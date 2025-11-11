Advertisement
बाइक जितना सस्ता सफ़र: ये कारें देती हैं सबसे 'धुआंधार' माइलेज, जेब पर नहीं पड़ता ज़रा भी बोझ!

Best Mileage Cars: अगर आपको पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की चिंता सताए जा रही है तो आप इन कारों को खरीद कर सबसे तगड़ा माइलेज एक्सपीरियंस कर सकते हैं और हर महीने हजारों की बचत कर सकते हैं.  

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 11, 2025, 05:45 PM IST
Best Mileage Cars: आज के दौर में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, कार सखरीदना एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे रोज चालाना एक चुनौती बन जाता है. यही वजह है कि ग्राहक अब ऐसी कारों की तलाश में हैं, जिनका रनिंग कॉस्ट (चलाने का खर्च) लगभग एक किफायती मोटरसाइकिल जितना हो. यह सपना अब हाइब्रिड और विशेष रूप से सीएनजी (CNG) कारों की बदौलात सच हो चुका है. कुछ कारें इतनी बेहतरीन माइलेज देती हैं कि उनका प्रांति किलोमीटर खर्च एक बाइक के खर्च से भी कम आता है.

CNG और माइल्ड-हाइब्रिड कारें 

माइलेज के मामले में, सीएनजी (CNG) कारें बिना किसी शक के सबसे आगे हैं. सीएनजी, पेट्रोल की तुलना में बहुत सस्ती होती है और प्रति किलोग्राम 30 किलोमीटर से अधिक का माइलेज देती है. उदाहरण के लिए, Maruti Suzuki Celerio CNG 34.43 किमी/किलो और WagonR CNG 34.05 किमी/किलो तक का माइलेज देती हैं. इसका सीधा मतलब है कि यह कारें 22 से ₹३ प्रति किलोमीटर के स्वार्च पर चलती हैं, जो कि 60-70 किमी/लीटर माइलेज देने वाली बाइक के खर्च के आस-पास या उससे भी कम है.

माइलेज की दौड़ में आगे रहने वाली टीप कारें

Maruti Suzuki Celerio/WagonR (CNG): ये दोनों कारें न सिर्फ सस्ती है, बल्कि 34 किमी/किलो से अधिक का माइलेज देकर रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सबसे किफायती मानी जाती है.

Maruti Suzuki Dzine (CNG): यह देश की नंबर-1 बिकने वाली कॉम्पैक्ट सेहान में से एक है, जो CNG पर 33 किमी/किलो से ज्यादा का माइलेज देती है. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो सेडान का कम्फर्ट और वाहक का खर्च चाहते हैं.

Tata Tiago/Tigor (CNG): टाटा की ये गाड़ियां अपनी मजबूती (सेफ्टी रेटिंग) के साथ-साथ 26.49 किमी/ किलो का अच्छा माहलेोज देती हैं.

हाइब्रिड टेक्नोलॉजी

अगर आप SUV या प्रीमियम सेडान चाहते हैं और CNG नहीं लगवाना चाहते, तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (Strong Hybrid) टेक्नोलॉजी आपकी मदद करती है. इस तकनीक में कार पेट्रोल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक मोटर का भी इस्तेमाल करती है.

Toyota Urban Cruiser Hyryder / Maruti Suzuki Grand Vitara (Strong Hybrid): 4 SUV 27.97 किमी/लीटर तक का माइलेज देती हैं. SUV के आकार और पॉवर को देखते हुए यह माइलेज अद्भुत है. जो रनिंग कॉस्ट को काफी कम कर देता है.

Honda City Hybrid: यह प्रीमियम सेडान भी लगभग 26.5 किमी/लीटर का शानदार माइलेज देती है, जो एक लक्जरी कार में बाइक जितना खर्च सुनिश्चित करता है.

कौन सा रास्ता चुनें?

निष्कर्ष यह है कि कार को बाइक की तरह किफायती बनाने के लिए दो मुख्य रास्ते हैं: पहला और सबसे सस्ता CNG (खासकर छोटी हैचबैक और कॉम्पैक्ट सेडान में), और दूसरा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (प्रीमियम और SUV सेगमेंट में). अगर आपका बजट सीमित है और शहर में ज्यादा चलना है, तो Maruti Celerio CNG বা WagonR CNG सबसे धुआंधार विकल्प है. लेकिन अगर आपको बड़ी कार या SUV में लकजरी और कम रनिंग कॉस्ट दोनों चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड SUV आपके लिए बेस्ट है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

