Royal Enfield लेकर आ रही है Flying Flea C6 EV बाइक, टीजर देख लोग बोले OMG!

Flying Flea C6 ev Bike Teaser: Royal Enfield ने हाल ही अपनी नई ईवी बाइक Flying Flea C6 का एक वीडियो जारी किया है. वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि कंपनी बाइक की टेस्टिंग ऊंचाई वाले रास्ते पर कर रही है. कंपनी ने इस वीडियो को जारी करते राइड एंड टेस्टेड लिखा है. आइए जानते हैं कि इस Royal Enfield Flying Flea C6 के वीडियो में क्या कुछ दिखा है.

Royal Enfield ने जिस बाइक का वीडियो शेयर किया है. जिसमें साफ देखा जा रहा है कि कंपनी अपनी इस बाइक को लेह की मुश्किल और उबड़-खाबड़ रास्ते पर चला रही है. Royal Enfield Flying Flea C6 की टेस्टिंग केवल राइडर और पीलियन के साथ की जा रही है. कंपनी ने इस ईवी बाइक में कई सारे राइड मोड देखने को मिल रहे है. इस इलेक्ट्रिक बाइक की टेस्टिंग के दौरान Royal Enfield Himalayan Electric बाइक को भी देखा गया है.

Royal Enfield Flying Flea C6 के फीचर्स

Royal Enfield Flying Flea C6 इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें, तो इसमें एक बेल्ट ड्राइव के साथ मिड-माउंटेड मोटर दिया गया है, जो 125 सीसी से लेकर 155 सीसी के बराबर पावर देता है. इस ईवी बाइक में LED हेडलाइट, स्प्लिट सीटिंग, TFT कंसोल, call/SMS अलर्ट, टच स्क्रीन यूनिट, डुअल चैनल ABS, ट्यूबलेस टायर जैसे फीचर्स दिए गए है. इस बाइक को कंपनी साल 2026 में लॉन्च कर सकती है. Royal Enfield Flying Flea C6 की (एक्स-शोरूम) कीमत 4.50 लाख रुपये तक हो सकती है. आपको भी ईवी बाइक पसंद है, तो आपके लिए Royal Enfield Flying Flea C6 बेस्ट होने वाली है. हालांकि आपको यह बाइक खरीदने के लिए काफी समय इंतजार करना पड़ेगा.