Rolls-Royce Phantom Centenary Collection से उठा पर्दा, पूरी दुनिया में नहीं इस कार का मुकाबला

Rolls-Royce Phantom Centenary Collection: रोल्स-रॉयस फैंटम सेंटेनरी कलेक्शन का बाहरी रंग ब्लैक-एंड-व्हाइट है, जो हॉलीवुड के क्लासिक एरा से प्रेरित है. इसका कस्टम टू-टोन फिनिश एक खास टच देता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 23, 2025, 08:43 PM IST
Rolls-Royce Phantom Centenary Collection: रोल्स-रॉयस, दुनिया की सबसे अल्ट्रा-लक्ज़री कार निर्माता कंपनी, ने अपनी बेहद खास फैंटम सेंटेनरी कलेक्शन से पर्दा हटा दिया है. यह लिमिटेड एडिशन मॉडल फैंटम नाम के सौ साल पूरे होने का जश्न मनाता है, जिसका पहला वेरिएन्ट फैंटम के रूप में 1925 में लॉन्च हुआ था. कंपनी का कहना है कि यह अब तक की सबसे जटिल और हाइटेक प्राइवेट कलेक्शन है, जिसे बनाने में 40,000 घंटे से ज़्यादा का समय लगा है. यह सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि रोल्स-रॉयस की लेगेसी, आर्ट और इंजीनियरिंग का जोरदार कॉम्बो है.

बाहर से कितनी ख़ास है यह सेंचुरी फैंटम?
रोल्स-रॉयस फैंटम सेंटेनरी कलेक्शन का बाहरी रंग ब्लैक-एंड-व्हाइट है, जो हॉलीवुड के क्लासिक एरा से प्रेरित है. इसका कस्टम टू-टोन फिनिश एक खास नज़ाकत देता है, जबकि सूक्ष्म सुनहरे एक्सेंट विपरीत पेंट पर खूबसूरती से उभरते हैं, जिससे कार को एक दमदार लुक मिलता है. 

इसकी ग्रिल को भी खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जो फैंटम के मूल प्रतिष्ठित प्रतीक से प्रेरणा लेती है. इसे 18-कैरेट सोने में बनाया गया है और फिर 24-कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई है. रोल्स-रॉयस ने बताया कि इस पर लंदन के हॉलमार्किंग एंड ऐसे ऑफिस द्वारा प्रमाणित एक विशेष 'फैंटम सेंटेनरी' हॉलमार्क है, जबकि इसके बेस पर इनैमल फिनिश दिया गया है.

इंटीरियर में क्या है खास 
अंदर की तरफ, रोल्स-रॉयस फैंटम सेंटेनरी कलेक्शन बाहर की तरह ही अल्ट्रा-लक्ज़री डिज़ाइन को बरकरार रखती है. पिछली सीटें, जिन्हें एक फैशन अटेलियर के सहयोग से डिज़ाइन किया गया है, हाई-रिज़ॉल्यूशन प्रिंटेड फ़ैब्रिक, जटिल लाइन डिटेलिंग और सूक्ष्म सुनहरी कढ़ाई का अद्भुत मिश्रण पेश करती हैं. इसे विकसित करने में एक साल से ज़्यादा का समय लगा, जिसमें नई स्याही, फिनिश और तरीकों का निर्माण शामिल था, जिसके बाद 45 बेहतरीन पैनल बने जिन्हें सावधानी से हाथ से तैयार किया गया और सटीकता से फिट किया गया.

रोल्स-रॉयस ने इस खास फैंटम के लिए ब्लैकवुड विनियर का उपयोग करके विस्तृत लकड़ी का काम किया है. दरवाज़ों के पैनलों पर फैंटम की कुछ notable यात्राओं के दृश्य दिखाए गए हैं, जैसे कि पहली गुडवुड-युग की फैंटम द्वारा ऑस्ट्रेलिया में 4,500 मील की ड्राइव. इस डिज़ाइन में 3डी मार्केटी, इंक लेयरिंग और गोल्ड लीफ़िंग जैसी तकनीकों का मिश्रण है, जिसमें सड़कों को अल्ट्रा-थिन 24-कैरेट गोल्ड लीफ़ का उपयोग करके हाइलाइट किया गया है.

इंजन और पावर 

इंजन की बात करें तो, इस लिमिटेड एडिशन फैंटम सेंटेनरी कलेक्शन में एक 6.75-लीटर ट्विन-टर्बो V12 इंजन लगा है. इस इंजन को भी ख़ास बनाया गया है, जिसके आर्कटिक व्हाइट इंजन कवर पर 24-कैरेट सोने की ट्रिम की डिटेलिंग की गई है.

