Advertisement
trendingNow13115184
Hindi Newsऑटोमोबाइलसलमान खान ने दिखाई थी पिता सलीम खान की पहली मोटरसाइकिल, 70 साल बाद भी है नई जैसी

सलमान खान ने दिखाई थी पिता सलीम खान की पहली मोटरसाइकिल, 70 साल बाद भी है नई जैसी

Salim Khan's First Motorcycle: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने कुछ समय पहले अपने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक और यादगार तस्वीर साझा की थी, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है. इस तस्वीर में सलमान खान के साथ उनके पिता सलीम खान अपनी पहली बाइक पर बैठे हुए नजर आए थे.  

 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 19, 2026, 12:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान खान ने दिखाई थी पिता सलीम खान की पहली मोटरसाइकिल, 70 साल बाद भी है नई जैसी

Salim Khan's First Motorcycle: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी सफलता और वजूद का पूरा श्रेय अपने पिता, दिग्गज लेखक सलीम खान को देते हैं. सलमान खान ने कुछ समय पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने पिता सलीम खान के साथ एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें सलीम खान एक विंटेज मोटरसाइकिल पर बैठे हुए नजर आए थे. असल में ये कोई मामूली बाइक नहीं, बल्कि सलीम खान की कमाई की पहली मोटरसाइकिल थी. 

पिता की पहली बाइक 'ट्रायम्फ टाइगर' 
सलमान खान ने एक बेहद प्यारी तस्वीर साझा की थी  जिसमें वो अपने पिता सलीम खान के साथ उनकी पहली बाइक पर बैठे नजर आ रहे हैं. सलमान ने कैप्शन में जानकारी दी कि ये 1956 मॉडल की ट्रायम्फ टाइगर 100 (Triumph Tiger 100) है, जो सलीम खान की पहली मोटरसाइकिल थी. इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया था. ये तस्वीर न केवल एक पिता-पुत्र के बॉन्ड को दिखाती है, बल्कि पुराने जमाने की यादों को भी ताजा करती है.

जानें क्या है खासियत  
1956 मॉडल की Triumph Tiger 100 (T100) अपने ज़माने की सबसे प्रतिष्ठित और स्टाइलिश मोटरसाइकिलों में से एक मानी जाती है. यह एडवर्ड टर्नर द्वारा डिजाइन की गई एक क्लासिक ब्रिटिश मशीन थी, जिसमें 498cc का एयर-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन लगा था. 1956 के इस स्पेशल मॉडल की खासियत इसका 'स्विंगिंग आर्म' रियर सस्पेंशन और आधुनिक टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स थे, जो उस समय के हिसाब से बेहतरीन राइडिंग कंफर्ट प्रदान करते थे. यह बाइक लगभग 32 bhp की पावर जेनरेट करती थी और इसकी टॉप स्पीड 100 मील प्रति घंटे (करीब 160 kmph) के आसपास थी, जिसके कारण इसका नाम 'टाइगर 100' पड़ा था.

Add Zee News as a Preferred Source

डिजाइन
डिजाइन के मामले में, 1956 का मॉडल अपने खूबसूरत क्रोम फिनिश, सुडौल फ्यूल टैंक और सिग्नेचर 'चार पिलर' वाले इंजन लेआउट के लिए मशहूर है. इस साल के मॉडल में 'अमाल' मोनोब्लॉक कार्बोरेटर और एक उन्नत लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, जिसने इसे पहले के मॉडल्स की तुलना में अधिक भरोसेमंद बनाया. आज के दौर में यह बाइक विंटेज कार और बाइक कलेक्टर्स के लिए किसी कीमती रत्न से कम नहीं है. सलमान खान द्वारा साझा की गई तस्वीर में दिख रही यह बाइक न केवल एक मशीन है, बल्कि 50 के दशक के उस 'गोल्डन एरा' की गवाह है जब ब्रिटिश मोटरसाइकिलों का दुनिया भर में दबदबा था.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Salim Khan

Trending news

जंगल में मौत से टकराई पत्नी, भालू से लड़कर बचाई पति की जान; हौसले को सलाम कर रहे लोग
Odisha news
जंगल में मौत से टकराई पत्नी, भालू से लड़कर बचाई पति की जान; हौसले को सलाम कर रहे लोग
हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
assam assembly elections
हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी
India AI Summit
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी
शिवाजी महाराज की जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, शिवनेरी किले में भगदड़ जैसे हालात
Pune Stampede
शिवाजी महाराज की जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, शिवनेरी किले में भगदड़ जैसे हालात
'थाली पीटने से कोरोना वायरस मरेगा' अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का शोध कौन ले आया?
Galgotia University
'थाली पीटने से कोरोना वायरस मरेगा' अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का शोध कौन ले आया?
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
un statement
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
West Bengal elections 2026
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
Mamata Banerjee
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
reservation
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
DNA
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता