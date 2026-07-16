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भारत में सिर्फ 25 लोग ही खरीद पाएंगे Royal Enfield की सोने जैसी चमचमाती ये बाइक, कीमत और लुक देख हो जाएंगे हैरान!

Royal Enfield Shotgun 650 Rough Crafts Edition: अगर आप बिल्कुल नायाब और प्रीमियम मोटरसाइकिल के दीवाने हैं, तो रॉयल एनफील्ड की नई शॉटगन 650 रफ क्राफ्ट्स एडिशन आपके लिए ही है. ताइवानी कस्टम आर्ट से सजी इस सुपर-एक्सक्लूसिव बाइक की बुकिंग और कीमत की पूरी डिटेल आइए जानते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 16, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:28 PM IST
भारत में सिर्फ 25 लोग ही खरीद पाएंगे Royal Enfield की सोने जैसी चमचमाती ये बाइक, कीमत और लुक देख हो जाएंगे हैरान!
Image Credit: Royal Enfield

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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