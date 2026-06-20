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अब पेट्रोल का झंझट खत्म! Royal Enfield की पहली Electric Bullet की डिलीवरी शुरू! कीमत सिर्फ...

Royal Enfield Flying Flea C6: रॉयल एनफील्ड ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में उतरते हुए अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक Flying Flea C6 की डिलीवरी शुरू कर दी है. विंटेज डिजाइन और एडवांस लुक वाली यह बाइक 154 किमी की रेंज, 115 किमी/घंटा की स्पीड और कई स्मार्ट फीचर्स के साथ आती है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 20, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:27 PM IST
अब पेट्रोल का झंझट खत्म! Royal Enfield की पहली Electric Bullet की डिलीवरी शुरू! कीमत सिर्फ...

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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