कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट बाइक: Royal Enfield Super Meteor 650 vs Continental GT 650, जानें कौन है बेहतर
Advertisement
trendingNow12904836
Hindi Newsऑटोमोबाइल

कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट बाइक: Royal Enfield Super Meteor 650 vs Continental GT 650, जानें कौन है बेहतर

Royal Enfield Super Meteor 650 VS Continental GT 650: आज हम आपको इस स्टोरी Royal Enfield Super Meteor 650 और Continental GT 650 के बारे में बताएंगे कि आपको कौन-सी बाइक खरीदनी चाहिए आइए जानते हैं इसके बारे में.

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Sep 01, 2025, 03:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट बाइक: Royal Enfield Super Meteor 650 vs Continental GT 650, जानें कौन है बेहतर

Super Meteor 650 VS Continental GT 650: अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आप एक बेहतरीन बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं.  ताकि कॉलेज में हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहे.  लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन-सी बाइक बेस्ट होगी तो आज हम आपको इस स्टोरी में 2 बाइक के बारे में बताएंगे. हम जिस बाइक की बात कर रहे हैं, वो Royal Enfield Super Meteor 650 और Continental GT 650 है. आज हम आपको इस स्टोरी में दोनों बाइक के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे, जिसके बाद आप बड़ी आसानी से अपने लिए एक बाइक खरीद सकते हैं.

fallback

Royal Enfield Super Meteor 650 और Continental GT 650 फीचर्स और इंजन

Royal Enfield Super Meteor 650 बाइक के फीचर्स की बात करें, तो इस बाइक में डुअल चैनल ABS, फ्रंट डिस्क, सेमी डिजिटल कंसोल, LED हेडलाइट, LED DRLs, और साड़ी गार्ड जैसे फीचर्स दिए गए है. इस बाइक के इंजन की बात करें, तो इसमें 648 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 46.3 bhp की पावर और 52.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक की टॉप स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है. Royal Enfield की इस बाइक का कर्ब वजन 241 किलोग्राम है. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

वहीं  Continental GT 650 के फीचर्स की बात करें, तो इस बाइक में डुअल चैनल ABS, फ्रंट डिस्क, हैलोजन हेडलाइट, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और डिजिटल ओडोमीटर जैसे फीचर्स को दिया गया है. Continental GT 650 बाइक में 648 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 47 bhp की पावर और 52 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक का कर्ब वजन 211 किलोग्राम है. GT 650 में 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: Ather ने ट्रिपल क्रूज कंट्रोल के साथ पेश किया पहला स्कूटर, जानें फीचर्स और रेंज

Royal Enfield Super Meteor 650 और Continental GT 650 का माइलेज और कीमत

Continental GT 650 बाइक के माइलेज की बात करें, तो कंपनी इस बाइक पर 25 kmpl का माइलेज देने का दावा करती है. इस बाइक को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 3,25,653 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. वहीं Royal Enfield Super Meteor 650 की कीमत की बात करें, तो यह बाइक (एक्स-शोरूम) 3,71,767 रुपये है. कंपनी इस बाइक पर 23.7 kmpl का माइलेज मिलता है.

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

royal enfield super meteor 650 vs continental gt 650Auto News Hindi

Trending news

बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
BJP
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया आरोप
Voter Adhikari Yatra
वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया आरोप
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
Bombay High Court
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
India America news
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
2025 sco summit in china
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
Piyush Goyal visit Lalbaugcha Raja
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
Hongqi l5
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
earthquake
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
Maharashtra
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
;