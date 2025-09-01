कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट बाइक: Royal Enfield Super Meteor 650 vs Continental GT 650, जानें कौन है बेहतर

Super Meteor 650 VS Continental GT 650: अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आप एक बेहतरीन बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं. ताकि कॉलेज में हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहे. लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन-सी बाइक बेस्ट होगी तो आज हम आपको इस स्टोरी में 2 बाइक के बारे में बताएंगे. हम जिस बाइक की बात कर रहे हैं, वो Royal Enfield Super Meteor 650 और Continental GT 650 है. आज हम आपको इस स्टोरी में दोनों बाइक के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे, जिसके बाद आप बड़ी आसानी से अपने लिए एक बाइक खरीद सकते हैं.

Royal Enfield Super Meteor 650 और Continental GT 650 फीचर्स और इंजन

Royal Enfield Super Meteor 650 बाइक के फीचर्स की बात करें, तो इस बाइक में डुअल चैनल ABS, फ्रंट डिस्क, सेमी डिजिटल कंसोल, LED हेडलाइट, LED DRLs, और साड़ी गार्ड जैसे फीचर्स दिए गए है. इस बाइक के इंजन की बात करें, तो इसमें 648 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 46.3 bhp की पावर और 52.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक की टॉप स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है. Royal Enfield की इस बाइक का कर्ब वजन 241 किलोग्राम है.

वहीं Continental GT 650 के फीचर्स की बात करें, तो इस बाइक में डुअल चैनल ABS, फ्रंट डिस्क, हैलोजन हेडलाइट, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और डिजिटल ओडोमीटर जैसे फीचर्स को दिया गया है. Continental GT 650 बाइक में 648 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 47 bhp की पावर और 52 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक का कर्ब वजन 211 किलोग्राम है. GT 650 में 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है.

Royal Enfield Super Meteor 650 और Continental GT 650 का माइलेज और कीमत

Continental GT 650 बाइक के माइलेज की बात करें, तो कंपनी इस बाइक पर 25 kmpl का माइलेज देने का दावा करती है. इस बाइक को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 3,25,653 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. वहीं Royal Enfield Super Meteor 650 की कीमत की बात करें, तो यह बाइक (एक्स-शोरूम) 3,71,767 रुपये है. कंपनी इस बाइक पर 23.7 kmpl का माइलेज मिलता है.