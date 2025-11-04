EICMA 2025 में उठा Royal Enfield Bullet 650 से पर्दा, डिजाइन देखकर हो जाएंगे दीवाने

Royal Enfield Bullet 650: नई बुलेट 650 को पावर देने के लिए, रॉयल एनफील्ड का आजमाया हुआ 648cc पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह वही इंजन है जो पहले से ही इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल जीटी 650 में अपनी सर्विस दे रहा है.
Royal Enfield Bullet 650: रॉयल एनफील्ड ने EICMA 2025 इवेंट में अपनी नई बुलेट 650 मोटरसाइकिल से पर्दा हटा दिया है. यह नई बाइक अपने पुराने क्लासिक डिज़ाइन को बरकरार रखती है, जिसने इस नेमप्लेट को नौ दशकों से अधिक समय से परिभाषित किया है. बुलेट 650 में इसके सिग्नेचर एलिमेंट्स, जैसे कि हाथ से पेंट किए गए पिनस्ट्राइप्स वाला टियरड्रॉप फ्यूल टैंक, विंग्ड बैज, कैस्केट-माउंटेड LED हेडलैंप (जिसमें टाइगर-आई पायलट लैंप लगे हैं) और इसका सीधा, ऊंचा स्टान्स मौजूद है, जो हमेशा से बुलेट की पहचान रही है.
इंजन और पावर
नई बुलेट 650 को पावर देने के लिए, रॉयल एनफील्ड का आजमाया हुआ 648cc पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह वही इंजन है जो पहले से ही इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल जीटी 650 में अपनी सर्विस दे रहा है. यह इंजन एक छह-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच के साथ जोड़ा गया है, जो सहज प्रदर्शन और आसान राइडिंग प्रदान करता है. चेसिस की बात करें तो, मोटरसाइकिल में स्टील ट्यूबलर स्पाइन फ्रेम, शोआ सस्पेंशन का उपयोग किया गया है, और यह वायर-स्पोक व्हील्स पर ट्यूब-टाइप टायरों के साथ चलती है.
कलर ऑप्शन
वैश्विक स्तर पर, बुलेट 650 को दो रंगों कैनन ब्लैक और बैटलशिप ब्लू में पेश किया जाएगा. इनमें से कैनन ब्लैक रंग 2026 से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. रॉयल एनफील्ड ने अभी तक भारत में लॉन्च की समयसीमा की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि बुलेट 650 अगले साल भारत में ब्रांड की 650cc लाइन-अप में शामिल हो जाएगी, जहाँ यह इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल जीटी और सुपर मेट्योर के साथ अपनी जगह बनाएगी.