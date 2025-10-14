Advertisement
trendingNow12960968
Hindi Newsऑटोमोबाइल

ये है Royal Enfield की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल, जानें इसे खरीदने के लिए चुकानी पड़ेगी कितनी कीमत

Royal Enfield Bike: इस मोटरसाइकिल में ग्राहकों को 349cc का सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-ऑयल कूल्ड J-सीरीज़ इंजन मिल जाता है जो कोई मामूली इंजन नहीं है. ये इंजन 20.2 BHP की मैक्सिमम पावर और 27 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 11:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये है Royal Enfield की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल, जानें इसे खरीदने के लिए चुकानी पड़ेगी कितनी कीमत

Royal Enfield Bike: ऐसा कहा जाता है कि Royal Enfield काफी महंगी बाइक्स बनाता है, लेकिन इसकी Hunter 350 एक ऐसी बाइक है जिसकी कीमत पूरी रेंज में सबसे कम है. इसकी सेल भी काफी ज्यादा है. ये अन्य बाइक्स की तुलना में हल्की है और इसे हर एज ग्रुप में परफेक्ट माना जाता है. यह एक मॉडर्न-रेट्रो (Modern-Retro) स्टाइल की मोटरसाइकिल है, जिसे खासकर शहरी युवाओं और नए राइडर्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. इसकी कीमत 1.62 लाख एक्स-शोरूम से शुरू हो जाती है. 

इंजन और पावर

इंजन और पावर की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में ग्राहकों को 349cc का सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-ऑयल कूल्ड J-सीरीज़ इंजन मिल जाता है जो कोई मामूली इंजन नहीं है. ये इंजन 20.2 BHP की मैक्सिमम पावर और 27 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. ग्राहकों को इस बाइक में 5-स्पीड कॉन्स्टैंट मेश गियरबॉक्स मिल जाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

डिजाइन और फीचर्स 

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के डिजाइन की बात करें तो कंपनी ने इसे रोडस्टर स्टाइल का कॉम्पैक्ट और हल्का डिज़ाइन ऑफर किया है और इसका वजन लगभग 181 किलोग्राम है, जो इसे शहर के ट्रैफिक में चलाने और संभालने में आसान बनाता है. व्हील्स टॉप वेरिएंट में अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जबकि बेस वेरिएंट में स्पोक व्हील्स मिलते हैं. ब्रेकिंग इसमें डिस्क ब्रेक और सिंगल/डुअल चैनल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) दोनों का विकल्प मिलता है (वेरिएंट के अनुसार). 

फीचर्स की बात करें तो बाइक में ग्राहकों को डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (स्पीडोमीटर एनालॉग, बाकी डिजिटल), ट्रिपर नेविगेशन (कुछ वेरिएंट में एक्सेसरी के तौर पर), USB चार्जर मिल जाता है जिसकी बदौलत ग्राहकों को इसे चलाने में एक नेक्स्ट लेवल राइडिंग. इसका छोटा व्हीलबेस और आरामदायक राइडिंग पोज़िशन इसे सिटी राइडिंग के लिए बेहतरीन बनाती है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Royal Enfield

Trending news

बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
bihar vidhan sabha chunav
बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
mumbai
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
Bhupendra Patel
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
operation sindoor
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
Supreme Court News
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
Sanjay Raut
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
Terrorists
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
bihar vidhan sabha chunav
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
india
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
crime against women
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित