Royal Enfield Guerrilla 450 अब नए कलर ऑप्शन में हुई पेश, जानें कितनी है कीमत

Royal Enfield Guerrilla 450: रॉयल एनफील्ड ने गुरिल्ला 450 में एक नया पेंट स्कीम जोड़ा है. अपडेटेड पेंट, शैडो ऐश, वाली इस मोटरसाइकिल का अनावरण पुणे में तपस्वी रेसिंग के साथ साझेदारी में ब्रांड के GRRR नाइट्स X अंडरग्राउंड इवेंट में किया गया. इस डुअल-टोन पेंट वाली बाइक की शुरुआती कीमत 2.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होगी. निर्माता द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार, यह मोटरसाइकिल डैश और ट्रिपर डैश, दोनों वेरिएंट में उपलब्ध होगी.

डिटेल्स की बात करें तो, नई पेंट स्कीम में ऑलिव ग्रीन रंग का टैंक शामिल है जिसके साथ ब्लैक-आउट डिटेलिंग है. ब्रांड के अनुसार, इसका उद्देश्य मोटरसाइकिल के मस्कुलर डिज़ाइन को निखारना है. इसके अलावा, यह बाइक ब्रावा ब्लू, येलो रिबन, गोल्ड डिप, प्लाया ब्लैक, पिक्स ब्रॉन्ज़ और स्मोक सिल्वर रंग विकल्पों में उपलब्ध है.

यह बाइक अभी भी 2.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है. इसमें वही पावरट्रेन है जो पहले जैसा ही है. दूसरे शब्दों में, इसमें हिमालयन मॉडल वाला ही लिक्विड-कूल्ड, 452 सीसी 'शेरपा 450' इंजन लगा है. गुरिल्ला 450 में, यह 8,000 आरपीएम पर 40 एचपी और 5,500 आरपीएम पर 40 एनएम उत्पन्न करता है, हालाँकि रॉयल एनफील्ड का कहना है कि इसकी ट्यूनिंग और गियरिंग को गुरिल्ला के अनुसार किया गया है.

इस बाइक में 43 मिमी टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स हैं जो 140 मिमी व्हील ट्रैवल प्रदान करते हैं और पीछे 150 मिमी ट्रैवल वाला मोनो-शॉक ब्रेक दिया गया है. ब्रेकिंग के लिए, इसमें आगे की तरफ डबल पिस्टन कैलिपर के साथ 310 मिमी वेंटिलेटेड डिस्क और पीछे की तरफ सिंगल पिस्टन के साथ 270 मिमी सिंगल डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. सुरक्षा बढ़ाने के लिए, निर्माता ने इसमें डुअल-चैनल ABS भी दिया है. बाइक 17 इंच के मिश्र धातु पहियों के साथ 120/70 R17 (आगे) और 160/60 R17 (पीछे) आकार के CEAT टायरों से लैस है.