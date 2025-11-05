Advertisement
trendingNow12989258
Hindi Newsऑटोमोबाइल

रॉयल एनफील्ड ने चलाया 'काला जादू': उतार दिया हिमालयन 450 का ये जोरदार एडिशन

Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black: इस नई बाइक की आधिकारिक लॉन्च की तारीख का खुलासा होना बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि यह नवंबर 2025 के अंत तक बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 05, 2025, 10:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रॉयल एनफील्ड ने चलाया 'काला जादू': उतार दिया हिमालयन 450 का ये जोरदार एडिशन

Royal Enfield Himalayan 450: एडवेंचर बाइकिंग की दुनिया में एक नया रोमांच जुड़ने वाला है. लोकप्रिय रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 को एक रैली-थीम वाले अवतार में पेश किया गया है, जिसे नाम दिया गया है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 माना ब्लैक. यह नया वेरिएंट न सिर्फ एक स्पोर्टी काली रंग योजना में आता है, बल्कि इसमें कई अतिरिक्त एक्सेसरीज़ भी जोड़ी गई हैं जो इसे ऑफ-रोड के लिए और भी सक्षम बनाती हैं.

इस नई बाइक की आधिकारिक लॉन्च की तारीख का खुलासा होना बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि यह नवंबर 2025 के अंत तक बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी. माना जा रहा है कि रॉयल एनफील्ड गोवा में 21 से 23 नवंबर, 2025 तक होने वाले मोटरवर्स 2025 इवेंट के दौरान इसकी कीमतों की घोषणा कर सकती है. लॉन्च होने पर, इस रैली-केंद्रित हिमालयन की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 3.5 लाख रुपये होने की संभावना है.

माना ब्लैक: क्या यह वाकई स्टैंडर्ड हिमालयन से बेहतर है?
माना ब्लैक वेरिएंट में रैली से प्रेरित रियर प्रोफाइल और एक लंबी और सपाट सीट दी गई है, जो कठिन रास्तों पर बेहतर नियंत्रण प्रदान कर सकती है. इसमें एल्युमीनियम ब्रेस के साथ फुल-लेंथ ब्लैक नकल गार्ड्स और एक नया लाइसेंस प्लेट होल्डर भी मिलता है. एक महत्वपूर्ण अंतर इसकी सीट की ऊंचाई में है: रैली संस्करण की सीट की ऊंचाई 825 मिमी है (हालांकि यह स्टैंडर्ड मॉडल की तरह ही उल्लेखित है, रैली-थीम वाली सीट इसे लंबी सवारी के लिए अलग बना सकती है). सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका कर्ब वेट 195 किलोग्राम है, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से 1 किलोग्राम हल्का बनाता है. वजन में यह कमी ऑफ-रोडिंग के दौरान एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण फायदा दे सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बुलेट प्रेमियों के लिए एक शाही सरप्राइज
इसी बीच, रॉयल एनफील्ड ने ईआईसीएमए 2025 में एक और बड़ा खुलासा किया है: रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 जल्द ही आ रही है. यह मोटरसाइकिल परीक्षित और भरोसेमंद 648cc पैरेलल-ट्विन इंजन द्वारा संचालित होगी, जो 47 bhp की शक्ति और 52.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है. स्टाइलिंग के मामले में, यह बुलेट 350 के क्लासिक लुक को बरकरार रखती है, जिसमें क्रोम हुड के साथ गोलाकार एलईडी हेडलैंप और एक टियरड्रॉप-आकार का मेटल टैंक शामिल है.

बेहतर राइडिंग अनुभव के लिए, बुलेट 650 को फ्रंट में 120 मिमी ट्रैवल के साथ शोवा टेलिस्कोपिक फोर्क और रियर में 112 मिमी ट्रैवल के साथ ट्विन शॉक सस्पेंशन से लैस किया गया है. यह नई बाइक दो आकर्षक रंग विकल्पों - ब्लैक (काला) और ब्लू (नीला) में पेश की जाएगी. बुलेट 650 का आना क्लासिक क्रूजर सेगमेंट में एक नई हलचल पैदा करने के लिए तैयार है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

royal enfield himalayan 450

Trending news

टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
Congress News
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
Supreme Court
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
#heavy rain
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा,
Kerala
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा, "पहली बीवी को.."
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
Snowfall
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
Sudarsan Pattnaik
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
Maharashtra news
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात