सलमान खान ने दिखाई थी पिता सलीम खान की पहली मोटरसाइकिल, 70 साल बाद भी है नई जैसी

Salim Khan's First Motorcycle: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी सफलता और वजूद का पूरा श्रेय अपने पिता, दिग्गज लेखक सलीम खान को देते हैं. सलमान खान ने कुछ समय पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने पिता सलीम खान के साथ एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें सलीम खान एक विंटेज मोटरसाइकिल पर बैठे हुए नजर आए थे. असल में ये कोई मामूली बाइक नहीं, बल्कि सलीम खान की कमाई की पहली मोटरसाइकिल थी.

पिता की पहली बाइक 'ट्रायम्फ टाइगर'

सलमान खान ने एक बेहद प्यारी तस्वीर साझा की थी जिसमें वो अपने पिता सलीम खान के साथ उनकी पहली बाइक पर बैठे नजर आ रहे हैं. सलमान ने कैप्शन में जानकारी दी कि ये 1956 मॉडल की ट्रायम्फ टाइगर 100 (Triumph Tiger 100) है, जो सलीम खान की पहली मोटरसाइकिल थी. इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया था. ये तस्वीर न केवल एक पिता-पुत्र के बॉन्ड को दिखाती है, बल्कि पुराने जमाने की यादों को भी ताजा करती है.

जानें क्या है खासियत

1956 मॉडल की Triumph Tiger 100 (T100) अपने ज़माने की सबसे प्रतिष्ठित और स्टाइलिश मोटरसाइकिलों में से एक मानी जाती है. यह एडवर्ड टर्नर द्वारा डिजाइन की गई एक क्लासिक ब्रिटिश मशीन थी, जिसमें 498cc का एयर-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन लगा था. 1956 के इस स्पेशल मॉडल की खासियत इसका 'स्विंगिंग आर्म' रियर सस्पेंशन और आधुनिक टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स थे, जो उस समय के हिसाब से बेहतरीन राइडिंग कंफर्ट प्रदान करते थे. यह बाइक लगभग 32 bhp की पावर जेनरेट करती थी और इसकी टॉप स्पीड 100 मील प्रति घंटे (करीब 160 kmph) के आसपास थी, जिसके कारण इसका नाम 'टाइगर 100' पड़ा था.

Add Zee News as a Preferred Source

डिजाइन

डिजाइन के मामले में, 1956 का मॉडल अपने खूबसूरत क्रोम फिनिश, सुडौल फ्यूल टैंक और सिग्नेचर 'चार पिलर' वाले इंजन लेआउट के लिए मशहूर है. इस साल के मॉडल में 'अमाल' मोनोब्लॉक कार्बोरेटर और एक उन्नत लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, जिसने इसे पहले के मॉडल्स की तुलना में अधिक भरोसेमंद बनाया. आज के दौर में यह बाइक विंटेज कार और बाइक कलेक्टर्स के लिए किसी कीमती रत्न से कम नहीं है. सलमान खान द्वारा साझा की गई तस्वीर में दिख रही यह बाइक न केवल एक मशीन है, बल्कि 50 के दशक के उस 'गोल्डन एरा' की गवाह है जब ब्रिटिश मोटरसाइकिलों का दुनिया भर में दबदबा था.