Royal Enfield Himalayan 750 की जबरदस्त टेस्टिंग शुरू! धांसू फीचर्स का खुलासा, लॉन्च से पहले मचा हलचल
Royal Enfield Himalayan 750 की जबरदस्त टेस्टिंग शुरू! धांसू फीचर्स का खुलासा, लॉन्च से पहले मचा हलचल

Royal Enfield: Royal Enfield के नए बाइक Royal Enfield Himalayan 750 का टेस्टिंग शुरू हो चुका है, इस शानदार बाइक को जल्द ही मार्केट में लॉन्च भी किया जा सकता है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 02:01 PM IST
Royal Enfield Himalayan 750 की जबरदस्त टेस्टिंग शुरू! धांसू फीचर्स का खुलासा, लॉन्च से पहले मचा हलचल

Royal Enfield Himalayan 750: Royal Enfield अपनी दमदार और आकर्षक डिजाइन के साथ पावरफुल इंजन के लिए भी जाना जाता है, इसी कंपनी की एक बाइक Royal Enfield Himalayan भारत में बहुत फेमस है इस बाइक का यंगस्टर के अंदर बहुत क्रेज है, फिलहाल Royal Enfield अपनी नई बाइक Himalayan 750 को लॉन्च करने के पूरी तैयारी में है जिसके कारण इसकी टेस्टिंग अभी से शुरू हो चुकी है, आज हम इस बाइक के कुछ लीक डिटेल के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि ये बाइक कब तक लॉन्च हो सकता है.

रिपोर्ट्स के अनुसार Royal Enfield Himalayan 750 को टूरिंग सेगमेंट में लॉन्‍च करने की तैयारी कर रही है. टेस्टिंग के दौरान इसके कुछ फीचर्स की जानकारी लीक हो चूकी है, आज हम आपको इस बाइक के लीक हुए फीचर्स के बारे में बताएंगे, इस लीक के मुताबिक इसमें वायर स्‍पोक व्‍हील्‍स का ऑप्शन दिया जाएगा साथ ही इसमें गोल आकार का इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर दिया जा सकता है, जो इसके लुक को बेहतर करने का काम कर सकता है, साथ ही इस दमदार बाइक में ब्‍लूटूथ कनेक्‍टिविटी और गूगल मैप नेविगेशन का भी ऑप्शन इस बार से दिया जा सकता है, जो बाइक चलाने वाले लोगों लिए बेहतर हो सकता है, और इसके पहिए की बात करें तो इसमें 19 और 17 इंच के पहिए दिए जाएंगे साथ ही इसमें मोनोशॉक सस्‍पेंशन, यूएसडी फॉर्क्‍स को दिया जा सकता है.

 

Continental GT 650 को भी टक्कर दे सकती है ये बाइक, 648cc के साथ मार्केट में मचा रही है भौकाल, यंगस्टर भी बोले...

 

डिजाइन
Royal Enfield Himalayan 750 के लुक्स या डिजाइन की बात करें तो इसमें पहले से कुछ बदलाव आ सकते हैं इसका लुक पहले से और आकर्षक और स्पोर्टी हो सकता है जो यंगस्टर लोगों को काफी पसंद आता है.

ऑफरोडर
अगर आप ट्रैवलिंग करने के शौकीन हैं और आप पहाड़ी इलाके में जाते रहते हैं तो ये बाइक आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है इस बाइक को प्योर ऑफरोडर बनाया जाएगा, इस बाइक को आप किसी भी तरह के गड्ढे से भरे रोड पर चला सकते हैं , क्योंकि इस बाइक सस्पेंशन और इंजन काफी दमदार है.

इंजन
Royal Enfield Himalayan 750 के इंजन की बात करें तो इसमें कंपनी 750 सीसी की क्षमता का पैरलल ट्विन इंजन दे सकती है साथ हीं इस बाइक को 650 सीसी सेगमेंट से इस बाइक की क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे. जिससे 50 बीएचपी की पावर और 60 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट हो सकता है.

harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको

Royal Enfield Himalayan 750

;