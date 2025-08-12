सबसे किफायती Royal Enfield Hunter 350 में हुआ बड़ा अपडेट, नए कलर और फीचर्स के साथ बाइक्स होंगी और भी खास
Royal enfield hunter 350: रॉयल एनफील्ड ने अपनी सबसे कम कीमत वाली बाइक को बीते दिनों अपग्रेडेड मॉडल 2025 हंटर 350 को भारतीय बाजार में पेश किया गया है. कंपनी ने इस बाइक को 7 कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया है. जो GenZ को काफी ज्यादा लुभाएगी.

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 12, 2025, 06:28 PM IST
2025 Royal Enfield HUNTER 350 New Color Launched: भारत में आज भी लोग मोटरसाइकिल को खरीदा खूब पसंद करते हैं. आज के युवाओं को रॉयल एनफील्ड की बाइक खूब पसंद आती है. इस बाइक का दमदार लुक और स्टाइल  लोगों को अपनी और आकर्षित करता है. रॉयल एनफील्ड बीते दिनों हंटर 350 को अपग्रेड कर भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. इस बाइक में आपको 7 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं. हालांकि कंपनी ने हंटर 35 को एक नए कलर के साथ बाइक को पेश किया है, जो कि ग्रेफाइट ग्रे कलर है. इस नए रंग के हंटर की एक्स शोरूम कीमत 1, 76,750 रुपये हैं. आइए जानते हैं हंटर 350 के फीचर्स, माइलेज के बारे में.

रॉयल एनफील्ड ने हंटर 350 को 7 कलर ऑप्शन के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च  किया है. रॉयल एनफील्ड ने साल 2025 में ही हंटर 350 को अपग्रेड किया था. उस समय भी तीन नए कलर ऑप्शन को जोड़ा था. जैसे- रियो वाइट, टोक्यो ब्लैक और लंदन रेड कलर थे. हालांकि रॉयल एनफील्ड ने  बीते दिनों  हंटर 350 को अपग्रेड कर 2025 मॉडल को लॉन्च किया है. 

यह भी पढ़ें: KTM ने अपनी नई बाइक का टीजर किया जारी, जानिए कब देगी भारतीय सड़कों पर दस्तक

इंजन और फीचर्स
इस बाइक में ग्रेफाइट ग्रे और  मैट फिनिश कलर देखने को मिलते हैं, जो एक शानदार लुक देते हैं. इस बाइक में आपको 349 cc का इंजन दिया गया है, जो 20.21 ps का पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक में डिजिटल स्पीडोमीटर एलईडी लाइट, ट्रिपर मोड, टाइप C-USB पोर्ट दिया गया है. वहीं रॉयल एनफील्ड के हंटर 350 में आपको 36.2 kmpl का माइलेज देखने को मिल जाता है.

रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 पहली बाइक है, जो इतने कम कीमत के साथ भारतीय बाजार में बिक रही है.

