Sankalp 2025 में पेश हुई Ola Diamondhead आखिर क्यों है खास? जानें इससे जुड़ी 5 बातें

Ola Diamondhead: भाविश अग्रवाल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सबसे बड़ा धमाका किया है और हाईटेक इलेक्ट्रिक सुपरबाइक डायमंड हेड को पेश कर दिया है. ये इलेक्ट्रिक बाइक देखने के बाद आप एक चीज तो जरूरी कहेंगे कि भारत में अब तक इस लेवल की कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक मौजूद नहीं है. आपको बता दें कि इस बाइक को फिलहाल कॉन्सेप्ट मॉडल की तरह पेश किया गया है. ऐसे में जब इसका प्रोडक्शन वर्जन मार्केट में आएगा तब तक इसमें कुछ अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे.

भाविश अग्रवाल ने क्या कहा इस ई-बाइक को लेकर

Ola कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल ने बताया है कि, "ये Diamondhead साल 2027 तक मार्केट में एंट्री कर सकती है. दो साल के बाद जब इस बाइक को लॉन्च किया जाएगा तब इसमें कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे लेकिन ज्यादातर बदलाव बाइक के डिजाइन को और ज्यादा बेहतर और स्टाइलिश बनाएंगे."

क्या हैं खासियत

1. स्पीड: आपको बता दें कि डायमंड हेड की स्पीड बेहद ही जोरदार होने वाली है और कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार ये इलेक्ट्रिक सुपर बाइक महज 2 सेकेण्ड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है.

2. डिजाइन: डायमंडहेड का डिजाइन बेहद ही हाईटेक है. इसमें हीरे के आकार का फ्रंट एंड, एक स्लीक हॉरिजॉन्टल एलईडी लाइट स्ट्रिप, एक इनोवेटिव हेडलैंप और एक शार्प रियर है. पेश की गई इस बाइक में स्लीक बॉडी पैनल थे जो इसे अन्य इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों से अलग बनाते थे.

3.मटीरियल: आपको बता दें कि कंपनी इस इलेक्ट्रिक बाइक को तैयार करने के लिए स्पेस-ग्रेड एल्युमीनियम, कार्बन फाइबर और मैग्नीशियम जैसी हल्की सामग्री का इस्तेमाल करेगी, जिसका मकसद वज़न कम करना और बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना है.

4. सेफ्टी फीचर्स: डायमंडहेड में ADAS, ट्रैक्शन कंट्रोल और AI इंटीग्रेशन जैसे सुरक्षा फ़ीचर्स भी होंगे. इसके अलावा, ओला द्वारा विकसित 'स्मार्ट AR' हेलमेट और स्मार्ट वियरेबल्स के साथ, मोटरसाइकिल के साथ एक कंपैटिबल इकोसिस्टम बनाने के साथ, ओवरऑल एक्सपीरियंस में सुधार होने की उम्मीद है.

5.बैटरी: डायमंडहेड का पावर सोर्स ओला की भारत सेल 4680 बैटरी है. प्रोडक्शन शुरू होने से पहले, ओला इस बैटरी को बेहतर पावर, लंबी रेंज और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बेहतर बनाने की योजना बना रही है. बाज़ार में लॉन्च होने पर, यह अल्ट्रावायलेट F77 जैसी अन्य हाई-एंड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को टक्कर देगी.