रॉयल एनफील्ड ने चलाया 'काला जादू': उतार दिया हिमालयन 450 का ये जोरदार एडिशन

Royal Enfield Himalayan 450: एडवेंचर बाइकिंग की दुनिया में एक नया रोमांच जुड़ने वाला है. लोकप्रिय रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 को एक रैली-थीम वाले अवतार में पेश किया गया है, जिसे नाम दिया गया है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 माना ब्लैक. यह नया वेरिएंट न सिर्फ एक स्पोर्टी काली रंग योजना में आता है, बल्कि इसमें कई अतिरिक्त एक्सेसरीज़ भी जोड़ी गई हैं जो इसे ऑफ-रोड के लिए और भी सक्षम बनाती हैं.

इस नई बाइक की आधिकारिक लॉन्च की तारीख का खुलासा होना बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि यह नवंबर 2025 के अंत तक बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी. माना जा रहा है कि रॉयल एनफील्ड गोवा में 21 से 23 नवंबर, 2025 तक होने वाले मोटरवर्स 2025 इवेंट के दौरान इसकी कीमतों की घोषणा कर सकती है. लॉन्च होने पर, इस रैली-केंद्रित हिमालयन की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 3.5 लाख रुपये होने की संभावना है.

माना ब्लैक: क्या यह वाकई स्टैंडर्ड हिमालयन से बेहतर है?

माना ब्लैक वेरिएंट में रैली से प्रेरित रियर प्रोफाइल और एक लंबी और सपाट सीट दी गई है, जो कठिन रास्तों पर बेहतर नियंत्रण प्रदान कर सकती है. इसमें एल्युमीनियम ब्रेस के साथ फुल-लेंथ ब्लैक नकल गार्ड्स और एक नया लाइसेंस प्लेट होल्डर भी मिलता है. एक महत्वपूर्ण अंतर इसकी सीट की ऊंचाई में है: रैली संस्करण की सीट की ऊंचाई 825 मिमी है (हालांकि यह स्टैंडर्ड मॉडल की तरह ही उल्लेखित है, रैली-थीम वाली सीट इसे लंबी सवारी के लिए अलग बना सकती है). सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका कर्ब वेट 195 किलोग्राम है, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से 1 किलोग्राम हल्का बनाता है. वजन में यह कमी ऑफ-रोडिंग के दौरान एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण फायदा दे सकती है.

बुलेट प्रेमियों के लिए एक शाही सरप्राइज

इसी बीच, रॉयल एनफील्ड ने ईआईसीएमए 2025 में एक और बड़ा खुलासा किया है: रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 जल्द ही आ रही है. यह मोटरसाइकिल परीक्षित और भरोसेमंद 648cc पैरेलल-ट्विन इंजन द्वारा संचालित होगी, जो 47 bhp की शक्ति और 52.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है. स्टाइलिंग के मामले में, यह बुलेट 350 के क्लासिक लुक को बरकरार रखती है, जिसमें क्रोम हुड के साथ गोलाकार एलईडी हेडलैंप और एक टियरड्रॉप-आकार का मेटल टैंक शामिल है.

बेहतर राइडिंग अनुभव के लिए, बुलेट 650 को फ्रंट में 120 मिमी ट्रैवल के साथ शोवा टेलिस्कोपिक फोर्क और रियर में 112 मिमी ट्रैवल के साथ ट्विन शॉक सस्पेंशन से लैस किया गया है. यह नई बाइक दो आकर्षक रंग विकल्पों - ब्लैक (काला) और ब्लू (नीला) में पेश की जाएगी. बुलेट 650 का आना क्लासिक क्रूजर सेगमेंट में एक नई हलचल पैदा करने के लिए तैयार है.