Mohan Bhagwat Birthday: RSS प्रमुख मोहन भागवत के काफिले में चलती है ये धाकड़ SUV, जानें कीमत और खासियत
Mohan Bhagwat Birthday: RSS प्रमुख मोहन भागवत के काफिले में चलती है ये धाकड़ SUV, जानें कीमत और खासियत

RSS chief Mohan Bhagwat Birthday: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का आज 75वां जन्मदिन है और इस मौके पर आज हम आपको उनके काफिले में चलने वाली एक धाकड़ एसयूवी के बारे में बताने जा रहे हैं. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 01:35 PM IST
Mohan Bhagwat Birthday: RSS प्रमुख मोहन भागवत के काफिले में चलती है ये धाकड़ SUV, जानें कीमत और खासियत

RSS chief Mohan Bhagwat Birthday: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का आज 75वां जन्मदिन है. Mohan Bhagwat 21 मार्च 2009 को आरएसएस के सरसंघचालक (प्रमुख) के रूप में चुना गया था. वह के.बी. हेडगेवार और एम.एस. गोलवलकर के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व करने वाले सबसे युवा नेताओं में से एक हैं. आपको बता दें कि मोहन भागवत को सुरक्षा कारणों के चलते एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफिले में चलना पड़ता है. वो अगल-अगल गाड़ियों में सफर करते हुए देखे जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको उनके काफिले की एक ऐसी दमदार एसयूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारतीयों की भी पसंदीदा है. 

यह भी पढ़ें: Triber Facelift: महज 5.7 लाख की 7 सीटर कार, जीएसटी रेट कम होते ही ग्राहकों की हुई मौज

कौन सी है ये एसयूवी 

मोहन भागवत के काफिले में जिस एसयूवी को देखा जा चुका है उसका नाम महिंद्रा स्कॉर्पियो है. इस एसयूवी का बेस मॉडल Z2 (पेट्रोल) है. एसयूवी की दमदार खासियतों के बारे में बता देते हैं. आपको बता दें कि मोहन भागवत के काफिले में टोयोटा इनोवा भी देखी जा चुकी है. 

इंजन और पावरट्रेन

अगर बात करें बेस मॉडल के इंजन की तो Z2 वेरिएंट में में 2.0L mHawk टर्बो-पेट्रोल इंजन है जो 5000 RPM पर 149.14 kW का मैक्सिमम पावर और 1750-3000 RPM पर 370 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. इसमें ग्राहकों को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है. 

एक्सटीरियर

LED हेडलैंप्स
LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs)
17-इंच स्टील व्हील्स
ब्लैक फ्रंट और रियर बम्पर
रियर स्पॉयलर

यह भी पढ़ें: Honda Cars पर अब तक का सबसे बंपर डिस्काउंट, कार खरीद पर होगी 95,500 की बचत

इंटीरियर

ब्लैक फ्रॉब्रिक सीट्स
मैन्युअल एयर कंडीशनिंग
4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम
मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील
इलेक्ट्रिक विंडो
सेंट्रल लॉकिंग
डुअल एयरबैग
ABS with EBD
रियर पार्किंग सेंसर

कितनी है कीमत 

महिंद्रा स्कॉर्पियो के बेस मॉडल की कीमत 13.99 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 25.62L एक्स-शोरूम तक जाती है. 

 

