Akhilesh Yadav ने खरीदी Nissan की ये धाकड़ SUV! जानें क्यों राजनेताओं और फिल्म स्टार्स की है पहली पसंद

Akhilesh Yadav: राजनेताओं और एक्टर्स को आए दिन लग्जरी कारों में स्पॉट किया जाता है, दरअसल इसके पीछे कारण है सुरक्षा का, जो साधारण कारों में मिलना संभव नहीं है. इन्हीं में से एक कार है Nissan Petrol V8 जिसमें हाल ही में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को स्पॉट किया गया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 04:19 PM IST
Akhilesh Yadav: सुरक्षा कारणों की वजह से आपने ज्यादातर राजनेताओं और एक्टर्स को लग्जरी कारों में चलते हुए देखा होगा. दरअसल लग्जरी कारों में आम कारों की तुलना में कहीं ज्यादा सेफ्टी फीचर्स होते हैं, साथ ही कंपनियां बेहतरीन तरीके से इनकी बुलटप्रूफिंग भी करवा सकती हैं. साधारण कारों में ठीक तरह से बुलेटप्रूफिंग करवाना संभव नहीं होता है. ऐसे ही एक लग्जरी कार में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को स्पॉट किया गया है. ये असल में एक एसयूवी है जिसका नाम Nissan Petrol V8 है. आपको बता दें कि इस एसयूवी पर समाजवादी पार्टी का झण्डा लगा हुआ था जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये उन्हीं ही एसयूवी है.  इस एसयूवी के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं. 

दमदार V8 इंजन और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस: Nissan Patrol V8 की सबसे बड़ी खासियत इसके इंजन में है. इसमें एक शक्तिशाली 5.6-लीटर V8 पेट्रोल इंजन लगा है, जो लगभग 400 हॉर्सपावर और 560 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 7-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जुड़ा हुआ है. यह बेजोड़ पावर Patrol को न सिर्फ़ हाईवे पर तेज़ रफ़्तार देती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि यह 3,500 किलोग्राम तक का भारी भार भी आसानी से खींच सके. V8 इंजन का दमदार प्रदर्शन और स्मूथ पावर डिलीवरी इसे एक शानदार ऑन-रोड अनुभव देती है, जिससे यह अपनी श्रेणी की सबसे तेज़ और सबसे सक्षम एसयूवी में से एक बन जाती है.

बेमिसाल ऑफ-रोड क्षमताएं:  Nissan Patrol V8 को एक सच्चा 4x4 वाहन कहा जाता है क्योंकि यह कठिन से कठिन रास्तों पर भी शानदार प्रदर्शन करती है. यह ALL-MODE 4x4 सिस्टम से लैस है, जिसमें 'ऑन-रोड', 'सैंड', 'स्नो' और 'रॉक' जैसे विभिन्न मोड उपलब्ध हैं, जिन्हें ड्राइवर अपनी ज़रूरत के अनुसार चुन सकता है. इसके अलावा, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक रियर डिफरेंशियल लॉक और प्रभावशाली 273 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है. इसकी सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी हाइड्रोलिक बॉडी मोशन कंट्रोल (HBMC) सस्पेंशन है, जो ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर बॉडी रोल को कम करता है और पहियों को हमेशा ज़मीन से संपर्क में रखता है, जिससे ऑफ-रोड और ऑन-रोड दोनों जगह आराम और नियंत्रण बना रहता है.

प्रीमियम इंटीरियर: दमदार बाहरी बनावट के बावजूद, Patrol V8 का इंटीरियर किसी लक्ज़री कार से कम नहीं है. यह एक 7-सीटर एसयूवी है जिसमें तीनों रो (पंक्ति) के यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह और आराम सुनिश्चित किया गया है. कैबिन में उच्च-गुणवत्ता वाली लेदर अपहोल्स्ट्री (सीट कवर), वुडन ट्रिम और अत्याधुनिक तकनीकें मिलती हैं. फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम (जैसे Bose), मेमोरी फंक्शन के साथ पावर-एडजस्टेबल सीटें, और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं. ये सभी चीज़ें लंबी यात्राओं को बेहद आरामदायक और प्रीमियम बनाती हैं.

टेक्नोलॉजी और फीचर्स: Nissan Patrol V8 सुरक्षा और ड्राइवर सहायता के मामले में बहुत उन्नत है. यह Nissan Intelligent Mobility टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसमें इंटेलिजेंट क्रूज़ कंट्रोल, लेन इंटरवेंशन, और इंटेलिजेंट फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जैसी कई एक्टिव सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं. पार्किंग के लिए इंटेलिजेंट अराउंड व्यू मॉनिटर (360-डिग्री कैमरा) बहुत मददगार साबित होता है. इसके अलावा, इसमें कई एयरबैग्स, ABS, EBD और हिल स्टार्ट/डिसेंट असिस्ट जैसी मूलभूत सुरक्षा प्रणालियाँ भी मौजूद हैं, जो ड्राइवर और यात्रियों को हर समय सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरा महसूस कराती हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

