नई Tesla में गनगनाते हुए निकले Rohit Sharma, सेल्फी लेने के लिए फैंस ने घेर ली कार

Rohit Sharma Buys Tesla Model Y: भारतीय क्रिकेटर्स को आए दिन लग्जरी कारों में स्पॉट किया जाता है, जिनमें दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम भी शामिल है. हाल ही में Rohit Sharma को उनकी नई नवेली इलेक्ट्रिक कार Tesla Model Y में स्पॉट किया गया है. रोहित शर्मा का एक वीडियो भी X पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद इस इलेक्ट्रिक कार को ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं.

सेल्फी के लिए फैंस ने घेर ली कार

इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे फैंस उनकी कार को घेर लेते हैं और एक सेल्फी लेने के लिए और उनकी झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं. हालांकि इस दौरान रोहित शर्मा कार के अंदर ही मौजूद रहे और उसे ड्राइव करते हुए निकाल गए. जिस तरह से रोहित शर्मा इस कार को ड्राइव कर रहे थे उससे साफ नजर आ रहा है कि उन्हें Tesla की ये इलेक्ट्रिक कार काफी पसंद आई है.

Rohit Sharma has bought a new Tesla electric car, and just like his previous car, he has chosen its number based on his children’s birth dates. Add Zee News as a Preferred Source 3015 pic.twitter.com/TqBAIA4RKq (@rushiii_12) October 7, 2025

Model Y की रेंज और वेरिएंट

Tesla Model Y भारत में दो ट्रिम्स में उपलब्ध है:

रियर-व्हील ड्राइव (Rear-Wheel Drive)

लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव (Long Range Rear-Wheel Drive)

इन दोनों ट्रिम्स की WLTP रेंज क्रमशः 500 किमी और 622 किमी है, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए इसे एक शानदार विकल्प बनाती है. Model Y की शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये है.

Model Y के ग्राहकों को मुफ़्त चार्जिंग सुविधा

Tesla अपने हर नए वाहन की खरीद के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री वॉल कनेक्टर मुफ्त में दे रही है. यह वॉल कनेक्टर ग्राहकों के घरों या कार्यस्थलों पर स्थापित किया जा सकता है, जिससे वे हर दिन अपनी Tesla को पूरी तरह से चार्ज करके शुरुआत कर सकें. इससे प्रति मील की लागत कम होती है और फ्यूल स्टेशनों तक जाने की ज़रूरत खत्म हो जाती है.

इसके अलावा, ग्राहक मुंबई और दिल्ली में बने Tesla चार्जिंग स्टेशनों पर भी अपनी कार चार्ज कर सकते हैं.

मुंबई में चार्जिंग स्टेशन (One BKC): इसमें चार V4 सुपरचार्जर (DC) और चार डेस्टिनेशन चार्जर (AC) हैं.

दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन (Aerocity): इसमें चार V4 सुपरचार्जर (DC) और तीन डेस्टिनेशन चार्जर (AC) हैं.