/भारत में सिर्फ 25 लोग ही खरीद पाएंगे Royal Enfield की सोने जैसी चमचमाती ये बाइक, कीमत और लुक देख हो जाएंगे हैरान!

अगर आप बुलट लवर हैं लेकिन एक ऐसी बाइक की तलाश में हैं, जो भीड़े से बिल्कुल अलग और यूनीक दिखाई दे? जवाब अगर हां है तो आपकी यह तलाश रॉयल एनफील्ड ने पूरा कर दी है. रॉयल एनफील्ड एक ऐसी बाइक लेकर आई है, जिसे सड़क पर देखते ही लोग रुककर मुड़ने पर मजबूर हो जाएंगे. कंपनी ने अपनी धांसू शॉटगन 650 का रफ क्राफ्ट्स लिमिटेड एडिशन पेश किया है. लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसे चाहकर भी हर कोई नहीं खरीद पाएगा. पूरे भारत में सिर्फ 25 लोग ही इसके मालिक बन सकेंगे. अगर आप भी रॉयल एनफील्ड के इस खास एडिशन को खरीदने चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कितनी है कीमत और क्या है बुकिंग प्रोसेस.
Royal Enfield ने अपनी खास बाइक Shotgun 650 x Rough Crafts एडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं. यह कोई आम मोटरसाइकिल नहीं है, बल्कि एक लिमिटेड-प्रोडक्शन बाइक है. इसे EICMA 2025 और मोटोवर्स 2025 में शोकेस की गई फेमस कस्टम बाइक कैलिबर रॉयल से इंस्पायर होकर बनाया गया है.
इस स्पेशल एडिशन बाइक की एक्स-शोरूम कीमत ₹5.75 लाख तय की गई है. कंपनी पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 100 यूनिट्स ही बेचेगी, जिन्हें बकायदा नंबर्स दिए जाएंगे. सबसे जरूरी बात यह है कि भारतीय मार्केट के लिए कंपनी ने सिर्फ 25 मोटरसाइकिलें ही तय की हैं. यानी भारत में सिर्फ 25 लोग ही इसके खरीद पाएंगे.
इस मोटरसाइकिल को रॉयल एनफील्ड के ग्लोबल ड्रॉप प्रोग्राम के तहत सेल किया जाएगा.
रजिस्ट्रेशन विंडो 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक खुली है.
कहां करें रजिस्टर
अगर आप भी इस बाइक को खरीदना चाहते हैं, तो रॉयल एनफील्ड ऐप या कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं.
सेल की तारीख
भारत में इसकी सेल 30 जुलाई 2026 को शाम 7:00 बजे लाइव होगी. रजिस्ट्रेशन के बाद जो पहले 25 ग्राहक अपनी पेमेंट और खरीदारी पूरी करेंगे, यह बाइक उन्हीं की हो जाएगी.
रॉयल एनफील्ड की इस लिमिटेड एडिशन को ताइवान के मशहूर कस्टम मोटरसाइकिल बिल्डर रफ क्राफ्ट्स के साथ मिलकर तैयार किया गया है.
बाइक में ग्लॉस जेट ब्लैक और मैट स्टेल्थ ब्लैक का शानदार कॉम्बिनेशन दिया गया है. इस पर हाथ से फिनिश की गई गोल्डन लीफ पट्टियां और ग्रे डिटेलिंग देखने को मिलती है.
फ्यूल टैंक पर ब्रास यानी पीतल से बना रफ क्राफ्ट्स का कोलैबोरेशन बैज लगाया गया है, जिस पर बाइक का यूनिक नंबर लिखा होगा.
इन फीचर्स के अलावा इसमें गोल्ड-फिनिश्ड अपसाइड-डाउन फॉर्क इनर ट्यूब्स, कंट्रास्ट-कट अलॉय व्हील्स, ब्लैक बार-एंड मिरर्स और एक प्रीमियम क्विल्टेड लेदर सीट दी गई है.
इसके साथ ही हर खरीदार को कैलिबर रॉयल के स्केच वाली एक नम्बर्ड आर्टवर्क यानी पेंटिंग भी मिलेगी, जिस पर रफ क्राफ्ट्स के फाउंडर विंस्टन येह के सिग्नेचर होंगे.
दिखने में भले ही यह बाइक एकदम अलग और प्रीमियम लगती है, लेकिन इसके मैकेनिकल पार्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें स्टैंडर्ड शॉटगन 650 वाला ही 648cc का पैरेलल-ट्विन, एयर/ऑयल-कूर्ल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 47bhp की पावर और 52.3Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.
रॉयल एनफील्ड की इस बाइक में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए यह रफ क्राफ्ट्स एडिशन मुख्य रूप से उन कलेक्टर्स और बाइक प्रेमियों के लिए है, जो एक रेयर और फैक्ट्री-बिल्ट स्पेशल एडिशन बाइक अपने गैरेज का हिस्सा बनाना चाहते हैं.