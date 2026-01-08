रॉयल एनफील्ड का 'न्यू ईयर शॉक': बुलेट और क्लासिक अब होंगी महंगी!

Royal Enfield Price Hike: रॉयल एनफील्ड ने 2026 की शुरुआत के साथ ही अपनी आइकॉनिक बाइक्स की कीमतों में बढ़ोत्तरी कर दी है. ऑटो मार्केट की इस हलचल में सबसे ज्यादा असर कंपनी की 'शान' मानी जाने वाली Bullet 350 और Classic 350 पर पड़ा है. जीएसटी (GST) रेट्स और इनपुट कॉस्ट बढ़ने के बाद, कंपनी ने इन कीमतों को तत्काल प्रभाव से देशभर में लागू कर दिया है. यानी अब आपको अपनी पसंदीदा रेट्रो-क्रूजर के लिए पहले के मुकाबले थोड़ी ज्यादा रकम खर्च करनी होगी.

Bullet 350: वेरिएंट के हिसाब से बढ़ा बोझ

बुलेट 350 के शौकीनों के लिए खबर यह है कि इसके अलग-अलग वेरिएंट्स पर 1,622 रुपये से लेकर 2,025 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. सबसे कम इजाफा इसके बेस वेरिएंट 'बटालियन ब्लैक' में हुआ है, वहीं प्रीमियम 'ब्लैक गोल्ड' मॉडल की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी है. इस बदलाव के बाद, बुलेट अब और भी ज्यादा प्रीमियम श्रेणी की ओर कदम बढ़ा चुकी है.

क्लासिक 350 की नई कीमतें और अंतर

सिर्फ बुलेट ही नहीं, युवाओं की पहली पसंद Classic 350 की कीमतों में भी 1,540 रुपये से 1,835 रुपये तक की वृद्धि देखी गई है. क्लासिक के रेडडिच, हैल्सियन और सिग्नल जैसे सभी मशहूर वेरिएंट्स अब नई कीमत सूची के साथ शोरूम्स पर उपलब्ध होंगे. हालांकि यह बढ़ोतरी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन नए साल में बजट बना रहे ग्राहकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है.

नई कीमतें

कीमतों में हुए इस बदलाव के बाद अब रॉयल एनफील्ड की इन बाइक्स को खरीदना थोड़ा महंगा हो गया है, जिसमें Bullet 350 के बटालियन ब्लैक वेरिएंट की नई शुरुआती कीमत ₹1.64 लाख हो गई है, जबकि इसके टॉप-एंड ब्लैक गोल्ड वेरिएंट के लिए अब आपको ₹2.04 लाख खर्च करने होंगे; वहीं अगर बात करे Classic 350 की, तो इसके रेडडिच रेड वेरिएंट की नई कीमत ₹1.82 लाख, प्रीमियम स्टेल्थ ब्लैक की ₹2.13 लाख और सबसे महंगे एमरेल्ड वेरिएंट की कीमत अब ₹2.17 लाख (एक्स-शोरूम) तक पहुंच गई है.

तुरंत लागू हुए नए दाम: क्या अब भी है मौका?

रॉयल एनफील्ड ने इस बात को साफ कर दिया है कि बढ़ी हुई कीमतें फौरन ही लागू कर दी गईं हैं. इसका मतलब है कि आज से की जाने वाली हर नई बुकिंग पर आपको ये नई कीमतें चुकानी होंगी. कंपनी का कहना है कि गुणवत्ता और सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए यह मामूली सुधार बेहद ही जरूरी था. अगर आप अभी भी रॉयल एनफील्ड के सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नजदीकी डीलरशिप पर जाकर लेटेस्ट ऑन-रोड प्राइस और फाइनेंस स्कीम की जानकारी ले सकते हैं.