बाइक राइडिंग के दौरान खरोंच आने नहीं देगा EXPLORER V4 PRINT RIDING JACKET, जानें किन खूबियों से है लैस

EXPLORER V4 PRINT RIDING JACKET: अगर आप बाइक राइडिंग के शौकीन हैं तो आपको एक अच्छा राइडिंग जैकेट जरूरत पहनना चाहिए, दरअसल ये आपके चेस्ट और बैक को एक्सीडेंट के दौरान दमदार प्रोटेक्शन ऑफर करता है. आपको बता दें कि हम आपके लिए आज एक ऐसे ही राइडिंग जैकेट का रिव्यू लेकर आए हैं जिसे हमनें खुद इस्तेमाल करके देखा है और इसके बारे में जाना और समझा है. ये है Royal Enfield EXPLORER V4 PRINT RIDING JACKET, इसे हमनें पहना और इस्तेमाल किया है और आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप समझ सकें कि इसपर पैसे लगाना कैसा रहने वाला है.

डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी

ज्यादातर इंडियन बाइक राइडर्स ऐसा राइडिंग चुनते हैं जो देखने में स्टाइलिश और स्पोर्टी हो तो रॉयल एनफील्ड ने इस बात का खास ध्यान रखा है. एक्सप्लोरर V4 प्रिन्ट राइडिंग जैकेट भए बेहद ही स्टाइलिश और ट्रेंडी है. कंपनी ने इसमें स्टाइलिश प्रिन्ट ऑफर किए हैं जो इसे काफी ट्रेंडी बनाते हैं. यह जैकेट 600D पॉलीएस्टर से बनाई गई है, जो हाई फ्रिक्शन रजिसटेन्स देता है. जबकि 3D सुपरफ्लो इस जैकेट को हवादार बनाती है. जैकेट में रिफ्लेक्टिव एलीमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कम रोशनी में राइडर की विज़बिलिटी बढ़ाते हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही जरूरी होता है, खास तौर से रात के समय जब आप राइडिंग कर रहे होते हैं. इसके अलावा, कॉर्डुरा पैच शोल्डर और एल्बो एरिया में एक्स्ट्रा मजबूती देते हैं. कस्टमाइज़ेशन के लिए वेल्क्रो पैच और सनग्लासेस लूप जैसे फीचर्स इसे कास्टमाइज टच देते हैं.

सेफ़्टी और कम्फर्ट

सेफ़्टी और कम्फर्ट की बात करें तो यह जैकेट CE लेवल 2 डी30 आर्मर से लैस है, जो शोल्डर, एल्बो और बैक पर इम्पैक्ट से सेफ़्टी देता है. ऑप्शन चेस्ट प्रोटेक्शन के लिए CE लेवल 1 आर्मर भी इसमें जोड़ा जा सकता है. कुशन्ड कॉलर और एल्बो पर स्ट्रेच पैनल्स इसे लॉंग राइडिंग के दौरान आरामदायक बनाते हैं.

वेंटिलेशन

वेंटिलेशन इस जैकेट की सबसे बड़ी ताकत है. सुपरफ्लो मेष गर्म मौसम में हवा के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती है. इससे गर्मी से राहत मिलती है. इसके अलावा, मल्टी-यूटिलिटी पॉकेट्स और एंटी-टैंक स्क्रैच जिपर गार्ड इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं. साइड जिप पॉकेट्स और आईडी कार्ड पॉकेट रोज़मर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं. हालांकि, बारिश में जैकेट का वाटरप्रूफिंग पूरी तरह काम नहीं करेगा खासकर अगर रेन जैकेट का इस्तेमाल न किया जाए.

फिट और साइज़िंग

जैकेट का रेगुलर फिट अलग-अलग बॉडी टाइप्स के लिए परफेक्ट साबित हो सकता है. इसका और वेल्क्रो एडजस्टमेंट टैब्स (कफ, कमर, और बाजू) इसे कस्टम फिटिंग की सुविधा देते हैं. इससे पहनने पर ये थोड़ा हैवी महसूस हो सकता है लेकिन एक्स्ट्रा सेफ़्टी के हिसाब से ये एक्स्ट्रा वेट चल सकता है.

परफॉर्मेंस

राइडिंग के दौरान हमनें जब इस राइडिंग जैकेट को इस्तेमाल किया तो बारिश होने लगी लेकिन बारिश के दौरान ये पूरी तरह से वॉटर प्रूफ बना रहा. इसे पहनकर बाइक चालान एक आरामदायक एसकपीरियन्स साबित होता है. अगर आप लंबे सफर पर हैं तो बीच में बाइक रोककर इसे उतारें और थोड़ा देर इसे अपने शरीर से जरूर अलग करें. अगर राइडिंग के दौरान बाइक गिरती है तो ये आपको कोहनी, कंधे, चेस्ट और बैक को जोरदार प्रोटेक्शन ऑफर करता है. इसकी कीमत (लगभग ₹8,500-₹11,500, डिस्काउंट के आधार पर) है. कीमत के हिसाब से ये एक पेरफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकता है.