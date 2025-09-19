ब्रिटिश आर्मी करने जा रही है Royal Enfield बाइक्स का इस्तेमाल, इस काम में होंगी यूज
Advertisement
trendingNow12928180
Hindi Newsऑटोमोबाइल

ब्रिटिश आर्मी करने जा रही है Royal Enfield बाइक्स का इस्तेमाल, इस काम में होंगी यूज

British Army Feet: रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 अपनी ऑफ-रोड क्षमताओं और मध्यम-भार वाले एडवेंचर टूरर डिज़ाइन के कारण ब्रिटिश सेना की ज़रूरतों के अनुकूल है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 09:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ब्रिटिश आर्मी करने जा रही है Royal Enfield बाइक्स का इस्तेमाल, इस काम में होंगी यूज

British Army Feet: रॉयल एनफील्ड की यूनाइटेड किंगडम में मौजूद ब्रांच ने ब्रिटिश सेना के साथ एक नई स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया है. इस कोलैब के तहत कंपनी सैनिकों को प्रशिक्षण के लिए चार हिमालयन 450 मोटरसाइकिलें देगी.  विशेष रूप से, कंपनी ने ब्रिटिश आर्मी मोटराइज्ड एडवेंचर (AMA) ग्रुप को विभिन्न प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के लिए मोटरसाइकिलें दी हैं. यह पहला मौका नहीं है जब ब्रिटिश आर्मी ने रॉयल एनफील्ड बाइक्स का इस्तेमाल किया हो, इससे पहले 10 सितंबर को थ्रक्सटन सर्किट में आर्मी मोटरस्पोर्ट डे के लिए पहले ही ऐसा किया जा चुका है. 

ब्रिटिश सेना 1914 से रॉयल एनफील्ड मशीनों पर निर्भर रही है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य-डिज़ाइन की गई मोटरसाइकिलें, साइकिलें, जनरेटर और एयरक्राफ्ट गन प्रेडिक्टर शामिल हैं. इसमें फ्लाइंग फ्ली बाइक भी शामिल है, जिसका ब्रिटिश सेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसका इस्तेमाल पूरे युद्ध के दौरान किया गया था.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 अपनी ऑफ-रोड क्षमताओं और मध्यम-भार वाले एडवेंचर टूरर डिज़ाइन के कारण ब्रिटिश सेना की ज़रूरतों के अनुकूल है. इसकी परफॉर्मेंस को 452 सीसी सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन का साथ मिलता है जो 8,000 आरपीएम पर 39 एचपी और 5,500 आरपीएम पर 40 एनएम उत्पन्न करता है. इसकी ताकत इसके पर्याप्त मिड-रेंज टॉर्क में निहित है, जो आरामदायक और सुचारु परफॉर्मेंस प्रदान करता है, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए आदर्श है.

Add Zee News as a Preferred Source

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 एक स्टील ट्विन-स्पर ट्यूबलर फ्रेम पर बनी है जिसमें ट्विन-साइडेड स्विंगआर्म का इस्तेमाल किया गया है, और इसे शोवा से प्राप्त एक बिल्कुल नए सस्पेंशन सिस्टम से जोड़ा गया है, जिसमें 43 मिमी अपसाइड-डाउन फोर्क्स और एक लिंक-टाइप रियर मोनोशॉक शामिल है, जो आगे और पीछे 200 मिमी का ट्रैवल प्रदान करता है. ब्रेकिंग सिस्टम में अपग्रेडेड रोटर्स हैं, जो आगे की तरफ 320 मिमी और पीछे की तरफ 270 मिमी के हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

royal enfield himalayan 450

Trending news

पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
;