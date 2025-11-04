Advertisement
trendingNow12988290
Hindi Newsऑटोमोबाइल

EICMA 2025 में उठा Royal Enfield Bullet 650 से पर्दा, डिजाइन देखकर हो जाएंगे दीवाने

Royal Enfield Bullet 650: नई बुलेट 650 को पावर देने के लिए, रॉयल एनफील्ड का आजमाया हुआ 648cc पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह वही इंजन है जो पहले से ही इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल जीटी 650 में अपनी सर्विस दे रहा है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 04, 2025, 05:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

EICMA 2025 में उठा Royal Enfield Bullet 650 से पर्दा, डिजाइन देखकर हो जाएंगे दीवाने

Royal Enfield Bullet 650: रॉयल एनफील्ड ने EICMA 2025 इवेंट में अपनी नई बुलेट 650 मोटरसाइकिल से पर्दा हटा दिया है. यह नई बाइक अपने पुराने क्लासिक डिज़ाइन को बरकरार रखती है, जिसने इस नेमप्लेट को नौ दशकों से अधिक समय से परिभाषित किया है. बुलेट 650 में इसके सिग्नेचर एलिमेंट्स, जैसे कि हाथ से पेंट किए गए पिनस्ट्राइप्स वाला टियरड्रॉप फ्यूल टैंक, विंग्ड बैज, कैस्केट-माउंटेड LED हेडलैंप (जिसमें टाइगर-आई पायलट लैंप लगे हैं) और इसका सीधा, ऊंचा स्टान्स मौजूद है, जो हमेशा से बुलेट की पहचान रही है.

इंजन और पावर 

नई बुलेट 650 को पावर देने के लिए, रॉयल एनफील्ड का आजमाया हुआ 648cc पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह वही इंजन है जो पहले से ही इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल जीटी 650 में अपनी सर्विस दे रहा है. यह इंजन एक छह-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच के साथ जोड़ा गया है, जो सहज प्रदर्शन और आसान राइडिंग प्रदान करता है. चेसिस की बात करें तो, मोटरसाइकिल में स्टील ट्यूबलर स्पाइन फ्रेम, शोआ सस्पेंशन का उपयोग किया गया है, और यह वायर-स्पोक व्हील्स पर ट्यूब-टाइप टायरों के साथ चलती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कलर ऑप्शन 

वैश्विक स्तर पर, बुलेट 650 को दो रंगों कैनन ब्लैक और बैटलशिप ब्लू में पेश किया जाएगा. इनमें से कैनन ब्लैक रंग 2026 से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. रॉयल एनफील्ड ने अभी तक भारत में लॉन्च की समयसीमा की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि बुलेट 650 अगले साल भारत में ब्रांड की 650cc लाइन-अप में शामिल हो जाएगी, जहाँ यह इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल जीटी और सुपर मेट्योर के साथ अपनी जगह बनाएगी.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Royal Enfield Bullet 650

Trending news

टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
teacher viral video
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
akasa airlines
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
Shashi Tharoor
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
Manoj Pandian
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
SURAT
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
dk Shivkumar
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
bengaluru news
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
ED
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
Supreme Court
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
Manipur
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी