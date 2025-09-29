Salman Khan की ये एसयूवी नहीं टैंक से कम, गोली-बारूद भी नहीं कर सकता बाल बाका

Salman Khan Bulletproof Car: बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है और इसे बरकरार रखने के लिए वो एक ऐसी एसयूवी से चलते हैं जिसपर गोली और बारूद का कोई असर नहीं होता है. सलमान खान ने दुबई से इस एसयूवी को इम्पोर्ट कराया है. ये कोई साधारण एसयूवी नहीं है. अगर आप भी इसके बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

कौन सी है ये कार

रिपोर्ट के मुताबिक, दबंग अभिनेता ने ₹2 करोड़ की बुलेटप्रूफ निसान पेट्रोल एसयूवी खरीदी है और इसे दुबई से मंगवाने की व्यवस्था कर रहे हैं. कार को भारत में आयात करने की तत्काल जरूरत पर भी भारी रकम खर्च होगी, क्योंकि कार भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं है.

सलमान खान ने विशेष रूप से निसान एसयूवी को चुना क्योंकि इसमें कई हाईटेक सेफ्टी फीचर दिए गए हैं. ऑनलाइन उपलब्ध कार की विशिष्टताओं के अनुसार, खासियतों में विस्फोटक चेतावनी इंडिकेटर और मोटी ग्लास शील्ड से लेकर कैमोफ्लाज काला रंग तक शामिल है. कांच की ढालें ​​पॉइंट ब्लैंक बुलेट शॉट्स से सुरक्षा प्रदान करती हैं. इस बीच, कैमोफ्लाज वाले काले शेड ड्राइवर और यात्रियों को पहचानने से रोकने में मदद करते हैं.

पिछले साल, बजरंगी भाईजान अभिनेता ने संयुक्त अरब अमीरात से एक और बुलेटप्रूफ कार आयात की थी, जब उन्हें और उनके पिता सलीम खान को पहली बार बिश्नोई गिरोह से जान से मारने की धमकी मिली थी.

ये फीचर है खास

₹2 करोड़ की बुलेटप्रूफ निसान पेट्रोल एसयूवी के सबसे खास फीचर की बात करें तो इसमें उन्हें एक एक्सप्लोसिव इंडिकेटर मिलेगा जो ये तक बता देता है कि कार के आसपास कहीं पर एक्सप्लोसिव तो नहीं मौजूद है. ऐसे में ये चेतावनी आपको पहले से अलर्ट होने में मदद करती है जिससे सुरक्षा को काफी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है.