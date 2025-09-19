ब्रिटिश आर्मी करने जा रही है Royal Enfield बाइक्स का इस्तेमाल, इस काम में होंगी यूज

British Army Feet: रॉयल एनफील्ड की यूनाइटेड किंगडम में मौजूद ब्रांच ने ब्रिटिश सेना के साथ एक नई स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया है. इस कोलैब के तहत कंपनी सैनिकों को प्रशिक्षण के लिए चार हिमालयन 450 मोटरसाइकिलें देगी. विशेष रूप से, कंपनी ने ब्रिटिश आर्मी मोटराइज्ड एडवेंचर (AMA) ग्रुप को विभिन्न प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के लिए मोटरसाइकिलें दी हैं. यह पहला मौका नहीं है जब ब्रिटिश आर्मी ने रॉयल एनफील्ड बाइक्स का इस्तेमाल किया हो, इससे पहले 10 सितंबर को थ्रक्सटन सर्किट में आर्मी मोटरस्पोर्ट डे के लिए पहले ही ऐसा किया जा चुका है.

ब्रिटिश सेना 1914 से रॉयल एनफील्ड मशीनों पर निर्भर रही है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य-डिज़ाइन की गई मोटरसाइकिलें, साइकिलें, जनरेटर और एयरक्राफ्ट गन प्रेडिक्टर शामिल हैं. इसमें फ्लाइंग फ्ली बाइक भी शामिल है, जिसका ब्रिटिश सेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसका इस्तेमाल पूरे युद्ध के दौरान किया गया था.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 अपनी ऑफ-रोड क्षमताओं और मध्यम-भार वाले एडवेंचर टूरर डिज़ाइन के कारण ब्रिटिश सेना की ज़रूरतों के अनुकूल है. इसकी परफॉर्मेंस को 452 सीसी सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन का साथ मिलता है जो 8,000 आरपीएम पर 39 एचपी और 5,500 आरपीएम पर 40 एनएम उत्पन्न करता है. इसकी ताकत इसके पर्याप्त मिड-रेंज टॉर्क में निहित है, जो आरामदायक और सुचारु परफॉर्मेंस प्रदान करता है, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए आदर्श है.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 एक स्टील ट्विन-स्पर ट्यूबलर फ्रेम पर बनी है जिसमें ट्विन-साइडेड स्विंगआर्म का इस्तेमाल किया गया है, और इसे शोवा से प्राप्त एक बिल्कुल नए सस्पेंशन सिस्टम से जोड़ा गया है, जिसमें 43 मिमी अपसाइड-डाउन फोर्क्स और एक लिंक-टाइप रियर मोनोशॉक शामिल है, जो आगे और पीछे 200 मिमी का ट्रैवल प्रदान करता है. ब्रेकिंग सिस्टम में अपग्रेडेड रोटर्स हैं, जो आगे की तरफ 320 मिमी और पीछे की तरफ 270 मिमी के हैं.