रोहित की बेटी समायरा के जन्मदिन को दर्शाता है, जो 30 दिसंबर है, तो वहीं, 15 नंबर उन्होंन अपने बेटे अहान के लिए रखा है. जिनका बर्थडे 15 नवंबर है. रोहित की पुरानी कार का नंबर 264 था, जो वनडे क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर को दर्शाता था.  

Lamborghini Urus SE की कीमत 

आपको बता दें कि रोहित शर्मा की नई कार Lamborghini Urus SE है, जानकारी के अनुसार इसकी कीमत लगभग 4.57 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है. ये कार महज 3.4 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ लेती है. 

किन खासियतों से लैस है ये कार 

2025 Lamborghini Urus SE एक प्लग-इन हाइब्रिड सुपर SUV है जो बेहद ही दमदार है जिसे आप चार्ज तो कर ही सकते हैं साथ ही साथ ये ICE इंजन के साथ भी आती है. कार में 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन लगा हुआ है जो 620 hp (456 kW) की मैक्सिमम पावर के साथ ही 800 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है जिसकी बदौलत ये कार पलक झपकते ही चीते जैसी रफ्तार पर पहुंच जाती है. कार में 192 hp का पावर जेनरेट करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है. इसके हाइब्रिड सिस्टम से 800 hp की पावर जेनरेट होती है. कार में 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. ये एक ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) कार है. इसमें 25.9 kWh लिथियम-आयन, बैटरी मिलती है.

;