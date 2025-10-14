ये है Royal Enfield की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल, जानें इसे खरीदने के लिए चुकानी पड़ेगी कितनी कीमत

Royal Enfield Bike: ऐसा कहा जाता है कि Royal Enfield काफी महंगी बाइक्स बनाता है, लेकिन इसकी Hunter 350 एक ऐसी बाइक है जिसकी कीमत पूरी रेंज में सबसे कम है. इसकी सेल भी काफी ज्यादा है. ये अन्य बाइक्स की तुलना में हल्की है और इसे हर एज ग्रुप में परफेक्ट माना जाता है. यह एक मॉडर्न-रेट्रो (Modern-Retro) स्टाइल की मोटरसाइकिल है, जिसे खासकर शहरी युवाओं और नए राइडर्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. इसकी कीमत 1.62 लाख एक्स-शोरूम से शुरू हो जाती है.

इंजन और पावर

इंजन और पावर की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में ग्राहकों को 349cc का सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-ऑयल कूल्ड J-सीरीज़ इंजन मिल जाता है जो कोई मामूली इंजन नहीं है. ये इंजन 20.2 BHP की मैक्सिमम पावर और 27 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. ग्राहकों को इस बाइक में 5-स्पीड कॉन्स्टैंट मेश गियरबॉक्स मिल जाता है.

डिजाइन और फीचर्स

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के डिजाइन की बात करें तो कंपनी ने इसे रोडस्टर स्टाइल का कॉम्पैक्ट और हल्का डिज़ाइन ऑफर किया है और इसका वजन लगभग 181 किलोग्राम है, जो इसे शहर के ट्रैफिक में चलाने और संभालने में आसान बनाता है. व्हील्स टॉप वेरिएंट में अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जबकि बेस वेरिएंट में स्पोक व्हील्स मिलते हैं. ब्रेकिंग इसमें डिस्क ब्रेक और सिंगल/डुअल चैनल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) दोनों का विकल्प मिलता है (वेरिएंट के अनुसार).

फीचर्स की बात करें तो बाइक में ग्राहकों को डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (स्पीडोमीटर एनालॉग, बाकी डिजिटल), ट्रिपर नेविगेशन (कुछ वेरिएंट में एक्सेसरी के तौर पर), USB चार्जर मिल जाता है जिसकी बदौलत ग्राहकों को इसे चलाने में एक नेक्स्ट लेवल राइडिंग. इसका छोटा व्हीलबेस और आरामदायक राइडिंग पोज़िशन इसे सिटी राइडिंग के लिए बेहतरीन बनाती है.