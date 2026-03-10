हाफ फेयर्ड डिजाइन वाली नई Royal Enfield Continental GT 750 की टेस्टिंग शुरू, ज्यादा पावर और स्टाइल है इसकी खासियत

Royal Enfield Continental GT 750: नई कॉन्टिनेंटल GT 750 का डिजाइन कैफे-रेसर मोटरसाइकिलों से इन्सपायर्ड है. इसमें एक क्वार्टर-फेयरिंग दिया गया है, जिससे इसका डिजाइन स्पोर्टी और अग्रेसिव नजर आ रहा है.
Royal Enfield Continental GT 750: भारत की सड़कों पर Continental GT 750 के एक नए वेरिएंट को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. इमेज सामने आने से पता चल गया है कि मशहूर कैफे-रेसर और ज्यादा पावरफुल और स्टाइलिश हो चुकी है. ये एक फेयर्ड वेरिएंट होने वाला है. टेस्टिंग के दौरान इसमें काफी सारे बदलाव देखने को मिले हैं जो इसके डिजाइन को और भी ज्यादा आकर्षक बना रहे हैं.
डिजाइन
नई कॉन्टिनेंटल GT 750 का डिजाइन कैफे-रेसर मोटरसाइकिलों से इन्सपायर्ड है. इसमें एक क्वार्टर-फेयरिंग दिया गया है, जिससे इसका डिजाइन स्पोर्टी और अग्रेसिव नजर आ रहा है. इसके अलावा, साइड पैनल पर रेसिंग नंबर प्लेट भी देखी गई है. ये डिजाइन काफी हद तक उस GT-R 750 जैसा है जिसे मोटोवर्स 2025 में दिखाया गया था.
फीचर्स
बाइक में डुअल-पॉड इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा, जिसमें आपको दो गोल मीटर दिखेंगे जिनमें एक स्पीडोमीटर है और दूसरा टैकोमीटर है. दोनों ही पॉड्स में छोटी डिजिटल स्क्रीन भी दी गई हैं, जिनमें आप फ्यूल लेवल, ट्रिप मीटर और ओडोमीटर जैसी जानकारियां देख सकेंगे.
इंजन और पावर
परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें रॉयल एनफील्ड का नया 750cc का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा होगा. उम्मीद की जा रही है कि यह इंजन लगभग 55bhp की पावर और 65Nm का टॉर्क पैदा करेगा. ये मौजूदा 650cc इंजन के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर होगा.
ब्रेकिंग और हार्डवेयर
तेज रफ्तार को काबू में रखने के लिए कंपनी ने इसके अगले पहिए में डुअल-डिस्क ब्रेक्स दिए हैं. टेस्टिंग के दौरान देखे गए इस वेरिएंट में सिंगल-पॉड TFT स्क्रीन के बजाय एनालॉग मीटर दिए गए हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यह GT 750 लाइनअप का एक किफायती वेरिएंट हो सकता है. जानकारी के अनुसार ये मोटरसाइकिल इस साल के आखिर में या फिर नए साल (2027) पर लॉन्च की जा सकती है. हालांकि टेस्टिंग यूनिट दिखाई देने के बाद अब ग्राहकों को इस मोटरसाइकिल का इंतजार है.