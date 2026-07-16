/भारत में सिर्फ 25 लोग ही खरीद पाएंगे Royal Enfield की सोने जैसी चमचमाती ये बाइक, कीमत और लुक देख हो जाएंगे हैरान!

अगर आप बुलट लवर हैं लेकिन एक ऐसी बाइक की तलाश में हैं, जो भीड़े से बिल्कुल अलग और यूनीक दिखाई दे? जवाब अगर हां है तो आपकी यह तलाश रॉयल एनफील्ड ने पूरा कर दी है. रॉयल एनफील्ड एक ऐसी बाइक लेकर आई है, जिसे सड़क पर देखते ही लोग रुककर मुड़ने पर मजबूर हो जाएंगे. कंपनी ने अपनी धांसू शॉटगन 650 का रफ क्राफ्ट्स लिमिटेड एडिशन पेश किया है. लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसे चाहकर भी हर कोई नहीं खरीद पाएगा. पूरे भारत में सिर्फ 25 लोग ही इसके मालिक बन सकेंगे. अगर आप भी रॉयल एनफील्ड के इस खास एडिशन को खरीदने चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कितनी है कीमत और क्या है बुकिंग प्रोसेस.