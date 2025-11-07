Advertisement
Royal Enfield Bullet 650 vs Classic 650: कौन सी बाइक है सबसे ज्यादा दमदार

Royal Enfield Bullet 650 vs Classic 650: 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 02:37 PM IST
Royal Enfield Bullet 650 vs Classic 650: कौन सी बाइक है सबसे ज्यादा दमदार

Royal Enfield Bullet 650 vs Classic 650: रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 और क्लासिक 650 की तुलना होना आम है, दोनों ही धमाकेदार बाइक्स हैं, लेकिन आपको इन दोनों के बीच अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हम आपके लिए इनका कम्पैरिजन लेकर आए हैं. इससे आपको समझने में मदद मिलेगी ki कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा. 

1. इंजन परफॉर्मेंस और मूल शक्ति 
बुलेट 650 और क्लासिक 650 दोनों ही मोटरसाइकिलें रॉयल एनफील्ड के प्रूवेन 648cc पैरेलल-ट्विन, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन द्वारा संचालित हैं. यह इंजन लगभग 47 हॉर्सपावर की अधिकतम शक्ति और लगभग 52.3 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है, जिसमें स्लिपर और असिस्ट क्लच मिलता है. इसलिए, यदि 'दमदार' का अर्थ अधिकतम शक्ति आउटपुट और एक्सीलरेशन है, तो दोनों मॉडल समान रूप से दमदार हैं.

2. डिज़ाइन
असली अंतर उनके डिज़ाइन में आता है. बुलेट 650 अपनी लेगेसी और सादगी के कारण अधिक 'दमदार' दिखती है. यह सीधे तौर पर दशकों पुरानी बुलेट 350 की प्रतिष्ठित उपस्थिति को 650cc प्लेटफॉर्म पर ले जाती है. इसमें सिग्नेचर 'टाइगर-आई' पायलट लैंप्स और एक कमांडिंग, अपराइट राइडिंग स्टांस मिलता है. वहीं, क्लासिक 650 थोड़ी ज्यादा क्रोमी, पॉलिश और प्रीमियम लगती है. यह क्लासिक 350 के रेट्रो लुक का एक बड़ा, अधिक परिष्कृत संस्करण है, जिसमें अक्सर स्प्लिट सीट और एक आरामदायक, क्रूज़र-ओरिएंटेड फील मिलता है.

3. राइडिंग एक्सपीरियंस और आराम 
राइडिंग के मामले में क्लासिक 650 को बुलेट 650 की तुलना में थोड़ा आरामदायक और रिलैक्स्ड क्रूज़र माना जाता है. क्लासिक 650 को लंबी दूरी की यात्राओं के लिए अधिक आरामदायक सस्पेंशन सेटअप और सीटिंग मिलती है. दूसरी ओर, बुलेट 650 अपनी पारंपरिक बेंच-स्टाइल सीट और सीधे बैठने की मुद्रा के कारण एक अधिक 'कमांडिंग' और थोड़ी सख्त राइडिंग फील देती है. इस प्रकार, यदि 'दमदार' का मतलब आराम से लंबी दूरी तक क्रूज़ करने की क्षमता है, तो क्लासिक 650 थोड़ी आगे निकल सकती है, जबकि बुलेट 650 अपनी पारंपरिक सवारी की दृढ़ता में दमदार है.

4. टारगेट ग्राहक 
दोनों बाइक्स दो अलग-अलग प्रकार के उपभोक्ताओं को आकर्षित करती हैं. बुलेट 650 उन शुद्धतावादियों और उत्साही लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो बुलेट नाम की सादगी, विरासत और मजबूत प्रतिष्ठा को महत्व देते हैं; वे कम फीचर्स और अधिक 'विंटेज' अनुभव चाहते हैं. वहीं, क्लासिक 650 उन खरीदारों के लिए है जो 650cc इंजन की शक्ति के साथ-साथ रेट्रो डिज़ाइन, क्रोम वर्क और थोड़ा आधुनिक आराम चाहते हैं. इस प्रकार, बुलेट 650 भावनाओं और विरासत के मोर्चे पर अधिक दमदार है, जबकि क्लासिक 650 प्रीमियम और क्रूज़िंग अपील के मोर्चे पर दमदार है.

5. कौन है ज्यादा दमदार? 
मैकेनिकल स्पेक की बात करें तप बुलेट 650 और क्लासिक 650 बराबर हैं, क्योंकि वे एक ही इंजन, ट्रांसमिशन और प्लेटफॉर्म को शेयर करती हैं. हालाँकि, बुलेट 650 अपनी अप्रतिम विरासत, सीधी-सादी, और कमांडिंग सड़क प्रेजेंस के कारण 'रॉ हेरिटेज' के मामले में अधिक दमदार है. दूसरी ओर, क्लासिक 650 अपने रिफाइंड क्रोम फिनिश, आरामदायक क्रूज़िंग क्षमता और प्रीमियम अपील के कारण एक अधिक 'आधुनिक रेट्रो क्रूज़र' के रूप में दमदार है. 

