650cc सेगमेंट में आ रही है 'सबसे पावरफुल बुलेट'! Royal Enfield करने जा रहा बड़ा धमाका

Royal Enfield Bullet 650: रॉयल एनफील्ड, जो अपनी दमदार और क्लासिक मोटरसाइकिलों के लिए जानी जाती है, अब बड़े और अधिक शक्तिशाली इंजन वाली बाइक्स को तेज़ी से बाज़ार में उतार रही है. कंपनी ने अपनी आइकॉनिक 'बुलेट' को भी 650cc सेगमेंट में लाने की पूरी तैयारी कर ली है. कुछ ही दिन पहले EICMA 2025 में इसे अनवील किया गया है. अब इस मोटरसाइकिल ने गोवा में हुए मोटोवर्स 2025 में भारतीय दर्शकों के सामने अपनी शुरुआत की है.

भारत में कब लॉन्च होगी रॉयल एनफील्ड बुलेट 650?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 के जनवरी 2026 में भारतीय बाज़ार में लॉन्च होने की उम्मीद है. लॉन्च के बाद, यह मोटरसाइकिल कंपनी की अब तक की सबसे शक्तिशाली 'बुलेट' बन जाएगी. यह रॉयल एनफील्ड की सफल 650cc प्लेटफॉर्म पर आधारित बाइक्स की बढ़ती रेंज में शामिल होगी, जिसमें पहले से ही इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल जीटी 650, सुपर मीटिओर 650, शॉटगन 650, क्लासिक 650 और बीयर 650 जैसे मॉडल मौजूद हैं. इसकी अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹3.4 लाख रखी जा सकती है.

बुलेट 650 में क्या खास है?

बुलेट 650 उन ग्राहकों के लिए बनाई गई है जो पुरानी यादों (नॉस्टैल्जिया) और आधुनिक शक्ति का मिश्रण चाहते हैं. यह विज़ुअली अपनी क्लासिक 'बुलेट' डिज़ाइन को बरकरार रखती है— एक सीधी राइडिंग पोज़िशन जो सड़क पर एक दमदार उपस्थिति दर्ज कराती है. इसमें क्लासिक विंग्ड बैज, टियरड्रॉप फ्यूल टैंक पर हाथ से पेंट की गई पिनस्ट्राइप्स, और सिग्नेचर टाइगर-आई पायलट लैंप जैसे आइकॉनिक डिज़ाइन तत्व वापस लाए गए हैं. हालांकि, इसमें क्रोम से सजी रेट्रो-थीम वाली गोल LED हेडलाइट्स और मल्टी-स्पोक व्हील्स जैसे आधुनिक फीचर्स का भी समावेश किया गया है. संक्षेप में, यह नई बुलेट क्लासिक अपील के साथ जबरदस्त पावर का मेल है.

यह लंबी दूरी के लिए कितनी आरामदायक है?रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की पहचान हमेशा से आरामदायक राइडिंग रही है, और बुलेट 650 भी इसी दर्शन का पालन करती है. इस मोटरसाइकिल में एक लंबी और चौड़ी बेंच सीट दी गई है, जो अधिकांश राइडर्स के लिए आरामदायक साबित होगी. इसे एक स्टील ट्यूबलर फ्रेम पर बनाया गया है और यह 19-इंच के फ्रंट और 18-इंच के रियर व्हील्स पर चलती है. इसका वज़न लगभग 243 किलोग्राम है, जो इसे सड़क पर भारी और स्थिर महसूस कराता है. सुरक्षा के लिए, इसमें दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक और डुअल चैनल ABS दिया गया है. इसके अलावा, सुविधा के लिए USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और एलईडी हेडलैंप जैसी सुविधाएँ भी जोड़ी गई हैं.

इंजन और परफॉरमेंस कैसी है?

बुलेट 650 की सबसे बड़ी खासियत इसका वही जांचा-परखा 648 cc पैरेलल-ट्विन इंजन है, जिसका इस्तेमाल इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल जीटी 650 में भी किया जाता है. यह एयर-ऑयल-कूल्ड इंजन 47 bhp की पीक पावर और 52.3 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. यह इंजन बुलेट 350 की तुलना में काफी स्मूथ राइड देने का वादा करता है. इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.