Advertisement
trendingNow13072874
Hindi Newsऑटोमोबाइलदमदार और स्टाइलिश... नई Goan Classic 350 में आए जबरदस्त अपडेट्स, देखें कीमत और फीचर्स

दमदार और स्टाइलिश... नई Goan Classic 350 में आए जबरदस्त अपडेट्स, देखें कीमत और फीचर्स

royal enfield goan classic 350: रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई Goan Classic 350 2026 बॉबर बाइक लॉन्च की है, जिसमें असिस्ट-स्लिपर क्लच और अपग्रेडेड USB टाइप-C पोर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसकी कीमत 2.19 लाख रुपये से शुरू होती है और यह स्टाइल, कम्फर्ट और परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल पेश करती है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 13, 2026, 12:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दमदार और स्टाइलिश... नई Goan Classic 350 में आए जबरदस्त अपडेट्स, देखें कीमत और फीचर्स

royal enfield goan classic 350: रॉयल एनफील्ड ने भारत में अपनी बॉबर-स्टाइल मोटरसाइकिल Goan Classic 350 का 2026 एडिशन लॉन्च कर दिया है. यह बाइक पुराने रेट्रो अंदाज को बनाए रखते हुए कुछ जरूरी नए बदलावों के साथ आई है. कंपनी ने इसे उन राइडर्स के लिए तैयार किया है, जो स्टाइल के साथ आरामदायक और स्मूद राइड चाहते हैं. नई गोअन क्लासिक 350 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2,19,787 रुपये रखी गई है. यह बाइक अब देशभर की अधिकृत डीलरशिप पर उपलब्ध है और लॉन्च के साथ ही लोगों का ध्यान खींच रही है.

मिलता है USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट 
2026 मॉडल में सबसे अहम बदलाव असिस्ट और स्लिपर क्लच का जुड़ना है. इस फीचर से गियर बदलना पहले से ज्यादा आसान हो गया है. डाउनशिफ्ट करते समय बाइक बेहतर कंट्रोल में रहती है. क्लच लीवर दबाने में कम ताकत लगती है, जिससे लंबी राइड में थकान कम होती है. इसके अलावा USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट को भी अपग्रेड किया गया है. अब यह फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे सफर के दौरान मोबाइल या अन्य डिवाइस चार्ज रखना आसान हो जाता है.

Goan Classic 350 का डिजाइन
डिजाइन के मामले में Goan Classic 350 अपने बॉबर लुक पर पूरी तरह खरी उतरती है. इसमें सिंगल सीट सेटअप दिया गया है, जो इसे क्लीन और कस्टम लुक देता है. फ्लोटिंग राइडर सीट, व्हाइटवॉल ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स और चॉपर-स्टाइल फेंडर इसकी पहचान बनते हैं. स्लैश-कट एग्जॉस्ट बाइक को दमदार अपील देता है. मिड-एप हैंडलबार राइडिंग पोजिशन को आरामदायक बनाता है. कुल मिलाकर इसका लुक क्लासिक और मॉडर्न का अच्छा मेल दिखाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Goan Classic 350 का इंजन
इंजन की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. बाइक में वही भरोसेमंद 349 सीसी का एयर-ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है. यह इंजन 6,100 आरपीएम पर 20.2 bhp की पावर देता है. 4,000 आरपीएम पर 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। यह सेटअप शहर और हाईवे दोनों के लिए संतुलित राइडिंग अनुभव देता है.

कीमत की बात करें तो कलर ऑप्शन के हिसाब से इसमें फर्क रखा गया है. शैक ब्लैक और पर्पल हेज कलर की एक्स-शोरूम कीमत 2,19,787 रुपये है. वहीं ट्रिप टील ग्रीन और रेव रेड एंट कलर की कीमत 2,22,593 रुपये रखी गई है. स्टाइल, फीचर्स और रॉयल एनफील्ड की पहचान को देखते हुए यह बाइक बॉबर सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आती है.

ये भी पढ़ें: भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और टेक्नोलॉजी पर होगी बात

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

goan classic 350

Trending news

मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
BMC Chunav 2026
मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
Supreme Court
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
amit shah
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
Child Electrocuted Train
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
'आपके चाचा करते हैं बेहतर मिमिक्री...' सीएम फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज
BMC elections
'आपके चाचा करते हैं बेहतर मिमिक्री...' सीएम फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज
पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख
Palak Paneer
पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख
'रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित...' जर्मन चांसलर के बयान पर भारत ने साफ किया रुख
India-Germany relations
'रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित...' जर्मन चांसलर के बयान पर भारत ने साफ किया रुख
बंगाल में लौटा निपाह वायरस! जान लें कितना है खतरनाक, 75% तक बना रहता मौत का खतरा
Nipah Virus Returns
बंगाल में लौटा निपाह वायरस! जान लें कितना है खतरनाक, 75% तक बना रहता मौत का खतरा
नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स अब बन गया है रिफॉर्म एक्सप्रेस: PM मोदी
PM Modi
नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स अब बन गया है रिफॉर्म एक्सप्रेस: PM मोदी
जर्मनी ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे, बिना ट्रांजिट वीजा होगी यात्रा
Germany Visa Free Transit
जर्मनी ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे, बिना ट्रांजिट वीजा होगी यात्रा