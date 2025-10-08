Advertisement
trendingNow12953629
Hindi Newsऑटोमोबाइल

ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ब्लाइंड कोलिजन वॉर्निंग... रोबोट से कम नहीं रोहित की नई Tesla, Lamborgini Urus से महंगी या सस्ती?

Rohit Sharma New Tesla: टीम इंडिया के चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा कारों के बेहद शौकीन हैं. अभी तक रोहित शर्मा की लैंबोरगिनी उरूस की झलक देखते ही बनती थी. रोहित जहां भी लेकर निकलते और छा जाते. लेकिन अब रोहित के गैराज में नया मेहमान जुड़ चुका है. रोहित शर्मा इस बार अपनी नई नवेली Tesla में नजर आए. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit Sharma
Rohit Sharma

Rohit Sharma New Tesla: टीम इंडिया के चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा कारों के बेहद शौकीन हैं. अभी तक रोहित शर्मा की लैंबोरगिनी उरूस की झलक देखते ही बनती थी. रोहित जहां भी लेकर निकलते और छा जाते. लेकिन अब रोहित के गैराज में नया मेहमान जुड़ चुका है. रोहित शर्मा इस बार अपनी नई नवेली Tesla में नजर आए. देखते ही फैंस ने सेल्फी लेने के लिए रोहित शर्मा और उनकी कार को घेर लिया. रोहित की टेस्ला का ये मॉडल रोबोट से कम नहीं है. फैंस के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर यह उनकी ब्लू कलर की Lamborgini Urus से महंगी है या सस्ती.

क्रिकेटर्स पर छाई इलेक्ट्रिक कारों की दीवानगी
 
क्रिकेटर्स पर इन दिनों इलेक्ट्रिक कारों की दीवानगी देखने को मिल रही है. कुछ महीनों पहले दिग्गज एमएस धोनी KIA की इलेक्ट्रिक कार में नजर आए थे. अब रोहित शर्मा ने भी इलेक्ट्रिक कारों में फेमस Tesla के Y मॉडल पर हाथ आजमाया है. ये कार फीचर्स से लोडड है. हाल ही में मुंबई में टेस्ला ने अपना मार्केट बिछाया था और इसकी ब्रिकी शुरू हो चुकी है.

कितना है Tesla का प्राइज?

Add Zee News as a Preferred Source

टेस्ला के Y मॉडल का प्राइज 67.89 लाख रुपये है. अगर बात करें तो Lamborgini Urus की तो उसका प्राइज लगभग 5 करोड़ रुपये है. रोहित ने Tesla Model Y RWD स्टैंडर्ड रेंज वेरिएंट खरीदा है. इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में 75 kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जिसकी सिंगल चार्ज रेंज 622 किलोमीटर की है. यह इलेक्ट्रिक Sadan देखने में जितनी खूबसूरत है, इसके फीचर्स भी कमाल के हैं.

ये भी पढे़ं.. सालभर में 16 कैच ड्रॉप.. फिर भी है टीम इंडिया की ट्रंप कार्ड ये बल्लेबाज, पूर्व क्रिकेटर जताया भरोसा

टॉप लेवल की सिक्योरिटी

रोहित की नई टेस्ला के फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें ऑल एलईडी लाइट्स, प्रीमियम इंटीरियर, 15.4 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स, एंबिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं जो लग्जरी फील देते हैं. वहीं, कार में 9 स्पीकर वाला प्रीमियम स्टीरियों सिस्टम है जिससे सफर और भी आनंददाक हो जाता है. बात करें पॉवर की तो यह रियर व्हील ड्राइव के साथ आती है. इसमें सिक्योरिटी के लिए ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड कोलिजन वॉर्निंग और ग्लास रूफ के साथ ही कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ ही सेफ्टी से जुड़ीं तमाम खूबियां हैं. टेस्ला मॉडल वाई में 220 kW का मोटर लगा है, जो कि 295 बीएचपी की पावर और 420 न्यूटन मीटर का पिक टॉर्क जेनरेट करता है. रोहित शर्मा का कार कलेक्शन में लैम्बोर्गिनी उरूस एसई, लैंड रोवर रेंज रोवर एचएसई लॉन्ग व्हीलबेस, मर्सिडीज बेंज एस-क्लास, मर्सिडीज बेंज जीएलएस 400डी, बीएमडब्ल्यू एम5, स्कोडा ऑक्टाविया और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां हैं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

दुनिया ने देखा भारत का पराक्रम, फिर भी कुंठा क्लब को क्यों है पाक के झूठ पर भरोसा?
DNA
दुनिया ने देखा भारत का पराक्रम, फिर भी कुंठा क्लब को क्यों है पाक के झूठ पर भरोसा?
उड़ाए ड्रोन, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड; लापता जवानों की खोज में सेना नेझोंक दी ताकत
army launches search operation
उड़ाए ड्रोन, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड; लापता जवानों की खोज में सेना नेझोंक दी ताकत
I LOVE मोहम्मद पर 'सब्र-कब्र' क्यों? योगी को चुनौती देने वाले पोस्टर का विश्लेषण
DNA Analsis
I LOVE मोहम्मद पर 'सब्र-कब्र' क्यों? योगी को चुनौती देने वाले पोस्टर का विश्लेषण
हिम्मत होती तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए PoK ले लेते... कांग्रेस नेता का PM मोदी पर हमला
Tariq Anwar
हिम्मत होती तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए PoK ले लेते... कांग्रेस नेता का PM मोदी पर हमला
CJI के खिलाफ नफरती पोस्ट करने वालों पर पंजाब पुलिस का शिकंजा, कई शहरों में FIR दर्ज
Punjab Police
CJI के खिलाफ नफरती पोस्ट करने वालों पर पंजाब पुलिस का शिकंजा, कई शहरों में FIR दर्ज
ये तो ताजमहल बनाने जैसे कारीगर निकले...जिस कंपनी ने डिजाइन किया नवी मुंबई एयरपोर्ट
Navi Mumbai International Airport
ये तो ताजमहल बनाने जैसे कारीगर निकले...जिस कंपनी ने डिजाइन किया नवी मुंबई एयरपोर्ट
अगले साल तक 'नो-पावरकट' राज्य बन जाएगा पंजाब, केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान
Punjab news in hindi
अगले साल तक 'नो-पावरकट' राज्य बन जाएगा पंजाब, केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान
कश्मीरियों को दिया धोखा, कश्मीर को आतंक की आग में झोंका, CM को BJP ने सुनाई खरी-खरी
jammu kashmir news
कश्मीरियों को दिया धोखा, कश्मीर को आतंक की आग में झोंका, CM को BJP ने सुनाई खरी-खरी
ये पुरानी लंबी कार किसकी है? सोशल मीडिया पर हर कोई गर्व से शेयर कर रहा
Indian Air Force News
ये पुरानी लंबी कार किसकी है? सोशल मीडिया पर हर कोई गर्व से शेयर कर रहा
कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन
Court News in Hindi
कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन